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وزير الدفاع لـ"سبوتنيك": باكستان لا ترجح اندلاع حرب نووية مع الهند على وقع التوتر بينهما
وزير الدفاع لـ"سبوتنيك": باكستان لا ترجح اندلاع حرب نووية مع الهند على وقع التوتر بينهما
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أنه لا يتوقع نشوب حرب نووية بين إسلام آباد ونيوديلهي، على وقع التوتر الأخير بين البلدين. 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T03:33+0000
2025-04-27T03:33+0000
العالم
أخبار الهند اليوم
توتر الوضع بين الهند وباكستان
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
باكستان
وزير الدفاع الباكستاني
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إسلام آباد – سبوتنيك. وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردا على احتمالية اندلاع حرب نووية بين البلدين: "لا أعتقد ذلك.. الهند وباكستان قوتان نوويتان، لكنني لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، وهو أمر بعيد الاحتمال بعض الشيء".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.ووقع الهجوم الثلاثاء الماضي في 22 أبريل، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد حوالي 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
https://sarabic.ae/20250426/الهند-مقابل-باكستان-1099918254.html
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العالم, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, وزير الدفاع الباكستاني
العالم, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, وزير الدفاع الباكستاني

وزير الدفاع لـ"سبوتنيك": باكستان لا ترجح اندلاع حرب نووية مع الهند على وقع التوتر بينهما

03:33 GMT 27.04.2025
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
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أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أنه لا يتوقع نشوب حرب نووية بين إسلام آباد ونيوديلهي، على وقع التوتر الأخير بين البلدين.
إسلام آباد – سبوتنيك. وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردا على احتمالية اندلاع حرب نووية بين البلدين: "لا أعتقد ذلك.. الهند وباكستان قوتان نوويتان، لكنني لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، وهو أمر بعيد الاحتمال بعض الشيء".
كان وزير الدفاع الباكستاني، أكد أنه لا نية لدى إسلام آباد للمبادرة بعمل عسكري ضد نيوديلهي، ولكن في حال شنت الهند أي هجوم ضد باكستان فسيُقابل برد مناسب، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين مؤخرا بسبب الحادث الذي وقع في كشمير قبل أيام.
وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.
ووقع الهجوم الثلاثاء الماضي في 22 أبريل، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد حوالي 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
الهند مقابل باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
وسائط متعددة
الهند مقابل باكستان
أمس, 15:39 GMT
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".
ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.
وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
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