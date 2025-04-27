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https://sarabic.ae/20250427/اشتباكات-بين-قوتين-نوويتين-الهند-وباكستان-ضمن-أقوى-12-جيشا-في-العالم-1099946720.html
اشتباكات بين قوتين نوويتين.. الهند وباكستان ضمن أقوى 12 جيشا في العالم
اشتباكات بين قوتين نوويتين.. الهند وباكستان ضمن أقوى 12 جيشا في العالم
سبوتنيك عربي
أثار تبادل إطلاق النار بين الجيشين الهندي والباكستاني لليوم الثالث على التوالي، تخوفات من توسعها إلى حرب واسعة تضيف حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الجارتين... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T19:06+0000
2025-04-27T19:06+0000
رصد عسكري
أخبار الهند اليوم
باكستان
توتر الوضع بين الهند وباكستان
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
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وتمتلك الهند 180 قنبلة نووية بينما تمتلك باكستان 170 قنبلة نووية، حسبما تشير إحصائيات جمعية علماء الذرة الأمريكيين، وتصنف الدولتان ضمن الـ 9 دول النووية في العالم، رغم عدم اعترافهما رسميا بامتلاك هذا السلاح.ويثير ذلك تخوفات من أي أي حرب محتملة بين الدولتين يمكن أن تتطور إلى مواجهة نووية كارثية تؤثر على العالم أجمع.القدرات العسكرية التقليديةكما تمتلك الدولتان قدرات نووية، فإن كليهما تمتلكان قدرات عسكرية تقليدية هائلة تجعل جيشيهما ضمن أضخم 12 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2025.الجيش الهندييصنف الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميا ويمتلك رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم بـ 75 مليار دولار، ويقدر عدد جنوده بـ 5.1 مليون فرد بينهم 1.4 مليون قوات عاملة و1.1 مليون قوات احتياطية و2.5 مليون قوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش الهندي رابع أضخم قوة جوية في العالم تضم ألفين و229 طائرة حربية.وتضم القوات البرية للجيش الهندي:أما القوات البحرية الهندية فتتكون من 293 وحدة بحرية تضم:الجيش الباكستانييصنف الجيش الباكستاني في المرتبة الـ 12 عالميا وتقدر ميزانيته الدفاعية بـ 7.6 مليار دولار، ويقدر عدد جنوده بـ 1.7 مليون فرد بينهم 654 ألف فرد قوات عاملة و550 ألف فرد قوات احتياطية و500 ألف فرد قوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش الباكستاني سابع أضخم قوة جوية في العالم تضم 1399 طائرة حربية.وتضم القوات البرية للجيش الباكستاني:أما القوات البحرية الباكستانية فتتكون من 121 وحدة بحرية تضم:ودعا مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى "ضبط النفس"، مستذكراً التاريخ الدامي للعلاقات بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947، كما بادرت دول إقليمية مثل السعودية وإيران إلى تقديم مبادرات لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت الرياض عن جهودها الحثيثة لتهدئة الأوضاع، بينما عرضت طهران وساطتها لحل هذا النزاع المستعر.وأفاد الجيش الهندي، اليوم الأحد، بتبادل لإطلاق النار عند الحدود مع باكستان لليلة الثالثة على التوالي، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين الجارين بعد الهجوم الدامي الذي استهدف منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وأسفر عن مقتل 26 مدنيا.
https://sarabic.ae/20250427/تصاعد-التوتر-بين-الهند-وباكستان-تبادل-لإطلاق-النار-لليلة-الثالثة-على-التوالي-1099935469.html
https://sarabic.ae/20250426/الهند-تبلغ-عن-تبادل-جديد-لإطلاق-النار-مع-باكستان-وإسلام-أباد-تحذر-من-المساس-بالسند-1099908474.html
https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-لـسبوتنيك-باكستان-لا-ترجح-اندلاع-حرب-نووية-مع-الهند-على-وقع-التوتر-بينهما-1099924031.html
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رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)

