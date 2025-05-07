https://sarabic.ae/20250507/وزير-الدفاع-الباكستاني-أسرنا-بعض-الجنود-الهنود-وأسقطنا-5-طائرات-هندية-1100235448.html

وزير الدفاع الباكستاني: أسرنا بعض الجنود الهنود وأسقطنا 5 طائرات هندية

وزير الدفاع الباكستاني: أسرنا بعض الجنود الهنود وأسقطنا 5 طائرات هندية

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، اليوم الأربعاء، بأنه الجيش الباكستاني أسقط خمس طائرات هندية. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T00:31+0000

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2025-05-07T00:31+0000

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وقال آصف في تصريحات نقلتها وكالة "بلومبرغ"، "أسرنا بعض الجنود الهنود وأسقطنا 5 طائرات هندية".وأضاف، " سنتحدث بالتأكيد مع الهند إذا توقفت هذه الأعمال العدائية".وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال وزير الدفاع الباكستاني إن بلاده سترد بقوة وحزم على الهجمات الهندية.بدوره، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند مساء أمس.وأضاف: "تقف الأمة كلها إلى جانب القوات المسلحة الباكستانية، ومعنويات الشعب الباكستاني وروحه المعنوية عالية. إن الشعب الباكستاني والقوات المسلحة الباكستانية تعرف جيدًا كيف تتعامل مع العدو. لن نسمح للعدو أبدًا بالنجاح في تحقيق أهدافه الخبيثة".ومساء الثلاثاء، أعلنت الهند إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سندور" قالت إنها تهدف لـ"ضرب بنى تحتية إرهابية في باكستان والجزء الذي تحتله باكستان من إقليم جامو وكشمير، وهي مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند"، بحسب وكالة الأنباء الهندية "آني".من جانبه، قال المدير العام للجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري، "سترد باكستان على هذا [الهجوم] في الوقت والمكان اللذين تختارهما. لن يمر هذا الاستفزاز دون رد. هذا هجوم مخزٍ وجبان نفذ من داخل المجال الجوي الهندي، ولم يُسمح لهم قط باختراق المجال الجوي الباكستاني".

https://sarabic.ae/20250506/باكستان-تصف-الهجمات-الهندية-الأخيرة-بأنها-عمل-حربي-صارخ-وغير-مبرر-1100235236.html

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