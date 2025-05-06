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وزير الدفاع الباكستاني: الهند تشن هجوما من 3 جبهات على بلدنا والرد سيأتي لاحقا
وزير الدفاع الباكستاني: الهند تشن هجوما من 3 جبهات على بلدنا والرد سيأتي لاحقا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الثلاثاء، أن الهند تشن هجوما من ثلاث جبهات على بلدنا والرد سيأتي لاحقا. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T20:37+0000
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وذكر الوزير الباكستاني في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء: "أُطلقت علينا صواريخ من الشرق استهدفت محطة كهرباء مظفر آباد وبهاولبور".ومن جانبها، أعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم "سيندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع مرتبطة بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان، والجزء الخاضع لسيطرتها في إقليم جامو وكشمير.وأوضحت الحكومة الهندية في بيان رسمي لها، أن العملية نُفذت بشكل مركز ومدروس دون استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية، في خطوة وصفتها بأنها "غير تصعيدية" وتعكس ضبط النفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ.وأكدت السلطات الهندية التزامها بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، مشيرة إلى أن إحاطة إعلامية مفصلة حول "عملية سيندور" ستُعقد لاحقا.ويأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين البلدين عقب الهجوم الذي وقع، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في مدينة باهالجام ضمن الشطر الهندي من كشمير، ونتج عنه مقتل 26 شخصا.واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الحادث دون تقديم أدلة على ادعائها، بينما نفت إسلام أباد تلك الاتهامات بشدة، وطالبت بتحقيق دولي محايد.
https://sarabic.ae/20250506/باكستان-تتهم-الهند-باحتجاز-مياه-نهر-تشيناب-1100202633.html
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باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

وزير الدفاع الباكستاني: الهند تشن هجوما من 3 جبهات على بلدنا والرد سيأتي لاحقا

20:37 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 20:58 GMT 06.05.2025)
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
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أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الثلاثاء، أن الهند تشن هجوما من ثلاث جبهات على بلدنا والرد سيأتي لاحقا.
وذكر الوزير الباكستاني في بيان له، مساء اليوم الثلاثاء: "أُطلقت علينا صواريخ من الشرق استهدفت محطة كهرباء مظفر آباد وبهاولبور".
نهر في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
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09:52 GMT

وأضاف أن "الهند اعتدت علينا بصواريخ استهدفت بهاولبور وكوتلي ومظفر آباد"، متوعدا الهند بأنها "ستتلقى الآن ردا شاملا وحازما".

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الهندية عن إطلاق عملية عسكرية تحمل اسم "سيندور"، استهدفت من خلالها 9 مواقع مرتبطة بالبنية التحتية للإرهاب في باكستان، والجزء الخاضع لسيطرتها في إقليم جامو وكشمير.
وأوضحت الحكومة الهندية في بيان رسمي لها، أن العملية نُفذت بشكل مركز ومدروس دون استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية، في خطوة وصفتها بأنها "غير تصعيدية" وتعكس ضبط النفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ.

وأشارت الحكومة الهندية إلى أن العملية العسكرية جاءت ردا على الهجوم الإرهابي الذي وقع في الآونة الأخيرة في منطقة باهالغام، وأسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا ومواطن نيبالي.

وأكدت السلطات الهندية التزامها بمحاسبة المسؤولين عن هذا الهجوم، مشيرة إلى أن إحاطة إعلامية مفصلة حول "عملية سيندور" ستُعقد لاحقا.
ويأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين البلدين عقب الهجوم الذي وقع، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في مدينة باهالجام ضمن الشطر الهندي من كشمير، ونتج عنه مقتل 26 شخصا.
واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الحادث دون تقديم أدلة على ادعائها، بينما نفت إسلام أباد تلك الاتهامات بشدة، وطالبت بتحقيق دولي محايد.
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