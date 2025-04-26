https://sarabic.ae/20250426/الهند-تبلغ-عن-تبادل-جديد-لإطلاق-النار-مع-باكستان-وإسلام-أباد-تحذر-من-المساس-بالسند-1099908474.html

الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"

الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"

سبوتنيك عربي

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، اليوم السبت، عن وقوع تبادل جديد لإطلاق النار على الحدود مع باكستان في وادي كشمير. 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T08:41+0000

2025-04-26T08:41+0000

2025-04-26T08:41+0000

أخبار الهند اليوم

توتر الوضع بين الهند وباكستان

باكستان

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وقال المتحدث إنه "في ليلة 25-26 أبريل (نيسان الجاري)، فتحت مواقع مختلفة للجيش الباكستاني، النار من الأسلحة الخفيفة دون تبرير، عبر خط السيطرة في كشمير".وبحسب البيان، ردت القوات الهندية بفتح النيران بالأسلحة الخفيفة بالمثل.وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، من أن بلاده لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها المائية بموجب اتفاقية تقاسم مياه نهر السند بين الهند وباكستان.وقال شهباز شريف خلال كلمة ألقاها في حفل تخرّج دفعة من طلاب الأكاديمية العسكرية الباكستانية نقلتها وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الرسمية: "أي محاولة لوقف أو تقليص أو تحويل تدفق المياه التي تخص باكستان بموجب اتفاقية مياه نهر السند، سيتم الرد عليها بكل قوة وحزم".وفي سياق متصل، أكد شهباز شريف إدانة بلاده لجميع أشكال الإرهاب، مؤكدًا انفتاح إسلام أباد على المشاركة في "أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق" بخصوص حادث باهالغام في جامو وكشمير الهندية، قائلًا إن الهند اتهمت باكستان بالضلوع فيها "دون تقديم أدلة يمكن التحقق منها".وشدد شهباز شريف على تمسك بلاده بالسلام، لكنه حذّر من تفسير ذلك على أنه ضعف، قائلًا: "لن نساوم على كرامتنا أو أمن باكستان، وسنواصل التزامنا بلعب دور إيجابي وبنّاء على الساحة العالمية من أجل السلام والأمن".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 نيسان/ أبريل، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند

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أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان