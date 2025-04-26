https://sarabic.ae/20250426/الهند-تبلغ-عن-تبادل-جديد-لإطلاق-النار-مع-باكستان-وإسلام-أباد-تحذر-من-المساس-بالسند-1099908474.html
الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"
الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، اليوم السبت، عن وقوع تبادل جديد لإطلاق النار على الحدود مع باكستان في وادي كشمير. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T08:41+0000
2025-04-26T08:41+0000
2025-04-26T08:41+0000
أخبار الهند اليوم
توتر الوضع بين الهند وباكستان
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/16/1039431695_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_15c671b0f2a9f3dbb198af128046bfb5.jpg
وقال المتحدث إنه "في ليلة 25-26 أبريل (نيسان الجاري)، فتحت مواقع مختلفة للجيش الباكستاني، النار من الأسلحة الخفيفة دون تبرير، عبر خط السيطرة في كشمير".وبحسب البيان، ردت القوات الهندية بفتح النيران بالأسلحة الخفيفة بالمثل.وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، من أن بلاده لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها المائية بموجب اتفاقية تقاسم مياه نهر السند بين الهند وباكستان.وقال شهباز شريف خلال كلمة ألقاها في حفل تخرّج دفعة من طلاب الأكاديمية العسكرية الباكستانية نقلتها وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الرسمية: "أي محاولة لوقف أو تقليص أو تحويل تدفق المياه التي تخص باكستان بموجب اتفاقية مياه نهر السند، سيتم الرد عليها بكل قوة وحزم".وفي سياق متصل، أكد شهباز شريف إدانة بلاده لجميع أشكال الإرهاب، مؤكدًا انفتاح إسلام أباد على المشاركة في "أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق" بخصوص حادث باهالغام في جامو وكشمير الهندية، قائلًا إن الهند اتهمت باكستان بالضلوع فيها "دون تقديم أدلة يمكن التحقق منها".وشدد شهباز شريف على تمسك بلاده بالسلام، لكنه حذّر من تفسير ذلك على أنه ضعف، قائلًا: "لن نساوم على كرامتنا أو أمن باكستان، وسنواصل التزامنا بلعب دور إيجابي وبنّاء على الساحة العالمية من أجل السلام والأمن".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 نيسان/ أبريل، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
https://sarabic.ae/20250425/تصويت-برأيك-هل-تتحول-التوترات-بين-الهند-وباكستان-إلى-مواجهة-عسكرية؟-1099882996.html
https://sarabic.ae/20250425/سياسي-هندي-قرارات-حكومة-الهند-تهدف-إلى-ضمان-تعامل-باكستان-مع-الإرهاب-1099894151.html
https://sarabic.ae/20250424/التوتر-يتصاعد-بين-الهند-وباكستان-طرد-دبلوماسيين-وإغلاق-المجال-الجوي-1099851705.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/16/1039431695_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_41a427d61e4cc55cc6ea5f0896d74d86.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان
الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، اليوم السبت، عن وقوع تبادل جديد لإطلاق النار على الحدود مع باكستان في وادي كشمير.
وقال المتحدث إنه "في ليلة 25-26 أبريل (نيسان الجاري)، فتحت مواقع مختلفة للجيش الباكستاني، النار من الأسلحة الخفيفة دون تبرير، عبر خط السيطرة في كشمير".
وبحسب البيان، ردت القوات الهندية بفتح النيران بالأسلحة الخفيفة بالمثل.
وأوضح المتحدث، أنه لم يتم تسجيل سقوط أي ضحايا.
وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، من أن بلاده لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها المائية بموجب اتفاقية تقاسم مياه نهر السند بين الهند وباكستان.
وقال شهباز شريف خلال كلمة ألقاها في حفل تخرّج دفعة من طلاب الأكاديمية العسكرية الباكستانية نقلتها وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الرسمية: "أي محاولة لوقف أو تقليص أو تحويل تدفق المياه التي تخص باكستان بموجب اتفاقية مياه نهر السند، سيتم الرد عليها بكل قوة وحزم".
وفي إشارة إلى إعلان الهند تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند، شدّد شريف على أن المياه تمثل مصلحة وطنية عليا وشريان حياة لسكان باكستان البالغ عددهم 240 مليون نسمة، مؤكدًا أن "توفرها سيُصان في جميع الأحوال وتحت أي ظرف".
وفي سياق متصل، أكد شهباز شريف إدانة بلاده لجميع أشكال الإرهاب، مؤكدًا انفتاح إسلام أباد على المشاركة في "أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق" بخصوص حادث باهالغام في جامو وكشمير الهندية، قائلًا إن الهند اتهمت باكستان بالضلوع فيها "دون تقديم أدلة يمكن التحقق منها".
وأضاف رئيس الوزراء أن القوات المسلحة الباكستانية قادرة على الدفاع "عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها"، مشيرًا إلى رد بلاده الحازم على التوغّل الهندي "المتهور" في 26 شباط/فبراير 2019.
وشدد شهباز شريف على تمسك بلاده بالسلام، لكنه حذّر من تفسير ذلك على أنه ضعف، قائلًا: "لن نساوم على كرامتنا أو أمن باكستان، وسنواصل التزامنا بلعب دور إيجابي وبنّاء على الساحة العالمية من أجل السلام والأمن".
وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 نيسان/ أبريل، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.
ووقع الهجوم الثلاثاء الماضي في 22 أبريل، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد حوالي 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".
ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.
وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.