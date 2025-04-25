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https://sarabic.ae/20250425/سياسي-هندي-قرارات-حكومة-الهند-تهدف-إلى-ضمان-تعامل-باكستان-مع-الإرهاب-1099894151.html
سياسي هندي: قرارات حكومة الهند تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب
سياسي هندي: قرارات حكومة الهند تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب
سبوتنيك عربي
علق السياسي الهندي سافيو رودريغيز، تعقيبا على تصاعد الصراع بين الهند وباكستان، أن جميع قرارات الحكومة الهندية تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T14:11+0000
2025-04-25T14:11+0000
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وأضاف السياسي لـ"سبوتنيك"، أنه "يُعتقد أن الهجوم الإرهابي في باهالغام نفّذ من قبل جماعة TRS، وهي فرع من جماعة "لشكر طيبة"، الخاضعة بدورها لجهاز المخابرات الباكستاني. لذا، فإن حربنا موجهة ضد جهاز المخابرات الباكستاني، الرابط العسكري الإرهابي".وأشار الخبير إلى أن "حربنا ليست ضد الشعب الباكستاني، بل ضد الإرهابيين الذين تؤويهم باكستان وتستخدمهم لمهاجمة الهنود الأبرياء منذ فترة طويلة".ودعت منظمة الأمم المتحدة باكستان والهند إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير.وأكد دوجاريك أنه لم يجر اتصالا مباشرا مع الطرفين، لكنه يتابع الوضع عن كثب وبقلق بالغ، حيث أدان من جانبه، الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين في كل من جامو وكشمير، داعيًا الهند وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس.
https://sarabic.ae/20250425/الأمم-المتحدة-تدعو-الهند-وباكستان-لضبط-النفس-بعد-هجوم-كشمير-1099876678.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم

سياسي هندي: قرارات حكومة الهند تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب

14:11 GMT 25.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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حصري
علق السياسي الهندي سافيو رودريغيز، تعقيبا على تصاعد الصراع بين الهند وباكستان، أن جميع قرارات الحكومة الهندية تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب.
وأضاف السياسي لـ"سبوتنيك"، أنه "يُعتقد أن الهجوم الإرهابي في باهالغام نفّذ من قبل جماعة TRS، وهي فرع من جماعة "لشكر طيبة"، الخاضعة بدورها لجهاز المخابرات الباكستاني. لذا، فإن حربنا موجهة ضد جهاز المخابرات الباكستاني، الرابط العسكري الإرهابي".
ووفقا للخبير الهندي، فإنه "كل ما سيحدث من الآن فصاعدًا، وجميع القرارات التي تتخذها الحكومة الهندية، تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب. إذا لم تتمكن باكستان من التعامل مع الإرهاب المنطلق من أراضيها، فسيتعين على الهند التعامل معها.
وأشار الخبير إلى أن "حربنا ليست ضد الشعب الباكستاني، بل ضد الإرهابيين الذين تؤويهم باكستان وتستخدمهم لمهاجمة الهنود الأبرياء منذ فترة طويلة".
كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان لضبط النفس بعد هجوم كشمير
07:11 GMT
ودعت منظمة الأمم المتحدة باكستان والهند إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير.
وجاءت دعوة الأمم المتحدة، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال حول ما إذا كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، على اتصال مباشر مع طرفي النزاع.
وأكد دوجاريك أنه لم يجر اتصالا مباشرا مع الطرفين، لكنه يتابع الوضع عن كثب وبقلق بالغ، حيث أدان من جانبه، الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين في كل من جامو وكشمير، داعيًا الهند وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس.
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