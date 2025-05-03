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شؤون عسكرية
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الهند تفرض حظرا فوريا على استيراد وعبور البضائع من باكستان
الهند تفرض حظرا فوريا على استيراد وعبور البضائع من باكستان
سبوتنيك عربي
فرضت الهند حظرا فوريا على استيراد وعبور السلع من باكستان حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت المديرية العامة للتجارة الخارجية في إيعاز لها. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T07:53+0000
2025-05-03T07:53+0000
أخبار الهند اليوم
باكستان
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وقالت المديرية: "يُحظر فورا، وحتى إشعار آخر، الاستيراد أو النقل المباشر أو غير المباشر لجميع البضائع القادمة من باكستان، أو المُصدرة منها، سواءً كانت قابلة للاستيراد بحرية أو مسموح بها بأي شكل آخر، ويُفرض هذا التقييد حرصًا على الأمن الوطني والسياسة العامة".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/ نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".وفي حادثة منفصلة، ​​أفاد الجيش الهندي بوقوع "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين، قال إنهم كانوا جزءًا من "محاولة تسلل" عبر الحدود المتنازع عليها من باكستان، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين".تقرير: أسلحة تركتها أمريكا في أفغانستان تظهر في أيدي مسلحين بإقليم كشمير
https://sarabic.ae/20250430/الهند-تقرر-إغلاق-مجالها-الجوي-أمام-باكستان-1100055644.html
https://sarabic.ae/20250430/باكستان-تتحدث-عن-ضربة-عسكرية-هندية-خلال-24-إلى-36-ساعة-1100027737.html
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أخبار الهند اليوم, باكستان
أخبار الهند اليوم, باكستان

الهند تفرض حظرا فوريا على استيراد وعبور البضائع من باكستان

07:53 GMT 03.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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فرضت الهند حظرا فوريا على استيراد وعبور السلع من باكستان حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت المديرية العامة للتجارة الخارجية في إيعاز لها.
وقالت المديرية: "يُحظر فورا، وحتى إشعار آخر، الاستيراد أو النقل المباشر أو غير المباشر لجميع البضائع القادمة من باكستان، أو المُصدرة منها، سواءً كانت قابلة للاستيراد بحرية أو مسموح بها بأي شكل آخر، ويُفرض هذا التقييد حرصًا على الأمن الوطني والسياسة العامة".
وأشارت إلى أن "أي استثناء لهذا الحظر يتطلب موافقة مسبقة من حكومة الهند"، وأن الأمر نفسه يدخل حيز التنفيذ "بأثر فوري حتى إشعار آخر".
مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان
30 أبريل, 18:39 GMT
وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/ نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.

ووقع الهجوم الإرهابي عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.

وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
باكستان تتحدث عن ضربة عسكرية هندية خلال 24 إلى 36 ساعة
30 أبريل, 05:35 GMT
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة تشهد تمردا مسلحا منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، التي تتقاسم السيطرة على كشمير مع الهند.
وفي حادثة منفصلة، ​​أفاد الجيش الهندي بوقوع "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين، قال إنهم كانوا جزءًا من "محاولة تسلل" عبر الحدود المتنازع عليها من باكستان، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين".
تقرير: أسلحة تركتها أمريكا في أفغانستان تظهر في أيدي مسلحين بإقليم كشمير
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