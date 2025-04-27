https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-الباكستاني-روسيا-والصين-قد-تشاركان-بالتحقيق-الدولي-حول-الهجوم-في-كشمير-1099925919.html
وزير الدفاع الباكستاني: روسيا والصين قد تشاركان بالتحقيق الدولي حول الهجوم في كشمير
وزير الدفاع الباكستاني: روسيا والصين قد تشاركان بالتحقيق الدولي حول الهجوم في كشمير
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا والصين يمكن أن تشاركا في التحقيق الدولي في الهجوم الإرهابي في كشمير. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T06:41+0000
2025-04-27T06:41+0000
2025-04-27T06:41+0000
توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم
باكستان
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/12/1085128270_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_17449c9bccbab6878f16fb5e69a3faee.jpg
وأوضح آصف: "أعتقد أن روسيا أو الصين، أو حتى الدول الغربية، يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً للغاية في هذه الأزمة، ويمكنهم أيضًا تشكيل فريق تحقيق ينبغي تكليفه بهذه المهمة للتحقيق فيما إذا كانت الهند أو (رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي) يكذب أو يقول الحقيقة".وتابع: "فلندع فريقا دوليا يكتشف ذلك (مدى صحة رواية الهند من عدمها)".وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا نرجح اندلاع حرب نووية مع الهند على وقع التوتر الأخير
https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-الباكستاني-لـسبوتنيك-لا-ننوي-مهاجمة-الهند-ولكن-مستعدون-للرد-على-أي-عدوان-1099923489.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/12/1085128270_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_80c212e3517716c7b0be79302aa933de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, حصري
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, حصري
وزير الدفاع الباكستاني: روسيا والصين قد تشاركان بالتحقيق الدولي حول الهجوم في كشمير
حصري
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا والصين يمكن أن تشاركا في التحقيق الدولي في الهجوم الإرهابي في كشمير.
وأوضح آصف: "أعتقد أن روسيا أو الصين، أو حتى الدول الغربية، يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً للغاية في هذه الأزمة، ويمكنهم أيضًا تشكيل فريق تحقيق ينبغي تكليفه بهذه المهمة للتحقيق فيما إذا كانت الهند أو (رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي) يكذب أو يقول الحقيقة".
وتابع: "فلندع فريقا دوليا يكتشف ذلك (مدى صحة رواية الهند من عدمها)".
ووقع الهجوم، الثلاثاء الماضي في 22 أبريل، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".
ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.
وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة
، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.