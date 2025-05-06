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الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:31 GMT
20 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
09:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
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بيارق النصر
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باكستان تتهم الهند باحتجاز مياه نهر تشيناب
باكستان تتهم الهند باحتجاز مياه نهر تشيناب
سبوتنيك عربي
قال مسؤول باكستاني إن تدفقات مياه نهر تشيناب العابر للحدود بين الهند وباكستان تراجعت بنحو 90 في المئة منذ الأحد الماضي، مقارنة بالمستويات التي يتم تسجيلها في... 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T09:52+0000
2025-05-06T09:52+0000
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وأفاد محمد خالد إدريس رانا، المتحدث باسم هيئة نظام نهر السند في باكستان، لوكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، أن الهند أوقفت تدفق مياه النهر بصورة شبه كاملة.وأوضح أن الخطوة التي أقدمت عليها الهند "غير مسبوقة" وأنها ستؤدي إلى تقليص إمدادات المياه المستخدمة في الزراعة بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين المقبلين.وتابع: "الخطوة الهندية تمثل تهديدا مباشرا للزراعة في باكستان"، مشيرا إلى أن الهند كانت تحتفظ بكميات محددة من مياه النهر لتوليد الكهرباء، لكنها كانت تقوم بتصريفها بصورة منتظمة كل بضع ساعات.ولفت إلى أن ما أقدمت عليه الهند يمثل تغييرا جذريا في هذا السلوك".ويأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين البلدين عقب الهجوم الذي وقع، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في مدينة باهالجام ضمن الشطر الهندي من كشمير، ونتج عنه مقتل 26 شخصا.واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الحادث دون تقديم أدلة على ادعائها، بينما نفت إسلام أباد تلك الاتهامات بشدة، وطالبت بتحقيق دولي محايد.
https://sarabic.ae/20250503/الهند-تفرض-حظرا-فوريا-على-استيراد-وعبور-البضائع-من-باكستان-1100123845.html
https://sarabic.ae/20250504/باكستان-تحذر-الهند-مجددا-من-رد-صارم-في-حال-وقوع-أي-هجوم-1100143044.html
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العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان
العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان

باكستان تتهم الهند باحتجاز مياه نهر تشيناب

09:52 GMT 06.05.2025
© Getty Images / Bashir Osman's Photographyنهر في الهند
نهر في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© Getty Images / Bashir Osman's Photography
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قال مسؤول باكستاني إن تدفقات مياه نهر تشيناب العابر للحدود بين الهند وباكستان تراجعت بنحو 90 في المئة منذ الأحد الماضي، مقارنة بالمستويات التي يتم تسجيلها في الظروف العادية.
وأفاد محمد خالد إدريس رانا، المتحدث باسم هيئة نظام نهر السند في باكستان، لوكالة "بلومبرغ"، اليوم الثلاثاء، أن الهند أوقفت تدفق مياه النهر بصورة شبه كاملة.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
الهند تفرض حظرا فوريا على استيراد وعبور البضائع من باكستان
3 مايو, 07:53 GMT
وأوضح أن الخطوة التي أقدمت عليها الهند "غير مسبوقة" وأنها ستؤدي إلى تقليص إمدادات المياه المستخدمة في الزراعة بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين المقبلين.
وتابع: "الخطوة الهندية تمثل تهديدا مباشرا للزراعة في باكستان"، مشيرا إلى أن الهند كانت تحتفظ بكميات محددة من مياه النهر لتوليد الكهرباء، لكنها كانت تقوم بتصريفها بصورة منتظمة كل بضع ساعات.
ولفت إلى أن ما أقدمت عليه الهند يمثل تغييرا جذريا في هذا السلوك".
كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2025
باكستان تحذر الهند مجددا من "رد صارم" في حال وقوع أي هجوم
4 مايو, 03:31 GMT
ويأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين البلدين عقب الهجوم الذي وقع، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في مدينة باهالجام ضمن الشطر الهندي من كشمير، ونتج عنه مقتل 26 شخصا.
واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الحادث دون تقديم أدلة على ادعائها، بينما نفت إسلام أباد تلك الاتهامات بشدة، وطالبت بتحقيق دولي محايد.
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