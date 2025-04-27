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وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا ننوي مهاجمة الهند ولكن مستعدون للرد على أي عدوان
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا ننوي مهاجمة الهند ولكن مستعدون للرد على أي عدوان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أنه لا نية لدى إسلام آباد للمبادرة بعمل عسكري ضد نيوديلهي، ولكن في حال شنت الهند أي هجوم ضد باكستان فسيُقابل برد... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T00:39+0000
2025-04-27T01:11+0000
وزير الدفاع الباكستاني
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إسلام آباد –سبوتنيك. وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا أي نية للمبادرة بأي عمل [عسكري]، ولكن إذا حدث أي هجوم، فسيكون هناك رد فعل، ورد الفعل سيكون متناسبًا مع الهجوم [الهندي]".وتابع، "لذا أعتقد أن هذا يوضح الموقف، فنحن لا نريد التصعيد أو المبادرة بأي شيء، ولكن إذا حاولت الهند غزو باكستان أو مهاجمتها، فستُقابل برد فعل أكثر من متناسب".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.ووقع الهجوم الثلاثاء الماضي في 22 أبريل، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد حوالي 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
https://sarabic.ae/20250426/الهند-تبلغ-عن-تبادل-جديد-لإطلاق-النار-مع-باكستان-وإسلام-أباد-تحذر-من-المساس-بالسند-1099908474.html
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وزير الدفاع الباكستاني, باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), العالم
وزير الدفاع الباكستاني, باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), العالم

وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا ننوي مهاجمة الهند ولكن مستعدون للرد على أي عدوان

00:39 GMT 27.04.2025 (تم التحديث: 01:11 GMT 27.04.2025)
© AP Photo / Richard Drewوزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف
وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© AP Photo / Richard Drew
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أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، أنه لا نية لدى إسلام آباد للمبادرة بعمل عسكري ضد نيوديلهي، ولكن في حال شنت الهند أي هجوم ضد باكستان فسيُقابل برد مناسب، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين مؤخرا بسبب الحادث الذي وقع في كشمير قبل أيام.
إسلام آباد –سبوتنيك. وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا أي نية للمبادرة بأي عمل [عسكري]، ولكن إذا حدث أي هجوم، فسيكون هناك رد فعل، ورد الفعل سيكون متناسبًا مع الهجوم [الهندي]".
وتابع، "لذا أعتقد أن هذا يوضح الموقف، فنحن لا نريد التصعيد أو المبادرة بأي شيء، ولكن إذا حاولت الهند غزو باكستان أو مهاجمتها، فستُقابل برد فعل أكثر من متناسب".
وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"
أمس, 08:41 GMT
ووقع الهجوم الثلاثاء الماضي في 22 أبريل، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد حوالي 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".
ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.
وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
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