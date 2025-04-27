https://sarabic.ae/20250427/اشتباكات-بين-قوتين-نوويتين-الهند-وباكستان-ضمن-أقوى-12-جيشا-في-العالم-1099946720.html

اشتباكات بين قوتين نوويتين.. الهند وباكستان ضمن أقوى 12 جيشا في العالم

اشتباكات بين قوتين نوويتين.. الهند وباكستان ضمن أقوى 12 جيشا في العالم

سبوتنيك عربي

أثار تبادل إطلاق النار بين الجيشين الهندي والباكستاني لليوم الثالث على التوالي، تخوفات من توسعها إلى حرب واسعة تضيف حلقة جديدة من حلقات الصراع بين الجارتين... 27.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-27T19:06+0000

2025-04-27T19:06+0000

2025-04-27T19:06+0000

رصد عسكري

أخبار الهند اليوم

باكستان

توتر الوضع بين الهند وباكستان

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/1b/1099947068_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_8710fcf2a71b8fc2ae4611ac1e2d1f79.jpg

وتمتلك الهند 180 قنبلة نووية بينما تمتلك باكستان 170 قنبلة نووية، حسبما تشير إحصائيات جمعية علماء الذرة الأمريكيين، وتصنف الدولتان ضمن الـ 9 دول النووية في العالم، رغم عدم اعترافهما رسميا بامتلاك هذا السلاح.ويثير ذلك تخوفات من أي أي حرب محتملة بين الدولتين يمكن أن تتطور إلى مواجهة نووية كارثية تؤثر على العالم أجمع.القدرات العسكرية التقليديةكما تمتلك الدولتان قدرات نووية، فإن كليهما تمتلكان قدرات عسكرية تقليدية هائلة تجعل جيشيهما ضمن أضخم 12 جيشا في العالم، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2025.الجيش الهندييصنف الجيش الهندي في المرتبة الرابعة عالميا ويمتلك رابع أضخم ميزانية دفاع في العالم بـ 75 مليار دولار، ويقدر عدد جنوده بـ 5.1 مليون فرد بينهم 1.4 مليون قوات عاملة و1.1 مليون قوات احتياطية و2.5 مليون قوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش الهندي رابع أضخم قوة جوية في العالم تضم ألفين و229 طائرة حربية.وتضم القوات البرية للجيش الهندي:أما القوات البحرية الهندية فتتكون من 293 وحدة بحرية تضم:الجيش الباكستانييصنف الجيش الباكستاني في المرتبة الـ 12 عالميا وتقدر ميزانيته الدفاعية بـ 7.6 مليار دولار، ويقدر عدد جنوده بـ 1.7 مليون فرد بينهم 654 ألف فرد قوات عاملة و550 ألف فرد قوات احتياطية و500 ألف فرد قوات شبه عسكرية.ويمتلك الجيش الباكستاني سابع أضخم قوة جوية في العالم تضم 1399 طائرة حربية.وتضم القوات البرية للجيش الباكستاني:أما القوات البحرية الباكستانية فتتكون من 121 وحدة بحرية تضم:ودعا مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى "ضبط النفس"، مستذكراً التاريخ الدامي للعلاقات بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947، كما بادرت دول إقليمية مثل السعودية وإيران إلى تقديم مبادرات لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت الرياض عن جهودها الحثيثة لتهدئة الأوضاع، بينما عرضت طهران وساطتها لحل هذا النزاع المستعر.وأفاد الجيش الهندي، اليوم الأحد، بتبادل لإطلاق النار عند الحدود مع باكستان لليلة الثالثة على التوالي، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين الجارين بعد الهجوم الدامي الذي استهدف منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وأسفر عن مقتل 26 مدنيا.

https://sarabic.ae/20250427/تصاعد-التوتر-بين-الهند-وباكستان-تبادل-لإطلاق-النار-لليلة-الثالثة-على-التوالي-1099935469.html

https://sarabic.ae/20250426/الهند-تبلغ-عن-تبادل-جديد-لإطلاق-النار-مع-باكستان-وإسلام-أباد-تحذر-من-المساس-بالسند-1099908474.html

https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-لـسبوتنيك-باكستان-لا-ترجح-اندلاع-حرب-نووية-مع-الهند-على-وقع-التوتر-بينهما-1099924031.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, أخبار الهند اليوم, باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)