https://sarabic.ae/20250507/باكستان-تعلن-ارتفاع-عدد-ضحايا-الهجمات-الهندية-إلى-8-قتلى-و35-مصابا-1100236064.html

باكستان تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الهندية إلى 8 قتلى و35 مصابا

باكستان تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الهندية إلى 8 قتلى و35 مصابا

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الجيش الباكستاني، أحمد شريف تشودري، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الهندية إلى 8 قتلى و35 مصابا. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T02:08+0000

2025-05-07T02:08+0000

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القاهرة –سبوتنيك. وقال تشودري في مؤتمر صحافي نقلته قناة "جيو نيوز" المحلية: "استهدفت الهند، من خلال عدوانها، المساجد والأبرياء، مما أدى إلى استشهاد ثمانية رجال ونساء، بينهم فتاة بريئة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، بالإضافة إلى المساجد، ووصل عدد المصابين إلى 35".ومساء الثلاثاء، أعلنت الهند إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سندور" قالت إنها تهدف لـ"ضرب بنى تحتية إرهابية في باكستان والجزء الذي تحتله باكستان من إقليم جامو وكشمير، وهي مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند"، بحسب وكالة الأنباء الهندية "آني".وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند مساء أمس.بدورها، قالت الخارجية الباكستنية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان، مضيفة: "ندين بشدة عمل الهند الجبان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير الراسخة للعلاقات بين الدول. في أعقاب هجوم باهالغام، استخدمت القيادة الهندية مرة أخرى شبح الإرهاب لتعزيز روايتها الزائفة عن الضحية، مما عرض السلام والأمن الإقليميين للخطر. وقد أدى عمل الهند المتهور إلى تقريب الدولتين المسلحتين نوويًا من صراع كبير".بدوره، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات صحافية من البيت الأبيض تعليقًا على العملية العسكرية الهندية: ""إنه لأمرٌ مخزٍ. علمنا به للتوّ عند دخولنا المكتب البيضاوي".وجاء في بيان لستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن "الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود الدولية. ودعا البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري".وأضاف البيان: "لا يستطيع العالم تحمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان".

https://sarabic.ae/20250507/وزير-الدفاع-الباكستاني-أسرنا-بعض-الجنود-الهنود-وأسقطنا-5-طائرات-هندية-1100235448.html

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