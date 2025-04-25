https://sarabic.ae/20250425/سياسي-هندي-قرارات-حكومة-الهند-تهدف-إلى-ضمان-تعامل-باكستان-مع-الإرهاب-1099894151.html

سياسي هندي: قرارات حكومة الهند تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب

سياسي هندي: قرارات حكومة الهند تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب

سبوتنيك عربي

علق السياسي الهندي سافيو رودريغيز، تعقيبا على تصاعد الصراع بين الهند وباكستان، أن جميع قرارات الحكومة الهندية تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب. 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T14:11+0000

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وأضاف السياسي لـ"سبوتنيك"، أنه "يُعتقد أن الهجوم الإرهابي في باهالغام نفّذ من قبل جماعة TRS، وهي فرع من جماعة "لشكر طيبة"، الخاضعة بدورها لجهاز المخابرات الباكستاني. لذا، فإن حربنا موجهة ضد جهاز المخابرات الباكستاني، الرابط العسكري الإرهابي".وأشار الخبير إلى أن "حربنا ليست ضد الشعب الباكستاني، بل ضد الإرهابيين الذين تؤويهم باكستان وتستخدمهم لمهاجمة الهنود الأبرياء منذ فترة طويلة".ودعت منظمة الأمم المتحدة باكستان والهند إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير.وأكد دوجاريك أنه لم يجر اتصالا مباشرا مع الطرفين، لكنه يتابع الوضع عن كثب وبقلق بالغ، حيث أدان من جانبه، الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين في كل من جامو وكشمير، داعيًا الهند وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس.

https://sarabic.ae/20250425/الأمم-المتحدة-تدعو-الهند-وباكستان-لضبط-النفس-بعد-هجوم-كشمير-1099876678.html

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