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الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان
الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان
سبوتنيك عربي
أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المرتبطة بباكستان، بما في ذلك الطائرات العسكرية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T18:39+0000
2025-04-30T18:39+0000
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موسكو- سبوتنيك. ويأتي قرار الهند، وسط تصاعد التوترات بين البلدين، في أعقاب الهجوم الإرهابي في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين البلدين.وأوضحت السلطات الهندية، في إشعار تنبيهي للطيارين، أن "المجال الجوي الهندي مغلق أمام جميع الطائرات المسجلة في باكستان، والطائرات التي تشغلها أو تملكها أو تستأجرها شركات الطيران أو المشغلون الباكستانيون، بما في ذلك الرحلات العسكرية".وأضاف الإشعار الهندي أن "هذا الحظر يسري من مستوى الأرض إلى ارتفاع غير محدود، من 30 أبريل (نيسان) 2025 إلى 23 مايو (أيار) 2025، وهو تاريخ انتهاء مؤقت".وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، اليوم الأربعاء، إنه "لدى باكستان معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة".وحذّر تارار، عبر حسابه على منصة "إكس"، من أن "أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم"، مؤكدًا أن "الهند ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".وتزامن هذا الهجوم مع حالة من الاحتقان الأمني والسياسي المتصاعد في الإقليم، الذي يشهد منذ عقود، توترات على خلفية مطالبات بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، وسط اتهامات متبادلة بين البلدين بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.
https://sarabic.ae/20250429/غوتيريش-يدعو-الهند-وباكستان-إلى-تجنب-المواجهة-بينهما-1100021014.html
https://sarabic.ae/20250428/وزير-الدفاع-الباكستاني-لـسبوتنيك-التصعيد-مع-الهند-غير-مستبعد-في-ظل-الظروف-الراهنة-1099950520.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, باكستان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, باكستان, الأخبار

الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان

18:39 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Manish Swarupمطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في الهند
مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Manish Swarup
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أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المرتبطة بباكستان، بما في ذلك الطائرات العسكرية.
موسكو- سبوتنيك. ويأتي قرار الهند، وسط تصاعد التوترات بين البلدين، في أعقاب الهجوم الإرهابي في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين البلدين.
وأوضحت السلطات الهندية، في إشعار تنبيهي للطيارين، أن "المجال الجوي الهندي مغلق أمام جميع الطائرات المسجلة في باكستان، والطائرات التي تشغلها أو تملكها أو تستأجرها شركات الطيران أو المشغلون الباكستانيون، بما في ذلك الرحلات العسكرية".
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وأضاف الإشعار الهندي أن "هذا الحظر يسري من مستوى الأرض إلى ارتفاع غير محدود، من 30 أبريل (نيسان) 2025 إلى 23 مايو (أيار) 2025، وهو تاريخ انتهاء مؤقت".
وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، اليوم الأربعاء، إنه "لدى باكستان معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة".
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وحذّر تارار، عبر حسابه على منصة "إكس"، من أن "أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم"، مؤكدًا أن "الهند ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".
ويشهد إقليم جامو وكشمير، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحا في منطقة بهالغام، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.
وتزامن هذا الهجوم مع حالة من الاحتقان الأمني والسياسي المتصاعد في الإقليم، الذي يشهد منذ عقود، توترات على خلفية مطالبات بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، وسط اتهامات متبادلة بين البلدين بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.
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