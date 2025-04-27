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بتوجيه من بوتين.. روسيا ترسل طائرات إلى إيران للمساعدة في إخماد حريق ميناء رجائي
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https://sarabic.ae/20250427/تصاعد-التوتر-بين-الهند-وباكستان-تبادل-لإطلاق-النار-لليلة-الثالثة-على-التوالي-1099935469.html
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان.. تبادل لإطلاق النار لليلة الثالثة على التوالي
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان.. تبادل لإطلاق النار لليلة الثالثة على التوالي
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش الهندي، اليوم الأحد، بتبادل لإطلاق النار عند الحدود مع باكستان لليلة الثالثة على التوالي، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين الجارين بعد الهجوم... 27.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-27T11:19+0000
2025-04-27T11:19+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الجيش الهندي بيانا رسميا، أفاد بأن القوات الباكستانية قامت ليل السبت-الأحد بـ"إطلاق نار غير مبرر" باستخدام أسلحة خفيفة استهدف المواقع الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور الحدوديين، مشيراً إلى أن القوات الهندية "ردت برد مناسب" دون الإفصاح عن وجود أي ضحايا.يأتي هذا التصعيد العسكري في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، في بلدة باهالغام بمنطقة كشمير الهندية، والذي يعد الأكثر دموية منذ مطلع الألفية الجديدة في هذه المنطقة المتنازع عليها.وقد أثار الهجوم موجة غضب في الهند حيث سارعت الحكومة إلى اتهام باكستان بالوقوف خلف الحادث، وهو ما نفته إسلام آباد جملة وتفصيلاً، مطالبةً بإجراء "تحقيق محايد" لتحديد هوية المنفذين الحقيقيين.ورداً على الهجوم، اتخذت نيودلهي سلسلة إجراءات عقابية ضد جارتها الغربية شملت تعليق العمل بمعاهدة تقاسم المياه الثنائية، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، وتقليص الوجود الدبلوماسي الباكستاني في الهند. ولم تتأخر باكستان في الرد بإجراءات مماثلة تضمنت طرد الدبلوماسيين الهنود، وتعليق منح التأشيرات، وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران الهندي، ووقف كافة التبادلات التجارية بين البلدين.وفي ظل هذا التصعيد الخطير، دعا مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى "ضبط النفس"، مستذكراً التاريخ الدامي للعلاقات بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947، كما بادرت دول إقليمية مثل السعودية وإيران إلى تقديم مبادرات لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت الرياض عن جهودها الحثيثة لتهدئة الأوضاع، بينما عرضت طهران وساطتها لحل هذا النزاع المستعر.
https://sarabic.ae/20250427/وزير-الدفاع-لـسبوتنيك-باكستان-لا-ترجح-اندلاع-حرب-نووية-مع-الهند-على-وقع-التوتر-بينهما-1099924031.html
https://sarabic.ae/20250426/الهند-تبلغ-عن-تبادل-جديد-لإطلاق-النار-مع-باكستان-وإسلام-أباد-تحذر-من-المساس-بالسند-1099908474.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار الهند اليوم, باكستان, الأخبار

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان.. تبادل لإطلاق النار لليلة الثالثة على التوالي

11:19 GMT 27.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفاد الجيش الهندي، اليوم الأحد، بتبادل لإطلاق النار عند الحدود مع باكستان لليلة الثالثة على التوالي، وذلك في تصعيد جديد للأزمة بين البلدين الجارين بعد الهجوم الدامي الذي استهدف منطقة كشمير الخاضعة للإدارة الهندية وأسفر عن مقتل 26 مدنياً.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الجيش الهندي بيانا رسميا، أفاد بأن القوات الباكستانية قامت ليل السبت-الأحد بـ"إطلاق نار غير مبرر" باستخدام أسلحة خفيفة استهدف المواقع الهندية في قطاعي توماري غالي ورامبور الحدوديين، مشيراً إلى أن القوات الهندية "ردت برد مناسب" دون الإفصاح عن وجود أي ضحايا.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2025
وزير الدفاع الباكستاني لـ"سبوتنيك": لا نرجح اندلاع حرب نووية مع الهند على وقع التوتر الأخير
03:33 GMT
يأتي هذا التصعيد العسكري في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، في بلدة باهالغام بمنطقة كشمير الهندية، والذي يعد الأكثر دموية منذ مطلع الألفية الجديدة في هذه المنطقة المتنازع عليها.
وقد أثار الهجوم موجة غضب في الهند حيث سارعت الحكومة إلى اتهام باكستان بالوقوف خلف الحادث، وهو ما نفته إسلام آباد جملة وتفصيلاً، مطالبةً بإجراء "تحقيق محايد" لتحديد هوية المنفذين الحقيقيين.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2025
الهند تبلغ عن تبادل جديد لإطلاق النار مع باكستان... وإسلام أباد تحذر من المساس "بالسند"
أمس, 08:41 GMT
ورداً على الهجوم، اتخذت نيودلهي سلسلة إجراءات عقابية ضد جارتها الغربية شملت تعليق العمل بمعاهدة تقاسم المياه الثنائية، وإغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، وتقليص الوجود الدبلوماسي الباكستاني في الهند. ولم تتأخر باكستان في الرد بإجراءات مماثلة تضمنت طرد الدبلوماسيين الهنود، وتعليق منح التأشيرات، وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران الهندي، ووقف كافة التبادلات التجارية بين البلدين.
وفي ظل هذا التصعيد الخطير، دعا مجلس الأمن الدولي الطرفين إلى "ضبط النفس"، مستذكراً التاريخ الدامي للعلاقات بين البلدين اللذين خاضا ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947، كما بادرت دول إقليمية مثل السعودية وإيران إلى تقديم مبادرات لاحتواء الأزمة، حيث أعلنت الرياض عن جهودها الحثيثة لتهدئة الأوضاع، بينما عرضت طهران وساطتها لحل هذا النزاع المستعر.
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