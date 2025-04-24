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الاستخبارات الروسية: أوروبا تريد استخدام التلفيق لعرقلة المفاوضات بشأن أوكرانيا
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التوتر يتصاعد بين الهند وباكستان... طرد دبلوماسيين وإغلاق المجال الجوي
التوتر يتصاعد بين الهند وباكستان... طرد دبلوماسيين وإغلاق المجال الجوي
سبوتنيك عربي
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، اليوم الخميس، بعد أيام من مقتل 26 سائحا في الشطر الهندي من إقليم كشمير. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T11:22+0000
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وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، في بيان لها، "تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين بأثر فوري"، مطالبة كل الباكستانيين بمغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل/ نيسان الجاري.وأعلنت الخارجية الهندية، في بيانها، تعليق العمل بمعاهدة استراتيجية لتقاسم المياه مع باكستان، إضافة إلى إغلاق معبر بري رئيسي بين البلدين، موجهة نصيحة إلى مواطنيها في باكستان بالعودة في أقرب وقت.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن "إسلام آباد ستبقى ملتزمة بالسلام"، مؤكدة رفضها إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند وأن أي محاولة لانتهاك حقوقها في النهر السفلي ستعتبر بمثابة عمل حربي.وأكدت باكستان، تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند وإغلاق معبر واغا الحدودي مع الهند فورا، مشيرة إلى "تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا بدءا من 30 أبريل/ نيسان الجاري.وبدأت قوات الأمن الهندية، أمس الأربعاء، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.ووقع الهجوم الثلاثاء الماضي، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".وفي حادثة منفصلة، ​​أفاد الجيش الهندي بوقوع "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين، قال إنهم كانوا جزءًا من "محاولة تسلل" عبر الحدود المتنازع عليها من باكستان، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين".من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت غالبية الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.
https://sarabic.ae/20231211/المحكمة-العليا-في-الهند-تصادق-على-إلغاء-الحكم-الذاتي-لإقليم-كشمير-1083970866.html
https://sarabic.ae/20230130/كيف-وصلت-الأسلحة-الأمريكية-المتروكة-في-أفغانستان-إلى-كشمير-1072884981.html
https://sarabic.ae/20231017/الخارجية-الباكستانية-لا-رغبة-لدى-الهند-في-الحوار-معنا-لحل-نزاع-كشمير-1082086425.html
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أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار العالم الآن, العالم

التوتر يتصاعد بين الهند وباكستان... طرد دبلوماسيين وإغلاق المجال الجوي

11:22 GMT 24.04.2025 (تم التحديث: 11:33 GMT 24.04.2025)
© AP Photo / Dar Yasinكشمير
كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Dar Yasin
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تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، اليوم الخميس، بعد أيام من مقتل 26 سائحا في الشطر الهندي من إقليم كشمير.
وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، في بيان لها، "تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين بأثر فوري"، مطالبة كل الباكستانيين بمغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل/ نيسان الجاري.
وأعلنت الخارجية الهندية، في بيانها، تعليق العمل بمعاهدة استراتيجية لتقاسم المياه مع باكستان، إضافة إلى إغلاق معبر بري رئيسي بين البلدين، موجهة نصيحة إلى مواطنيها في باكستان بالعودة في أقرب وقت.
كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2023
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من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن "إسلام آباد ستبقى ملتزمة بالسلام"، مؤكدة رفضها إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند وأن أي محاولة لانتهاك حقوقها في النهر السفلي ستعتبر بمثابة عمل حربي.
وأعلنت الخارجية الباكستانية، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية وتعليق التجارة مع الهند، بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة عبر أراضيها.
وأكدت باكستان، تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند وإغلاق معبر واغا الحدودي مع الهند فورا، مشيرة إلى "تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا بدءا من 30 أبريل/ نيسان الجاري.
وبدأت قوات الأمن الهندية، أمس الأربعاء، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.
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ووقع الهجوم الثلاثاء الماضي، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن المنطقة تشهد تمردا مسلحا منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، التي تتقاسم السيطرة على كشمير مع الهند.
وفي حادثة منفصلة، ​​أفاد الجيش الهندي بوقوع "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين، قال إنهم كانوا جزءًا من "محاولة تسلل" عبر الحدود المتنازع عليها من باكستان، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين".
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من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".
ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.
وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت غالبية الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.
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