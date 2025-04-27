https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-الباكستاني-روسيا-والصين-قد-تشاركان-بالتحقيق-الدولي-حول-الهجوم-في-كشمير-1099925919.html

وزير الدفاع الباكستاني: روسيا والصين قد تشاركان بالتحقيق الدولي حول الهجوم في كشمير

وزير الدفاع الباكستاني: روسيا والصين قد تشاركان بالتحقيق الدولي حول الهجوم في كشمير

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا والصين يمكن أن تشاركا في التحقيق الدولي في الهجوم الإرهابي في كشمير. 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T06:41+0000

2025-04-27T06:41+0000

2025-04-27T06:41+0000

توتر الوضع بين الهند وباكستان

أخبار الهند اليوم

باكستان

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/12/1085128270_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_17449c9bccbab6878f16fb5e69a3faee.jpg

وأوضح آصف: "أعتقد أن روسيا أو الصين، أو حتى الدول الغربية، يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً للغاية في هذه الأزمة، ويمكنهم أيضًا تشكيل فريق تحقيق ينبغي تكليفه بهذه المهمة للتحقيق فيما إذا كانت الهند أو (رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي) يكذب أو يقول الحقيقة".وتابع: "فلندع فريقا دوليا يكتشف ذلك (مدى صحة رواية الهند من عدمها)".وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا نرجح اندلاع حرب نووية مع الهند على وقع التوتر الأخير

https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-الباكستاني-لـسبوتنيك-لا-ننوي-مهاجمة-الهند-ولكن-مستعدون-للرد-على-أي-عدوان-1099923489.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, حصري