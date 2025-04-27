وزير الدفاع الباكستاني: روسيا والصين قد تشاركان بالتحقيق الدولي حول الهجوم في كشمير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين يلتقي مبعوث ترامب للمرة الرابعة والرئيس الأمريكي يؤكد قرب التوصل لاتفاق حول أوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:01 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-الباكستاني-روسيا-والصين-قد-تشاركان-بالتحقيق-الدولي-حول-الهجوم-في-كشمير-1099925919.html
وزير الدفاع الباكستاني: روسيا والصين قد تشاركان بالتحقيق الدولي حول الهجوم في كشمير
وزير الدفاع الباكستاني: روسيا والصين قد تشاركان بالتحقيق الدولي حول الهجوم في كشمير
سبوتنيك عربي
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا والصين يمكن أن تشاركا في التحقيق الدولي في الهجوم الإرهابي في كشمير. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T06:41+0000
2025-04-27T06:41+0000
توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم
باكستان
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/12/1085128270_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_17449c9bccbab6878f16fb5e69a3faee.jpg
وأوضح آصف: "أعتقد أن روسيا أو الصين، أو حتى الدول الغربية، يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً للغاية في هذه الأزمة، ويمكنهم أيضًا تشكيل فريق تحقيق ينبغي تكليفه بهذه المهمة للتحقيق فيما إذا كانت الهند أو (رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي) يكذب أو يقول الحقيقة".وتابع: "فلندع فريقا دوليا يكتشف ذلك (مدى صحة رواية الهند من عدمها)".وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا نرجح اندلاع حرب نووية مع الهند على وقع التوتر الأخير
https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-الباكستاني-لـسبوتنيك-لا-ننوي-مهاجمة-الهند-ولكن-مستعدون-للرد-على-أي-عدوان-1099923489.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/12/1085128270_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_80c212e3517716c7b0be79302aa933de.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, حصري
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, حصري

وزير الدفاع الباكستاني: روسيا والصين قد تشاركان بالتحقيق الدولي حول الهجوم في كشمير

06:41 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Rahmat Gul علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022
 علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Rahmat Gul
تابعنا عبر
حصري
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، أن روسيا والصين يمكن أن تشاركا في التحقيق الدولي في الهجوم الإرهابي في كشمير.
وأوضح آصف: "أعتقد أن روسيا أو الصين، أو حتى الدول الغربية، يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً للغاية في هذه الأزمة، ويمكنهم أيضًا تشكيل فريق تحقيق ينبغي تكليفه بهذه المهمة للتحقيق فيما إذا كانت الهند أو (رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي) يكذب أو يقول الحقيقة".
وتابع: "فلندع فريقا دوليا يكتشف ذلك (مدى صحة رواية الهند من عدمها)".

ووقع الهجوم، الثلاثاء الماضي في 22 أبريل، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.

وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا ننوي مهاجمة الهند ولكن مستعدون للرد على أي عدوان
00:39 GMT
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".
ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.
وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا نرجح اندلاع حرب نووية مع الهند على وقع التوتر الأخير
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала