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رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، استعداد بلاده للمشاركة في تحقيق "محايد وشفاف وموثوق" حول الهجوم الدامي، الذي وقع في منطقة باهالغام بكشمير... 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T08:25+0000
2025-04-26T08:25+0000
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وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها شريف في حفل بأكاديمية عسكرية بمدينة أبوت آباد، حيث أكد أن "باكستان منفتحة على أي تحقيق دولي محايد"، في الحادث الذي اتهمت فيه نيودلهي إسلام أباد بالمسؤولية، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".من جهة أخرى، حذّر شريف، الهند من "أي محاولة للاعتداء على حقوق باكستان المائية"، قائلاً: "أمتنا البالغة 250 مليون نسمة موحدة خلف قواتنا المسلحة الباسلة، ومستعدة للدفاع عن كل شبر من وطننا"، وأضاف أن "باكستان ستواجه بحزم تام أي انتهاكات هندية لاتفاقية مياه نهر السند المشترك بين البلدين".وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده "ليست فقط مستعدة للتحقيق في الحادث، ولكنها أيضًا مستعدة للدفاع عن سيادتها الوطنية" في ظل التصعيد الأخير مع الجار الهندي.وجاءت دعوة الأمم المتحدة، أول أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على اتصال مباشر مع طرفي النزاع.وأكد دوجاريك، أن غوتيريش، لم يجر اتصالا مباشرا مع الطرفين، لكنه يتابع الوضع عن كثب وبقلق بالغ، حيث أدان من جانبه، الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين في كل من جامو وكشمير، داعيا الهند وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس.ودعا دوجاريك إلى "ضرورة تجنب الطرفين أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع"، مشددًا على أهمية حل جميع القضايا عبر الحوار الثنائي وبالوسائل السلمية.وقال مصدرعسكري لقناة "إن دي تي في": "بدأت باكستان مساء أمس بإطلاق النار من أسلحة خفيفة في بعض المناطق على طول خط السيطرة، وقد تم الرد بفعالية على هذا الهجوم". وأوضح أن "قوات الأمن ردت بفعالية على تصرفات الجيش الباكستاني"، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.
https://sarabic.ae/20250425/سياسي-هندي-قرارات-حكومة-الهند-تهدف-إلى-ضمان-تعامل-باكستان-مع-الإرهاب-1099894151.html
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رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند

08:25 GMT 26.04.2025
© AP Photo / Sergei Gritsرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© AP Photo / Sergei Grits
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، استعداد بلاده للمشاركة في تحقيق "محايد وشفاف وموثوق" حول الهجوم الدامي، الذي وقع في منطقة باهالغام بكشمير في الشطر الهندي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا.
وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها شريف في حفل بأكاديمية عسكرية بمدينة أبوت آباد، حيث أكد أن "باكستان منفتحة على أي تحقيق دولي محايد"، في الحادث الذي اتهمت فيه نيودلهي إسلام أباد بالمسؤولية، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".
من جهة أخرى، حذّر شريف، الهند من "أي محاولة للاعتداء على حقوق باكستان المائية"، قائلاً: "أمتنا البالغة 250 مليون نسمة موحدة خلف قواتنا المسلحة الباسلة، ومستعدة للدفاع عن كل شبر من وطننا"، وأضاف أن "باكستان ستواجه بحزم تام أي انتهاكات هندية لاتفاقية مياه نهر السند المشترك بين البلدين".
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أمس, 14:11 GMT
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده "ليست فقط مستعدة للتحقيق في الحادث، ولكنها أيضًا مستعدة للدفاع عن سيادتها الوطنية" في ظل التصعيد الأخير مع الجار الهندي.

وكانت الأمم المتحدة، قد دعت باكستان والهند إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، بعد تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الهجوم الإرهابي في كشمير.

وجاءت دعوة الأمم المتحدة، أول أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردًا على سؤال حول ما إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على اتصال مباشر مع طرفي النزاع.
وأكد دوجاريك، أن غوتيريش، لم يجر اتصالا مباشرا مع الطرفين، لكنه يتابع الوضع عن كثب وبقلق بالغ، حيث أدان من جانبه، الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين في كل من جامو وكشمير، داعيا الهند وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس.
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أمس, 04:47 GMT
ودعا دوجاريك إلى "ضرورة تجنب الطرفين أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع"، مشددًا على أهمية حل جميع القضايا عبر الحوار الثنائي وبالوسائل السلمية.

وأفادت وسائل إعلام هندية، أمس الجمعة، بأن الجيش الهندي رصد إطلاق نار من أسلحة خفيفة على نقاط حدودية من الجانب الباكستاني.

وقال مصدرعسكري لقناة "إن دي تي في": "بدأت باكستان مساء أمس بإطلاق النار من أسلحة خفيفة في بعض المناطق على طول خط السيطرة، وقد تم الرد بفعالية على هذا الهجوم". وأوضح أن "قوات الأمن ردت بفعالية على تصرفات الجيش الباكستاني"، مشيرًا إلى عدم وقوع إصابات.
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