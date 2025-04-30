https://sarabic.ae/20250430/الهند-تقرر-إغلاق-مجالها-الجوي-أمام-باكستان-1100055644.html

الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان

الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان

سبوتنيك عربي

أعلنت الهند، اليوم الأربعاء، إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المرتبطة بباكستان، بما في ذلك الطائرات العسكرية. 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T18:39+0000

2025-04-30T18:39+0000

2025-04-30T18:39+0000

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موسكو- سبوتنيك. ويأتي قرار الهند، وسط تصاعد التوترات بين البلدين، في أعقاب الهجوم الإرهابي في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين البلدين.وأوضحت السلطات الهندية، في إشعار تنبيهي للطيارين، أن "المجال الجوي الهندي مغلق أمام جميع الطائرات المسجلة في باكستان، والطائرات التي تشغلها أو تملكها أو تستأجرها شركات الطيران أو المشغلون الباكستانيون، بما في ذلك الرحلات العسكرية".وأضاف الإشعار الهندي أن "هذا الحظر يسري من مستوى الأرض إلى ارتفاع غير محدود، من 30 أبريل (نيسان) 2025 إلى 23 مايو (أيار) 2025، وهو تاريخ انتهاء مؤقت".وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، اليوم الأربعاء، إنه "لدى باكستان معلومات استخبارية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن ضربة عسكرية خلال 24 إلى 36 ساعة".وحذّر تارار، عبر حسابه على منصة "إكس"، من أن "أي عمل عدواني سيُقابل برد حاسم"، مؤكدًا أن "الهند ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي عواقب وخيمة في المنطقة".وتزامن هذا الهجوم مع حالة من الاحتقان الأمني والسياسي المتصاعد في الإقليم، الذي يشهد منذ عقود، توترات على خلفية مطالبات بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، وسط اتهامات متبادلة بين البلدين بدعم جماعات مسلحة في المنطقة.

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