اشتباكات بين قوتين نوويتين.. الهند وباكستان ضمن أقوى 12 جيشا في العالم

19:06 GMT 27.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributorالجيش الهندي
الجيش الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Getty Images / NurPhoto / Contributor
تابعنا عبر
أثار تبادل إطلاق النار بين الجيشين الهندي والباكستاني لليوم الثالث على التوالي، تخوفات من توسعها إلى حرب واسعة تضيف حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الجارتين النوويتين، اللتان خاضتا 3 حروب دامية في السابق.
وتمتلك الهند 180 قنبلة نووية بينما تمتلك باكستان 170 قنبلة نووية، حسبما تشير إحصائيات جمعية علماء الذرة الأمريكيين، وتصنف الدولتان ضمن الـ 9 دول النووية في العالم، رغم عدم اعترافهما رسميا بامتلاك هذا السلاح.
ويثير ذلك تخوفات من أي أي حرب محتملة بين الدولتين يمكن أن تتطور إلى مواجهة نووية كارثية تؤثر على العالم أجمع.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان.. تبادل لإطلاق النار لليلة الثالثة على التوالي
11:19 GMT

القدرات العسكرية التقليدية

كما تمتلك الدولتان قدرات نووية، فإن كليهما تمتلكان قدرات عسكرية تقليدية هائلة تجعل جيشيهما ضمن أضخم 12 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2025.

الجيش الهندي

يصنف الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميا ويمتلك رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم بـ 75 مليار دولار، ويقدر عدد جنوده بـ 5.1 مليون فرد بينهم 1.4 مليون قوات عاملة و1.1 مليون قوات احتياطية و2.5 مليون قوات شبه عسكرية.
ويمتلك الجيش الهندي رابع أضخم قوة جوية في العالم تضم ألفين و229 طائرة حربية.

وتضم القوات البرية للجيش الهندي:

4 آلاف و201 دبابة.
نحو 149 ألف مركبة عسكرية.
100 مدفعا ذاتي الحركة.
3 آلاف و975 مدفعا مقطورا.
264 راجمة صواريخ.

أما القوات البحرية الهندية فتتكون من 293 وحدة بحرية تضم:

حاملتا طائرات.
13 مدمرة.
14 فرقاطة.
18 كورفيت.
18 غواصة.
135 سفينة دورية.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"
أمس, 08:41 GMT

الجيش الباكستاني

يصنف الجيش الباكستاني في المرتبة الـ 12 عالميا وتقدر ميزانيته الدفاعية بـ 7.6 مليار دولار، ويقدر عدد جنوده بـ 1.7 مليون فرد بينهم 654 ألف فرد قوات عاملة و550 ألف فرد قوات احتياطية و500 ألف فرد قوات شبه عسكرية.
ويمتلك الجيش الباكستاني سابع أضخم قوة جوية في العالم تضم 1399 طائرة حربية.

وتضم القوات البرية للجيش الباكستاني:

2627 دبابة.
أكثر من 17 ألف مركبة عسكرية.
662 مدفعا ذاتي الحركة.
2629 مدفعا مقطور.
600 راجمة صواريخ.

أما القوات البحرية الباكستانية فتتكون من 121 وحدة بحرية تضم:

9 فرقاطات.
9 كورفيتات.
8 غواصات.
69 سفينة دورية.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا نرجح اندلاع حرب نووية مع الهند على وقع التوتر الأخير
03:33 GMT
ودعا مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى "ضبط النفس"، مستذكراً التاريخ الدامي للعلاقات بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947، كما بادرت دول إقليمية مثل السعودية وإيران إلى تقديم مبادرات لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت الرياض عن جهودها الحثيثة لتهدئة الأوضاع، بينما عرضت طهران وساطتها لحل هذا النزاع المستعر.
وأفاد الجيش الهندي، اليوم الأحد، بتبادل لإطلاق النار عند الحدود مع باكستان لليلة الثالثة على التوالي، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين الجارين بعد الهجوم الدامي الذي استهدف منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وأسفر عن مقتل 26 مدنيا.
© Sputnikالهند مقابل باكستان
الهند مقابل باكستان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
الهند مقابل باكستان
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