https://sarabic.ae/20250506/باكستان-تتهم-الهند-باحتجاز-مياه-نهر-تشيناب-1100202633.html

باكستان تتهم الهند باحتجاز مياه نهر تشيناب

باكستان تتهم الهند باحتجاز مياه نهر تشيناب

سبوتنيك عربي

قال مسؤول باكستاني إن تدفقات مياه نهر تشيناب العابر للحدود بين الهند وباكستان تراجعت بنحو 90 في المئة منذ الأحد الماضي، مقارنة بالمستويات التي يتم تسجيلها في... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T09:52+0000

2025-05-06T09:52+0000

2025-05-06T09:52+0000

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وأفاد محمد خالد إدريس رانا، المتحدث باسم هيئة نظام نهر السند في باكستان، لوكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، أن الهند أوقفت تدفق مياه النهر بصورة شبه كاملة.وأوضح أن الخطوة التي أقدمت عليها الهند "غير مسبوقة" وأنها ستؤدي إلى تقليص إمدادات المياه المستخدمة في الزراعة بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين المقبلين.وتابع: "الخطوة الهندية تمثل تهديدا مباشرا للزراعة في باكستان"، مشيرا إلى أن الهند كانت تحتفظ بكميات محددة من مياه النهر لتوليد الكهرباء، لكنها كانت تقوم بتصريفها بصورة منتظمة كل بضع ساعات.ولفت إلى أن ما أقدمت عليه الهند يمثل تغييرا جذريا في هذا السلوك".ويأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين البلدين عقب الهجوم الذي وقع، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في مدينة باهالجام ضمن الشطر الهندي من كشمير، ونتج عنه مقتل 26 شخصا.واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الحادث دون تقديم أدلة على ادعائها، بينما نفت إسلام أباد تلك الاتهامات بشدة، وطالبت بتحقيق دولي محايد.

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العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان