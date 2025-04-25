https://sarabic.ae/20250425/الأمم-المتحدة-تدعو-الهند-وباكستان-لضبط-النفس-بعد-هجوم-كشمير-1099876678.html
الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان لضبط النفس بعد هجوم كشمير
الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان لضبط النفس بعد هجوم كشمير
سبوتنيك عربي
دعت منظمة الأمم المتحدة، باكستان والهند إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير. 25.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-25T07:11+0000
2025-04-25T07:11+0000
2025-04-25T07:11+0000
منظمة الأمم المتحدة
أخبار الهند اليوم
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
باكستان
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وجاءت دعوة الأمم المتحدة، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال حول ما إذا كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، على اتصال مباشر مع طرفي النزاع.وأكد دوجاريك، أنه لم يجر اتصالا مباشرا مع الطرفين، لكنه يتابع الوضع عن كثب وبقلق بالغ، حيث أدان من جانبه، الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين في كلا من جامو وكشمير، داعيا الهند وباكستان إلى أقصى درجات ضبط النفس.ودعا دوجاريك إلى ضرورة تجنب الطرفين أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع، مشددا على أهمية حل جميع القضايا عبر الحوار الثنائي وبالوسائل السلمية.وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت قناة وسائل إعلام هندية، بأن الجيش الهندي رصد إطلاق نار من أسلحة خفيفة على نقاط حدودية من الجانب الباكستاني.وقال مصدرعسكري لقناة "NDTV": "بدأت باكستان مساء أمس بإطلاق النار من أسلحة خفيفة في بعض المناطق على طول خط السيطرة، وقد تم الرد بفعالية على هذا الهجوم". وأوضح أن "قوات الأمن ردت بفعالية على تصرفات الجيش الباكستاني"، مشير إلى عدم وقوع إصابات.وتصاعد التوتر أمس الخميس بين الهند وباكستان على خلفية هجوم أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، حمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.️وفي تصعيد مفاجئ، طلبت السلطات الهندية والباكستانية من رعايا بعضهما مغادرة أراضيهما فورا. ️ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان رسميا، تعهّد رئيس الحكومة الهندية في خطاب عالي النبرة، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم وشركائهم "إلى أقاصي الأرض".وفرضت الهند على باكستان سلسلة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين، وتعليق معاهدة مياه نهر السند التي مضى عليها أكثر من ستة عقود، وإغلاق معبر أتاري البري على الفور.ويعد هذا الهجوم الأكثر حصدا للأرواح منذ العام 2000 في إقليم كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة والمتنازع عليه.ونفت باكستان أي دور لها في الهجوم، لكن الحكومة الهندية القومية افتتحت الأربعاء معركة العقوبات، عبر الإعلان عن سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد.
https://sarabic.ae/20250423/مقتل-26-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-مسلح-استهدف-مجموعة-من-السياح-في-الهند-فيديو-1099812418.html
https://sarabic.ae/20250425/تبادل-لإطلاق-النار-على-خط-التماس-بين-الهند-وباكستان-1099873121.html
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منظمة الأمم المتحدة, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان
منظمة الأمم المتحدة, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان
الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان لضبط النفس بعد هجوم كشمير
دعت منظمة الأمم المتحدة، باكستان والهند إلى أقصى درجات ضبط النفس، بعد تصاعد التوتر بين البلدين بسبب الهجوم الإرهابي في إقليم جامو وكشمير.
وجاءت دعوة الأمم المتحدة، أمس الخميس، خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، ردا على سؤال حول ما إذا كان الأمين العام أنطونيو غوتيريش، على اتصال مباشر مع طرفي النزاع.
وأكد دوجاريك، أنه لم يجر اتصالا مباشرا مع الطرفين، لكنه يتابع الوضع عن كثب وبقلق بالغ، حيث أدان من جانبه، الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من المدنيين في كلا من جامو وكشمير، داعيا الهند وباكستان
إلى أقصى درجات ضبط النفس.
ودعا دوجاريك إلى ضرورة تجنب الطرفين أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع، مشددا على أهمية حل جميع القضايا عبر الحوار الثنائي وبالوسائل السلمية.
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت قناة وسائل إعلام هندية، بأن الجيش الهندي رصد إطلاق نار من أسلحة خفيفة على نقاط حدودية من الجانب الباكستاني.
وقال مصدرعسكري لقناة "NDTV": "بدأت باكستان مساء أمس بإطلاق النار من أسلحة خفيفة في بعض المناطق على طول خط السيطرة، وقد تم الرد بفعالية على هذا الهجوم". وأوضح أن "قوات الأمن ردت بفعالية على تصرفات الجيش الباكستاني"، مشير إلى عدم وقوع إصابات.
وتصاعد التوتر أمس الخميس بين الهند وباكستان على خلفية هجوم أسفر عن مقتل 26 مدنيا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير
، حمّلت نيودلهي مسؤوليته لإسلام آباد.
️وفي تصعيد مفاجئ، طلبت السلطات الهندية والباكستانية من رعايا بعضهما مغادرة أراضيهما فورا. ️ومن دون توجيه الاتهام إلى باكستان رسميا، تعهّد رئيس الحكومة الهندية في خطاب عالي النبرة، بملاحقة المسؤولين عن الهجوم وشركائهم "إلى أقاصي الأرض".
وفرضت الهند على باكستان سلسلة من الإجراءات الصارمة، بما في ذلك طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين
، وتعليق معاهدة مياه نهر السند التي مضى عليها أكثر من ستة عقود، وإغلاق معبر أتاري البري على الفور.
وكان ثلاثة مسلّحين على الأقل قد فتحوا النار، يوم الثلاثاء الماضي، في منتجع باهالغام الواقع على مسافة 90 كيلومترا برا من مدينة سريناغار الكبيرة، ما أدى إلى مقتل 25 هنديا ونيباليا، حسب الشرطة الهندية.
ويعد هذا الهجوم الأكثر حصدا للأرواح منذ العام 2000 في إقليم كشمير الذي تسكنه غالبية مسلمة والمتنازع عليه.
ونفت باكستان أي دور لها في الهجوم، لكن الحكومة الهندية القومية افتتحت الأربعاء معركة العقوبات، عبر الإعلان عن سلسلة إجراءات انتقامية دبلوماسية ضدّ إسلام آباد.