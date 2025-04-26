الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
08:17 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
08:34 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
08:54 GMT
6 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي فلسطيني: لمتحف الأرميتاج دور كبير في دعم عضوية فلسطين في الآيكوم الدولي
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:48 GMT
11 د
بيارق النصر
دور الاتحاد السوفياتي في دعم حركات المقاومة للاحتلال النازي في أوروبا
12:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد حظر نشاط جماعة الإخوان في الأردن؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
تهديد إسرائيلي بقصف مناطق شمالي غزة وإسبانيا تلغي صفقة أسلحة إسرائيلية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:28 GMT
17 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
09:45 GMT
15 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
استمرار التحذيرات من انزلاق جنوب السودان في حرب أهلية جديدة بعد وضع نائب الرئيس تحت الإقامة الجبرية
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
16:31 GMT
29 د
مساحة حرة
شروط صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم سوريا
18:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250426/الهند-تبلغ-عن-تبادل-جديد-لإطلاق-النار-مع-باكستان-وإسلام-أباد-تحذر-من-المساس-بالسند-1099908474.html
الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"
الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، اليوم السبت، عن وقوع تبادل جديد لإطلاق النار على الحدود مع باكستان في وادي كشمير. 26.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-26T08:41+0000
2025-04-26T08:41+0000
أخبار الهند اليوم
توتر الوضع بين الهند وباكستان
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/16/1039431695_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_15c671b0f2a9f3dbb198af128046bfb5.jpg
وقال المتحدث إنه "في ليلة 25-26 أبريل (نيسان الجاري)، فتحت مواقع مختلفة للجيش الباكستاني، النار من الأسلحة الخفيفة دون تبرير، عبر خط السيطرة في كشمير".وبحسب البيان، ردت القوات الهندية بفتح النيران بالأسلحة الخفيفة بالمثل.وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، من أن بلاده لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها المائية بموجب اتفاقية تقاسم مياه نهر السند بين الهند وباكستان.وقال شهباز شريف خلال كلمة ألقاها في حفل تخرّج دفعة من طلاب الأكاديمية العسكرية الباكستانية نقلتها وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الرسمية: "أي محاولة لوقف أو تقليص أو تحويل تدفق المياه التي تخص باكستان بموجب اتفاقية مياه نهر السند، سيتم الرد عليها بكل قوة وحزم".وفي سياق متصل، أكد شهباز شريف إدانة بلاده لجميع أشكال الإرهاب، مؤكدًا انفتاح إسلام أباد على المشاركة في "أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق" بخصوص حادث باهالغام في جامو وكشمير الهندية، قائلًا إن الهند اتهمت باكستان بالضلوع فيها "دون تقديم أدلة يمكن التحقق منها".وشدد شهباز شريف على تمسك بلاده بالسلام، لكنه حذّر من تفسير ذلك على أنه ضعف، قائلًا: "لن نساوم على كرامتنا أو أمن باكستان، وسنواصل التزامنا بلعب دور إيجابي وبنّاء على الساحة العالمية من أجل السلام والأمن".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 نيسان/ أبريل، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
https://sarabic.ae/20250425/تصويت-برأيك-هل-تتحول-التوترات-بين-الهند-وباكستان-إلى-مواجهة-عسكرية؟-1099882996.html
https://sarabic.ae/20250425/سياسي-هندي-قرارات-حكومة-الهند-تهدف-إلى-ضمان-تعامل-باكستان-مع-الإرهاب-1099894151.html
https://sarabic.ae/20250424/التوتر-يتصاعد-بين-الهند-وباكستان-طرد-دبلوماسيين-وإغلاق-المجال-الجوي-1099851705.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/16/1039431695_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_41a427d61e4cc55cc6ea5f0896d74d86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان

الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"

08:41 GMT 26.04.2025
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، اليوم السبت، عن وقوع تبادل جديد لإطلاق النار على الحدود مع باكستان في وادي كشمير.
وقال المتحدث إنه "في ليلة 25-26 أبريل (نيسان الجاري)، فتحت مواقع مختلفة للجيش الباكستاني، النار من الأسلحة الخفيفة دون تبرير، عبر خط السيطرة في كشمير".
وبحسب البيان، ردت القوات الهندية بفتح النيران بالأسلحة الخفيفة بالمثل.

وأوضح المتحدث، أنه لم يتم تسجيل سقوط أي ضحايا.

تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود هنديون/ الجيش الهندي في محيط سريناغار، شباط/ فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
وسائط متعددة
تصويت... برأيك هل تتحول التوترات بين الهند وباكستان إلى مواجهة عسكرية؟
أمس, 09:24 GMT
وحذّر رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم السبت، من أن بلاده لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها المائية بموجب اتفاقية تقاسم مياه نهر السند بين الهند وباكستان.
وقال شهباز شريف خلال كلمة ألقاها في حفل تخرّج دفعة من طلاب الأكاديمية العسكرية الباكستانية نقلتها وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الرسمية: "أي محاولة لوقف أو تقليص أو تحويل تدفق المياه التي تخص باكستان بموجب اتفاقية مياه نهر السند، سيتم الرد عليها بكل قوة وحزم".
وفي إشارة إلى إعلان الهند تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند، شدّد شريف على أن المياه تمثل مصلحة وطنية عليا وشريان حياة لسكان باكستان البالغ عددهم 240 مليون نسمة، مؤكدًا أن "توفرها سيُصان في جميع الأحوال وتحت أي ظرف".
وفي سياق متصل، أكد شهباز شريف إدانة بلاده لجميع أشكال الإرهاب، مؤكدًا انفتاح إسلام أباد على المشاركة في "أي تحقيق محايد وشفاف وموثوق" بخصوص حادث باهالغام في جامو وكشمير الهندية، قائلًا إن الهند اتهمت باكستان بالضلوع فيها "دون تقديم أدلة يمكن التحقق منها".
وأضاف رئيس الوزراء أن القوات المسلحة الباكستانية قادرة على الدفاع "عن سيادة البلاد ووحدة أراضيها"، مشيرًا إلى رد بلاده الحازم على التوغّل الهندي "المتهور" في 26 شباط/فبراير 2019.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
سياسي هندي: قرارات حكومة الهند تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب
أمس, 14:11 GMT
وشدد شهباز شريف على تمسك بلاده بالسلام، لكنه حذّر من تفسير ذلك على أنه ضعف، قائلًا: "لن نساوم على كرامتنا أو أمن باكستان، وسنواصل التزامنا بلعب دور إيجابي وبنّاء على الساحة العالمية من أجل السلام والأمن".
وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 نيسان/ أبريل، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.
ووقع الهجوم الثلاثاء الماضي في 22 أبريل، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد حوالي 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
التوتر يتصاعد بين الهند وباكستان... طرد دبلوماسيين وإغلاق المجال الجوي
24 أبريل, 11:22 GMT
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".
ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.
وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала