https://sarabic.ae/20250430/باكستان-تتحدث-عن-ضربة-عسكرية-هندية-خلال-24-إلى-36-ساعة-1100027737.html

باكستان تتحدث عن ضربة عسكرية هندية خلال 24 إلى 36 ساعة

باكستان تتحدث عن ضربة عسكرية هندية خلال 24 إلى 36 ساعة

سبوتنيك عربي

قال وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، اليوم الأربعاء، إن "لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36... 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T05:35+0000

2025-04-30T05:35+0000

2025-04-30T05:35+0000

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وحذر تارار، عبر حسابه على منصة "إكس"، من أن "أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم"، مؤكدا أن "الهند ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".ويشهد إقليم جامو وكشمير، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.وتزامن هذا الهجوم مع حالة من الاحتقان الأمني والسياسي المتصاعد في الإقليم الذي يشهد منذ عقود توترات على خلفية مطالبات بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، وسط اتهامات متبادلة بين البلدين بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.وبحسب التقارير، أعلنت جماعة تدعى "مقاومة كشمير" مسؤوليتها عن الهجوم، مبررةً العملية برفضها لسياسات التوطين التي تنفذها السلطات الهندية، في إشارة إلى استقدام أكثر من 85 ألف شخص من خارج الإقليم ما اعتبرته محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة.والهجوم الأخير ليس الأول من نوعه، فقد شهدت كشمير هجمات مماثلة في السنوات الماضية، أبرزها في يونيو/ حزيران 2024 عندما قتل 9 أشخاص وجُرح العشرات بهجوم على حافلة تقل حجاجاً هندوساً.وفي ظل هذا المشهد المعقد، اتخذت الحكومة الهندية إجراءات استراتيجية ودبلوماسية واسعة ضد باكستان، شملت تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند، وإغلاق المعابر البرية، وتقليص التمثيل الدبلوماسي، فيما اعتُبر ردا قويا على ما وصفته "بالهجوم الإرهابي".وتشهد الحدود الباكستانية الهندية في كشمير اشتباكات بين القوات المسلحة للبلدين بين الفينة والأخرى، في ظل تراجع الأفق السياسي في إيجاد حل سياسي ومستدام لهذه القضية.

https://sarabic.ae/20250429/غوتيريش-يدعو-الهند-وباكستان-إلى-تجنب-المواجهة-بينهما-1100021014.html

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أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم