وزير الدفاع: باكستان تستطيع مواجهة الطائرات والصواريخ الفرط صوتية الهندية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250428/وزير-الدفاع-باكستان-تستطيع-مواجهة-الطائرات-والصواريخ-الفرط-صوتية-الهندية-1099949469.html
وزير الدفاع: باكستان تستطيع مواجهة الطائرات والصواريخ الفرط صوتية الهندية
وزير الدفاع: باكستان تستطيع مواجهة الطائرات والصواريخ الفرط صوتية الهندية
سبوتنيك عربي
حذر وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، نيودلهي من انتهاك أي طائرات أو صواريخ هندية المجال الجوي لباكستان خلال مناورات جوية تجريها الهند في الآونة الأخيرة،... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T00:28+0000
2025-04-28T00:28+0000
وزير الدفاع الباكستاني
باكستان
أخبار الهند اليوم
توتر الوضع بين الهند وباكستان
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099923333_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_eaeccd50e52cec965cd5d96e6c068c01.jpg
إسلام آباد – سبوتنيك. وقال آصف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إجابة على سؤال عما إذا كانت إسلام آباد ترى المناورات الجوية الهندية الأخيرة تهديدًا لباكستان: "لدينا ما نجابه به هذه الطائرات والصواريخ [الهندية]، ويمكننا الرد بطريقة مناسبة تمامًا".وأضاف تعليقًا على المناورات الجوية الهندية الأخيرة بمشاركة مقاتلات من طراز "رافال" وصواريخ فرط صوتية: "نستطيع الرد بشكل مناسب جدًا على الهند".وتابع، "قد فعلنا ذلك قبل 3 أو 4 أعوام حيث أُسقطت إحدى طائراتهم فوق الأراضي الباكستانية، وسيواجهون نفس المصير في حال انتهكوا المجال الجوي الباكستاني. سندافع عنه وسيتذكرون جيدًا كيف ندافع عنه".ويشهد إقليم جامو وكشمير، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.وتزامن هذا الهجوم مع حالة من الاحتقان الأمني والسياسي المتصاعد في الإقليم الذي يشهد منذ عقود توترات على خلفية مطالبات بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، وسط اتهامات متبادلة بين البلدين بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.وبحسب التقارير، أعلنت جماعة تدعى "مقاومة كشمير" مسؤوليتها عن الهجوم، مبررةً العملية برفضها لسياسات التوطين التي تنفذها السلطات الهندية، في إشارة إلى استقدام أكثر من 85 ألف شخص من خارج الإقليم ما اعتبرته محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة.والهجوم الأخير ليس الأول من نوعه، فقد شهدت كشمير هجمات مماثلة في السنوات الماضية، أبرزها في يونيو 2024 عندما قتل 9 أشخاص وجُرح العشرات بهجوم على حافلة تقل حجاجاً هندوساً.وفي ظل هذا المشهد المعقد، اتخذت الحكومة الهندية إجراءات استراتيجية ودبلوماسية واسعة ضد باكستان، شملت تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند، وإغلاق المعابر البرية، وتقليص التمثيل الدبلوماسي، فيما اعتُبر ردا قويا على ما وصفته "بالهجوم الإرهابي".وتشهد الحدود الباكستانية الهندية في كشمير اشتباكات بين القوات المسلحة للبلدين بين الفينة والأخرى، في ظل تراجع الأفق السياسي في إيجاد حل سياسي ومستدام لهذه القضية.
https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-الباكستاني-روسيا-والصين-قد-تشاركان-بالتحقيق-الدولي-حول-الهجوم-في-كشمير-1099925919.html
https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-لـسبوتنيك-باكستان-لا-ترجح-اندلاع-حرب-نووية-مع-الهند-على-وقع-التوتر-بينهما-1099924031.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099923333_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_48500584ee89bfc5462c2376832f854b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزير الدفاع الباكستاني, باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), العالم
وزير الدفاع الباكستاني, باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), العالم

وزير الدفاع: باكستان تستطيع مواجهة الطائرات والصواريخ الفرط صوتية الهندية

00:28 GMT 28.04.2025
© AP Photo / Richard Drewوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AP Photo / Richard Drew
تابعنا عبر
حصري
حذر وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، نيودلهي من انتهاك أي طائرات أو صواريخ هندية المجال الجوي لباكستان خلال مناورات جوية تجريها الهند في الآونة الأخيرة، على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين، في أعقاب الهجوم الذي وقع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا.
إسلام آباد – سبوتنيك. وقال آصف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إجابة على سؤال عما إذا كانت إسلام آباد ترى المناورات الجوية الهندية الأخيرة تهديدًا لباكستان: "لدينا ما نجابه به هذه الطائرات والصواريخ [الهندية]، ويمكننا الرد بطريقة مناسبة تمامًا".
وفي الوقت نفسه، أكد وزير الدفاع الباكستاني، أن بلاده تستطيع مواجهة الطائرات والصواريخ الهندية في حال انتهكت المجال الجوي الباكستاني، في خضم التصعيد بين البلدين على خلفية الهجوم الذي وقع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا.
وأضاف تعليقًا على المناورات الجوية الهندية الأخيرة بمشاركة مقاتلات من طراز "رافال" وصواريخ فرط صوتية: "نستطيع الرد بشكل مناسب جدًا على الهند".
علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
وزير الدفاع الباكستاني: روسيا والصين قد تشاركان بالتحقيق الدولي حول الهجوم في كشمير
أمس, 06:41 GMT
وتابع، "قد فعلنا ذلك قبل 3 أو 4 أعوام حيث أُسقطت إحدى طائراتهم فوق الأراضي الباكستانية، وسيواجهون نفس المصير في حال انتهكوا المجال الجوي الباكستاني. سندافع عنه وسيتذكرون جيدًا كيف ندافع عنه".
ويشهد إقليم جامو وكشمير، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.
وتزامن هذا الهجوم مع حالة من الاحتقان الأمني والسياسي المتصاعد في الإقليم الذي يشهد منذ عقود توترات على خلفية مطالبات بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، وسط اتهامات متبادلة بين البلدين بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.
وبحسب التقارير، أعلنت جماعة تدعى "مقاومة كشمير" مسؤوليتها عن الهجوم، مبررةً العملية برفضها لسياسات التوطين التي تنفذها السلطات الهندية، في إشارة إلى استقدام أكثر من 85 ألف شخص من خارج الإقليم ما اعتبرته محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا نرجح اندلاع حرب نووية مع الهند على وقع التوتر الأخير
أمس, 03:33 GMT
والهجوم الأخير ليس الأول من نوعه، فقد شهدت كشمير هجمات مماثلة في السنوات الماضية، أبرزها في يونيو 2024 عندما قتل 9 أشخاص وجُرح العشرات بهجوم على حافلة تقل حجاجاً هندوساً.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، اتخذت الحكومة الهندية إجراءات استراتيجية ودبلوماسية واسعة ضد باكستان، شملت تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند، وإغلاق المعابر البرية، وتقليص التمثيل الدبلوماسي، فيما اعتُبر ردا قويا على ما وصفته "بالهجوم الإرهابي".
وتشهد الحدود الباكستانية الهندية في كشمير اشتباكات بين القوات المسلحة للبلدين بين الفينة والأخرى، في ظل تراجع الأفق السياسي في إيجاد حل سياسي ومستدام لهذه القضية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала