https://sarabic.ae/20250428/وزير-الدفاع-باكستان-تستطيع-مواجهة-الطائرات-والصواريخ-الفرط-صوتية-الهندية-1099949469.html

وزير الدفاع: باكستان تستطيع مواجهة الطائرات والصواريخ الفرط صوتية الهندية

وزير الدفاع: باكستان تستطيع مواجهة الطائرات والصواريخ الفرط صوتية الهندية

سبوتنيك عربي

حذر وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، نيودلهي من انتهاك أي طائرات أو صواريخ هندية المجال الجوي لباكستان خلال مناورات جوية تجريها الهند في الآونة الأخيرة،... 28.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-28T00:28+0000

2025-04-28T00:28+0000

2025-04-28T00:28+0000

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إسلام آباد – سبوتنيك. وقال آصف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إجابة على سؤال عما إذا كانت إسلام آباد ترى المناورات الجوية الهندية الأخيرة تهديدًا لباكستان: "لدينا ما نجابه به هذه الطائرات والصواريخ [الهندية]، ويمكننا الرد بطريقة مناسبة تمامًا".وأضاف تعليقًا على المناورات الجوية الهندية الأخيرة بمشاركة مقاتلات من طراز "رافال" وصواريخ فرط صوتية: "نستطيع الرد بشكل مناسب جدًا على الهند".وتابع، "قد فعلنا ذلك قبل 3 أو 4 أعوام حيث أُسقطت إحدى طائراتهم فوق الأراضي الباكستانية، وسيواجهون نفس المصير في حال انتهكوا المجال الجوي الباكستاني. سندافع عنه وسيتذكرون جيدًا كيف ندافع عنه".ويشهد إقليم جامو وكشمير، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.وتزامن هذا الهجوم مع حالة من الاحتقان الأمني والسياسي المتصاعد في الإقليم الذي يشهد منذ عقود توترات على خلفية مطالبات بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، وسط اتهامات متبادلة بين البلدين بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.وبحسب التقارير، أعلنت جماعة تدعى "مقاومة كشمير" مسؤوليتها عن الهجوم، مبررةً العملية برفضها لسياسات التوطين التي تنفذها السلطات الهندية، في إشارة إلى استقدام أكثر من 85 ألف شخص من خارج الإقليم ما اعتبرته محاولة لتغيير التركيبة السكانية للمنطقة.والهجوم الأخير ليس الأول من نوعه، فقد شهدت كشمير هجمات مماثلة في السنوات الماضية، أبرزها في يونيو 2024 عندما قتل 9 أشخاص وجُرح العشرات بهجوم على حافلة تقل حجاجاً هندوساً.وفي ظل هذا المشهد المعقد، اتخذت الحكومة الهندية إجراءات استراتيجية ودبلوماسية واسعة ضد باكستان، شملت تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند، وإغلاق المعابر البرية، وتقليص التمثيل الدبلوماسي، فيما اعتُبر ردا قويا على ما وصفته "بالهجوم الإرهابي".وتشهد الحدود الباكستانية الهندية في كشمير اشتباكات بين القوات المسلحة للبلدين بين الفينة والأخرى، في ظل تراجع الأفق السياسي في إيجاد حل سياسي ومستدام لهذه القضية.

https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-الباكستاني-روسيا-والصين-قد-تشاركان-بالتحقيق-الدولي-حول-الهجوم-في-كشمير-1099925919.html

https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-لـسبوتنيك-باكستان-لا-ترجح-اندلاع-حرب-نووية-مع-الهند-على-وقع-التوتر-بينهما-1099924031.html

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وزير الدفاع الباكستاني, باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), العالم