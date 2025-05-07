https://sarabic.ae/20250507/مندوب-إسلام-آباد-الأممي-روسيا-قد-تساهم-في-تهدئة-التوترات-بين-الهند-وباكستان-1100236712.html

مندوب إسلام آباد الأممي: روسيا قد تساهم في تهدئة التوترات بين الهند وباكستان

مندوب إسلام آباد الأممي: روسيا قد تساهم في تهدئة التوترات بين الهند وباكستان

سبوتنيك عربي

صرح المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد، اليوم الأربعاء، بأن روسيا يمكنها أن تلعب دورًا بناءً في تهدئة التوترات بين الهند وباكستان... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T03:19+0000

2025-05-07T03:19+0000

2025-05-07T03:19+0000

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توتر الوضع بين الهند وباكستان

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)

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الأمم المتحدة –سبوتنيك. وقال أحمد في تصريحات لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن روسيا دولة ذات نفوذ وتتمتع بميزة هذه العلاقات مع بلدينا، وإذا رغبت في لعب هذا الدور، فقد تُسهم في تحقيق ما أردده وهو أن جميع الدول الكبرى صديقة".وأضاف أنه ينبغي على جميع الدول الكبرى أن تتكاتف لمحاولة "حل نزاع جامو وكشمير".وقال أحمد، "تتمتع باكستان بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الروسي".وأضاف: "ازدادت هذه العلاقات دفئًا في السنوات الأخيرة. هناك الكثير من الثقة المتبادلة في هذه العلاقة".كانت وزارة الدفاع الهندية أعلنت أنه "في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، شن الجيش الهندي عملية سِندور، مستهدفًا البنية التحتية للإرهاب في باكستان وجامو وكشمير التي تحتلها باكستان، والتي كانت تُخطط وتُوجه منها الهجمات الإرهابية ضد الهند". مضيفة: "كانت إجراءاتنا مُركزة ومدروسة وغير تصعيدية بطبيعتها. ولم تُستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية".وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند مساء أمس.بدورها، قالت الخارجية الباكستنية في بيان لها، إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان، مضيفة: "ندين بشدة عمل الهند الجبان، الذي يُعد انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعايير الراسخة للعلاقات بين الدول. في أعقاب هجوم باهالغام، استخدمت القيادة الهندية مرة أخرى شبح الإرهاب لتعزيز روايتها الزائفة عن الضحية، مما عرض السلام والأمن الإقليميين للخطر. وقد أدى عمل الهند المتهور إلى تقريب الدولتين المسلحتين نوويًا من صراع كبير".بدوره، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات صحافية من البيت الأبيض تعليقًا على العملية العسكرية الهندية: ""إنه لأمر مخزٍ. علمنا به للتوّ عند دخولنا المكتب البيضاوي".وأضاف ترامب أنه يأمل في نهاية "سريعة للغاية" للتصعيد بين الطرفين.وجاء في بيان لستيفان دوغاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش أن "الأمين العام يعرب عن قلقه البالغ إزاء العمليات العسكرية الهندية عبر خط السيطرة والحدود الدولية. ودعا البلدين إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس العسكري".وأضاف البيان: "لا يستطيع العالم تحمل مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان".

https://sarabic.ae/20250507/وزير-الدفاع-الباكستاني-أسرنا-بعض-الجنود-الهنود-وأسقطنا-5-طائرات-هندية-1100235448.html

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باكستان, العالم, منظمة الأمم المتحدة, روسيا, أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)