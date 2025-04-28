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وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": التصعيد مع الهند غير مستبعد في ظل الظروف الراهنة
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": التصعيد مع الهند غير مستبعد في ظل الظروف الراهنة
سبوتنيك عربي
رأى وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن التصعيد بين باكستان والهند في ظل الظروف الراهنة غير مستبعد، على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين في أعقاب الهجوم... 28.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-28T04:37+0000
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أخبار الهند اليوم
توتر الوضع بين الهند وباكستان
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إسلام أباد - سبوتنيك. وقال آصف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"اليوم الإثنين: "احتمال التصعيد غير مستبعد في الوقت الراهن، لأن الطريقة التي يتحدث بها السياسيون الهنود ورئيس الوزراء (الهندي ناريندرا مودي) تشي بأنهم يخلقون فرصة للإضرار بباكستان، أو أنهم يعتبرون الظروف الراهنة فرصة للإضرار بباكستان".وأكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، يوم أمس الأحد، أنه لا يتوقع نشوب حرب نووية بين إسلام آباد ونيوديلهي، على وقع التوتر الأخير بين البلدين.وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردا على احتمالية اندلاع حرب نووية بين البلدين: "لا أعتقد ذلك.. الهند وباكستان قوتان نوويتان، لكنني لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد، وهو أمر بعيد الاحتمال بعض الشيء".وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.رئيس الوزراء الباكستاني يعلن استعداد بلاده لإجراء تحقيق محايد في هجوم كشمير ويحذر الهند
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باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان
باكستان, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": التصعيد مع الهند غير مستبعد في ظل الظروف الراهنة
04:37 GMT 28.04.2025 (تم التحديث: 04:45 GMT 28.04.2025)
رأى وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف أن التصعيد بين باكستان والهند في ظل الظروف الراهنة غير مستبعد، على خلفية التوتر المتصاعد بين البلدين في أعقاب الهجوم الذي وقع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا.
إسلام أباد - سبوتنيك. وقال آصف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"اليوم الإثنين: "احتمال التصعيد غير مستبعد في الوقت الراهن، لأن الطريقة التي يتحدث بها السياسيون الهنود ورئيس الوزراء (الهندي ناريندرا مودي) تشي بأنهم يخلقون فرصة للإضرار بباكستان، أو أنهم يعتبرون الظروف الراهنة فرصة للإضرار بباكستان".
وأكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، يوم أمس الأحد، أنه لا يتوقع نشوب حرب نووية بين إسلام آباد ونيوديلهي، على وقع التوتر الأخير بين البلدين.
وقال الوزير الباكستاني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، ردا على احتمالية اندلاع حرب نووية بين البلدين: "لا أعتقد ذلك.. الهند وباكستان قوتان نوويتان، لكنني لا أعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد
، وهو أمر بعيد الاحتمال بعض الشيء".
وكان وزير الدفاع الباكستاني، أكد أنه لا نية لدى إسلام آباد للمبادرة بعمل عسكري ضد نيوديلهي، ولكن في حال شنت الهند أي هجوم ضد باكستان فسيُقابل برد مناسب، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين البلدين مؤخرا بسبب الحادث الذي وقع في كشمير قبل أيام.
وبدأت قوات الأمن الهندية، في 23 أبريل/نيسان، عملية تمشيط واسعة في إقليم كشمير، غداة هجوم مسلح دموي أسفر عن مقتل 26 سائحا.
ووقع الهجوم، الثلاثاء الماضي في 22 أبريل، عندما خرج مسلحون من الغابات وفتحوا النار على الحشود في موقع سياحي شهير بمنطقة باهالغام، التي تبعد نحو 90 كيلومتراً عن سريناغار، العاصمة الصيفية للإقليم.
وحسب وسائل إعلام محلية، وصف رئيس وزراء إقليم جامو وكشمير عُمر عبد الله، الهجوم بأنه "الأعنف من نوعه ضد مدنيين خلال السنوات الأخيرة".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الذي قطع زيارته الرسمية إلى السعودية، عن إدانته للهجوم، متعهدا بمحاسبة المنفذين، واصفاً الجريمة بأنها "عمل شنيع".
ووفقاً لقائمة الضحايا التي صدرت عن مستشفى محلي وتم التحقق منها من قِبل الشرطة
، فإن جميع الضحايا رجال، معظمهم من مناطق مختلفة من الهند، باستثناء سائح واحد من نيبال.
وأثار الهجوم ردود فعل دولية غاضبة، حيث أعربت أغلب الدول عن دعمها الكامل وتضامنها مع نيودلهي ضد الإرهاب.