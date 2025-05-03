https://sarabic.ae/20250503/الهند-تفرض-حظرا-فوريا-على-استيراد-وعبور-البضائع-من-باكستان-1100123845.html
الهند تفرض حظرا فوريا على استيراد وعبور البضائع من باكستان
الهند تفرض حظرا فوريا على استيراد وعبور البضائع من باكستان
سبوتنيك عربي
فرضت الهند حظرا فوريا على استيراد وعبور السلع من باكستان حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت المديرية العامة للتجارة الخارجية في إيعاز لها. 03.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-03T07:53+0000
2025-05-03T07:53+0000
2025-05-03T07:53+0000
أخبار الهند اليوم
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وقالت المديرية: "يُحظر فورا، وحتى إشعار آخر، الاستيراد أو النقل المباشر أو غير المباشر لجميع البضائع القادمة من باكستان، أو المُصدرة منها، سواءً كانت قابلة للاستيراد بحرية أو مسموح بها بأي شكل آخر، ويُفرض هذا التقييد حرصًا على الأمن الوطني والسياسة العامة".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/ نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".وفي حادثة منفصلة، أفاد الجيش الهندي بوقوع "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين، قال إنهم كانوا جزءًا من "محاولة تسلل" عبر الحدود المتنازع عليها من باكستان، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين".تقرير: أسلحة تركتها أمريكا في أفغانستان تظهر في أيدي مسلحين بإقليم كشمير
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https://sarabic.ae/20250430/باكستان-تتحدث-عن-ضربة-عسكرية-هندية-خلال-24-إلى-36-ساعة-1100027737.html
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أخبار الهند اليوم, باكستان
أخبار الهند اليوم, باكستان
الهند تفرض حظرا فوريا على استيراد وعبور البضائع من باكستان
فرضت الهند حظرا فوريا على استيراد وعبور السلع من باكستان حتى إشعار آخر، حسبما ذكرت المديرية العامة للتجارة الخارجية في إيعاز لها.
وقالت المديرية: "يُحظر فورا، وحتى إشعار آخر، الاستيراد أو النقل المباشر أو غير المباشر لجميع البضائع القادمة من باكستان، أو المُصدرة منها، سواءً كانت قابلة للاستيراد بحرية أو مسموح بها بأي شكل آخر، ويُفرض هذا التقييد حرصًا على الأمن الوطني والسياسة العامة".
وأشارت إلى أن "أي استثناء لهذا الحظر يتطلب موافقة مسبقة من حكومة الهند"، وأن الأمر نفسه يدخل حيز التنفيذ "بأثر فوري حتى إشعار آخر".
وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/ نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي
أسفر عن مقتل 26 سائحا.
ووقع الهجوم الإرهابي عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة تشهد تمردا مسلحا منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، التي تتقاسم السيطرة على كشمير مع الهند.
وفي حادثة منفصلة، أفاد الجيش الهندي بوقوع "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين، قال إنهم كانوا جزءًا من "محاولة تسلل" عبر الحدود المتنازع عليها من باكستان، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين".