https://sarabic.ae/20250507/رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-يتابع-عملية-سِندور-بشكل-مستمر-1100236237.html

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتابع عملية "سِندور" بشكل مستمر

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتابع عملية "سِندور" بشكل مستمر

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام رسمية هندية، اليوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يتابع عملية "سِندور" التي شنتها بلاده ضد باكستان بشكل مستمر. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T02:25+0000

2025-05-07T02:25+0000

2025-05-07T02:25+0000

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وقالت وكالة أنباء "آني" الهندية الرسمية نقلاً عن مصادر: "رئيس الوزراء ناريندرا مودي يراقب عملية سِندور طوال الليل".القاهرة – سبوتنيك. وأضافت أن "الضربة التي وجهتها القوات الهندية على جميع الأهداف التسعة كانت ناجحة. وقد اختارت القوات الهندية موقع الضربات بقصد استهداف كبار قادة "جيش محمد" وجماعة "لشكر طيبة" لدورهم في رعاية الأنشطة الإرهابية في الهند".وأوضح البيان أن "الهند أظهرت ضبطًا كبيرًا للنفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ. وتأتي هذه الخطوات ردًا على هجوم باهالغام الإرهابي "الهمجي"، الذي أودى بحياة 25 هنديًا ومواطن نيبالي واحد".وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند مساء أمس.بدورها، قالت الخارجية الباكستنية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان، مضيفة: "ندين بشدة عمل الهند الجبان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير الراسخة للعلاقات بين الدول. في أعقاب هجوم باهالغام، استخدمت القيادة الهندية مرة أخرى شبح الإرهاب لتعزيز روايتها الزائفة عن الضحية، مما عرض السلام والأمن الإقليميين للخطر. وقد أدى عمل الهند المتهور إلى تقريب الدولتين المسلحتين نوويًا من صراع كبير".بدوره، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات صحافية من البيت الأبيض تعليقًا على العملية العسكرية الهندية: ""إنه لأمرٌ مخزٍ. علمنا به للتوّ عند دخولنا المكتب البيضاوي".وأضاف ترامب أنه يأمل في نهاية "سريعة للغاية" للتصعيد بين الطرفين.وجاء في بيان لستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن "الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود الدولية. ودعا البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري".وأضاف البيان: "لا يستطيع العالم تحمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان".

https://sarabic.ae/20250507/باكستان-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-الهجمات-الهندية-إلى-8-قتلى-و35-مصابا-1100236064.html

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