https://sarabic.ae/20250507/مقتل-36-شخصا-وإصابة-مالايقل-عن-100-في-تبادل-القصف-بين-الهند-وباكستان-1100237408.html

مقتل 36 شخصا وإصابة مالايقل عن 100 في تبادل القصف بين الهند وباكستان

مقتل 36 شخصا وإصابة مالايقل عن 100 في تبادل القصف بين الهند وباكستان

سبوتنيك عربي

يتواصل التوتر بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، اليوم الأربعاء، سقوط قتلى في قصف متبادل. 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T05:28+0000

2025-05-07T05:28+0000

2025-05-07T05:28+0000

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وأفاد مسؤول هندي بمقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير، مؤكدا أن هناك ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.وفي المقابل، أعلن ‌‏قائد الجيش الباكستاني، مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرا إلى أن القصف الصاروخي الهندي على مسجد باهاوالبور أسفر لوحده عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال.وهاجمت الهند، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، باكستان والشطر الذي تديره إسلام أباد من كشمير، وقالت باكستان إنها أسقطت خمس طائرات مقاتلة هندية، فيما يعد أسوأ قتال منذ أكثر من 20 عاما بين الخصمين القديمين.وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند مساء أمس.بدورها، قالت الخارجية الباكستنية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان، مضيفة: "ندين بشدة عمل الهند الجبان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير الراسخة للعلاقات بين الدول".بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحافية من البيت الأبيض، تعليقًا على العملية العسكرية الهندية: ""إنه لأمرٌ مخزٍ. علمنا به للتو عند دخولنا المكتب البيضاوي".وأضاف ترامب أنه "يأمل في نهاية سريعة للغاية" للتصعيد بين الطرفين.وجاء في بيان لستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن "الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود الدولية. ودعا البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري".وأضاف البيان: "لا يستطيع العالم تحمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان".

https://sarabic.ae/20250507/مندوب-إسلام-آباد-الأممي-روسيا-قد-تساهم-في-تهدئة-التوترات-بين-الهند-وباكستان-1100236712.html

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أخبار الهند اليوم, باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار العالم الآن, العالم