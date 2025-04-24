https://sarabic.ae/20250424/التوتر-يتصاعد-بين-الهند-وباكستان-طرد-دبلوماسيين-وإغلاق-المجال-الجوي-1099851705.html

التوتر يتصاعد بين الهند وباكستان... طرد دبلوماسيين وإغلاق المجال الجوي

التوتر يتصاعد بين الهند وباكستان... طرد دبلوماسيين وإغلاق المجال الجوي

سبوتنيك عربي

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، اليوم الخميس، بعد أيام من مقتل 26 سائحا في الشطر الهندي من إقليم كشمير. 24.04.2025, سبوتنيك عربي

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وأعلنت وزارة الخارجية الهندية، في بيان لها، "تعليق خدمات التأشيرات للباكستانيين بأثر فوري"، مطالبة كل الباكستانيين بمغادرة أراضيها بحلول 29 أبريل/ نيسان الجاري.وأعلنت الخارجية الهندية، في بيانها، تعليق العمل بمعاهدة استراتيجية لتقاسم المياه مع باكستان، إضافة إلى إغلاق معبر بري رئيسي بين البلدين، موجهة نصيحة إلى مواطنيها في باكستان بالعودة في أقرب وقت.من جهتها، قالت وزارة الخارجية الباكستانية، إن "إسلام آباد ستبقى ملتزمة بالسلام"، مؤكدة رفضها إعلان الهند تعليق معاهدة مياه نهر السند وأن أي محاولة لانتهاك حقوقها في النهر السفلي ستعتبر بمثابة عمل حربي.وأكدت باكستان، تعليق جميع الاتفاقيات الثنائية مع الهند وإغلاق معبر واغا الحدودي مع الهند فورا، مشيرة إلى "تقليص موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصا بدءا من 30 أبريل/ نيسان الجاري.وبدأت قوات الأمن الهندية، أمس الأربعاء، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.ووقع الهجوم الثلاثاء الماضي، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".وفي حادثة منفصلة، ​​أفاد الجيش الهندي بوقوع "تبادل كثيف لإطلاق النار" مع مسلحين، قال إنهم كانوا جزءًا من "محاولة تسلل" عبر الحدود المتنازع عليها من باكستان، مضيفا أنه "تم القضاء على إرهابيين اثنين".من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت غالبية الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.

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