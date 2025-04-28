وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": التصعيد مع الهند غير مستبعد في ظل الظروف الراهنة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مشروع إسرائيل الكبرى: وقائع وتداعيات
08:18 GMT
37 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:45 GMT
14 د
ملفات ساخنة
هل تنضم سوريا لاتفاقات التطبيع مع إسرائيل؟
11:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: إيران قد تصبح مركزا للغاز الروسي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تأكيد الشرع للوجود العسكري الروسي والتركي في سوريا هو بمثابة الاعتراف بالأمر الواقع
16:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مقترح حماس لإنهاء الحرب ينص على هدنة 5 سنوات ورؤية لملف السلاح
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
قيادي يساري: يجب منع المظاهر الفاشية الجديدة لإنها خطر ودمار للبشرية جمعاء
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
08:30 GMT
30 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:28 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
10:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
ختام القمة المصغرة لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:49 GMT
10 د
بيارق النصر
جرائم الحرب النازية - معسكرات اعتقال وإبادة منهجية
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
النصف المفقود من مادة الكون والسائل الذي يتحدى قوانين الفيزياء
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
16:03 GMT
57 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250428/وزير-الدفاع-الباكستاني-لـسبوتنيك-التصعيد-مع-الهند-غير-مستبعد-في-ظل-الظروف-الراهنة-1099950520.html
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": التصعيد مع الهند غير مستبعد في ظل الظروف الراهنة
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": التصعيد مع الهند غير مستبعد في ظل الظروف الراهنة
سبوتنيك عربي
رأى وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن التصعيد بين باكستان والهند في ظل الظروف الراهنة غير مستبعد، على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين في أعقاب الهجوم... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T04:37+0000
2025-04-28T04:45+0000
باكستان
أخبار الهند اليوم
توتر الوضع بين الهند وباكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102640/73/1026407320_0:0:3253:1830_1920x0_80_0_0_1e21e4d488a4a5122d17d7cafaed6539.jpg
إسلام أباد - سبوتنيك. وقال آصف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"اليوم الإثنين: "احتمال التصعيد غير مستبعد في الوقت الراهن، لأن الطريقة التي يتحدث بها السياسيون الهنود ورئيس الوزراء (الهندي ناريندرا مودي) تشي بأنهم يخلقون فرصة للإضرار بباكستان، أو أنهم يعتبرون الظروف الراهنة فرصة للإضرار بباكستان".وأكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، يوم أمس الأحد، أنه لا يتوقع نشوب حرب نووية بين إسلام آباد ونيوديلهي، على وقع التوتر الأخير بين البلدين.وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردا على احتمالية اندلاع حرب نووية بين البلدين: "لا أعتقد ذلك.. الهند وباكستان قوتان نوويتان، لكنني لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، وهو أمر بعيد الاحتمال بعض الشيء".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
https://sarabic.ae/20250427/اشتباكات-بين-قوتين-نوويتين-الهند-وباكستان-ضمن-أقوى-12-جيشا-في-العالم-1099946720.html
https://sarabic.ae/20250425/سياسي-هندي-قرارات-حكومة-الهند-تهدف-إلى-ضمان-تعامل-باكستان-مع-الإرهاب-1099894151.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102640/73/1026407320_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bf69fd666e81dc63317b16706adfbf29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان
باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان

وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": التصعيد مع الهند غير مستبعد في ظل الظروف الراهنة

04:37 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 04:45 GMT 28.04.2025)
© AFP 2023 / Abdul Majeedالجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
© AFP 2023 / Abdul Majeed
تابعنا عبر
رأى وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن التصعيد بين باكستان والهند في ظل الظروف الراهنة غير مستبعد، على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين في أعقاب الهجوم الذي وقع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا.
إسلام أباد - سبوتنيك. وقال آصف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"اليوم الإثنين: "احتمال التصعيد غير مستبعد في الوقت الراهن، لأن الطريقة التي يتحدث بها السياسيون الهنود ورئيس الوزراء (الهندي ناريندرا مودي) تشي بأنهم يخلقون فرصة للإضرار بباكستان، أو أنهم يعتبرون الظروف الراهنة فرصة للإضرار بباكستان".
وأكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، يوم أمس الأحد، أنه لا يتوقع نشوب حرب نووية بين إسلام آباد ونيوديلهي، على وقع التوتر الأخير بين البلدين.
وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردا على احتمالية اندلاع حرب نووية بين البلدين: "لا أعتقد ذلك.. الهند وباكستان قوتان نوويتان، لكنني لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، وهو أمر بعيد الاحتمال بعض الشيء".
وكان وزير الدفاع الباكستاني، أكد أنه لا نية لدى إسلام آباد للمبادرة بعمل عسكري ضد نيوديلهي، ولكن في حال شنت الهند أي هجوم ضد باكستان فسيُقابل برد مناسب، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين مؤخرا بسبب الحادث الذي وقع في كشمير قبل أيام.
الجيش الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
اشتباكات بين قوتين نوويتين.. الهند وباكستان ضمن أقوى 12 جيشا في العالم
أمس, 19:06 GMT
وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.
ووقع الهجوم، الثلاثاء الماضي في 22 أبريل، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
سياسي هندي: قرارات حكومة الهند تهدف إلى ضمان تعامل باكستان مع الإرهاب
25 أبريل, 14:11 GMT
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".
ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.
وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала