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أبرز المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان منذ 1947
أبرز المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان منذ 1947
سبوتنيك عربي
نفذت الهند، اليوم الأربعاء، هجوما استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت ما وصفته بـ "مخيمات إرهابية ومراكز تجنيد ومنصات إطلاق". 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T09:23+0000
2025-05-07T09:23+0000
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وقال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية قبل دخولها المجال الجوي للبلاد، مشيرًا إلى أن الهجوم الهندي تسبب في مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين، وأكد أن رد إسلام أباد سيأتي لاحقا.وجاء الهجوم الهندي بعد نحو أسبوعين من هجوم نفذه مسلحون في منطقة باهالغام الهندية وأودى بحياة 26 شخصا.ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن المنطقة تشهد تمردا مسلحا منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، التي تتقاسم السيطرة على كشمير مع الهند.وعقب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمحاسبة المنفذين، واصفًا ما حدث بـ "العمل الشنيع".تسلسل زمني لأبرز المواجهاتعقب الهجوم الهندي على باكستان، نشرت صحيفة أمريكية تقريرًا أوردت فيه تسلسلا زمنيا لأبرز المواجهات بين الهند وباكستان.في عام 1947، كانت بداية الصراع بين الدولتين، عقب استقلالهما عن بريطانيا، حيث أصبح إقليم كشمير منطقة متنازع عليها بينهما وتسببت في اندلاع أو مواجهة عسكرية بين نيودلهي وإسلام أباد في ذلك العام.عام 1949، انتهت الحرب الأولى بين الدولتين وتم وقف إطلاق النار بناء على قرار من الأمم المتحدة ينص على رسم يخط يضع ثلثي كشمير تحت سيطرة الهند والثلث الآخر تحت سيطرة باكستان، على أن يكون ذلك اتفاقا مؤقتا لحين التوصل إلى تسوية كاملة.في 1965، اندلعت الحرب بين الدولتين مرة أخرى واستمرت نحو أسبوعين، لكنها كانت حربا دموية، تبعها توقيع الدولتين اتفاقا لتسوية القضية بالأساليب السلمية عام 1966.وفي عام 1972، توصلت الدولتان لاتفاق يقضي بتغيير خط وقف إطلاق النار إلى "خط السيطرة"، الذي يقضي باحتفاظ كل دولة بالجزء الذي تسيطر عليه، ورغم استمرار الوضع لنحو عقدين إلا أنه لم يضع نهاية للأزمة بين الدولتين.شهد عام 1987، بداية مرحلة جديدة من التمرد في كشمير، الذي نتج عنه عمليات مسلحة وتفجيرات، وأصبحت باكستان متهمة من قبل الهند بدعم تلك الأنشطة.وفي فبراير/ شباط عام 1999، حاولت الدولتان اتخاذ خطوات عملية لتطبيع العلاقات ودعا رئيس وزراء باكستان نواز شريف نظيره الهندي أتال بيهاري فاجبايي، وأكدا ضرورة السعي لتحقيق السلام.لكن بعد 3 أشهر، اندلعت الحرب بين الدولتين بعدما استولى مسلحون تسللوا من باكستان على مواقع تابعة للإدارة الهندية في كشمير.وبينما زعمت الهند أن المتسللين كانوا جنودا باكستانيين، أنكرت باكستان، لكن الحرب انتهت لاحقا بعدما انسحب المسلحون من المواقع التي احتلوها.في 2016، تعرضت قاعدة باثانكوت الجوية الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية لهجوم من قبل مهاجمين، واستعادت القوات الهندية السيطرة بعد اشتباكات استمرت 15 ساعة، وأسفر الهجوم عن مقتل جميع المهاجمين وضابطين وألقت الهند باللوم على باكستان، لكن إسلام أباد أدانت الهجوم وتوقفت محادثات السلام مرة أخرى.وفي سبتمبر/ أيلول من ذات العام، تم قتل 18 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية هندية في قطاع أوري، وقالت الهند بعدها إنها استهدفت ما وصفته بـ "مخابئ الإرهابيين" عبر خط السيطرة في ضربات جوية.في 2019، تسبب تفجير في مقتل 40 جنديا هنديا في كشمير، وردت الهند بغارات جوية في باكستان، لكنها لم تتحول إلى حرب شاملة.وفي أغسطس/ آب من ذات العام، قرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تجريد كشمير من الحكم الذاتي، الذي تم منحه لها بصورة نسبية، وتلى ذلك حملة اعتقالات وقمع شملت آلاف الكشميريين، وبررت نيوديلي ذلك بأنه يسهم في تراجع العمليات الإرهابية.وشهد 2025، هجوما مسلحا في 22 أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه مقتل 26 شخصا في منطقة باهالغام الهندية، وتلاه هجوم جوي هندي استهدف مواقع في باكستان، اليوم الأربعاء، ونتج عنه مقتل 26 شخصا وإصابة 46 آخرين في باكستان.
https://sarabic.ae/20250423/مقتل-26-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-مسلح-استهدف-مجموعة-من-السياح-في-الهند-فيديو-1099812418.html
https://sarabic.ae/20250507/رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-يتابع-عملية-سِندور-بشكل-مستمر-1100236237.html
https://sarabic.ae/20250425/الأمم-المتحدة-تدعو-الهند-وباكستان-لضبط-النفس-بعد-هجوم-كشمير-1099876678.html
https://sarabic.ae/20250507/مندوب-إسلام-آباد-الأممي-روسيا-قد-تساهم-في-تهدئة-التوترات-بين-الهند-وباكستان-1100236712.html
https://sarabic.ae/20250507/الهند-وباكستان-يعلنان-حصيلة-المواجهات-العسكرية-بينهما-1100239713.html
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أخبار العالم الآن, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار الهند اليوم, باكستان, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار الهند اليوم, باكستان, رصد عسكري

أبرز المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان منذ 1947

09:23 GMT 07.05.2025
© Getty Images / Abhishek Singhمقاتلات حربية هندية
مقاتلات حربية هندية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Getty Images / Abhishek Singh
تابعنا عبر
نفذت الهند، اليوم الأربعاء، هجوما استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت ما وصفته بـ "مخيمات إرهابية ومراكز تجنيد ومنصات إطلاق".
وقال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية قبل دخولها المجال الجوي للبلاد، مشيرًا إلى أن الهجوم الهندي تسبب في مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين، وأكد أن رد إسلام أباد سيأتي لاحقا.
وجاء الهجوم الهندي بعد نحو أسبوعين من هجوم نفذه مسلحون في منطقة باهالغام الهندية وأودى بحياة 26 شخصا.
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مقتل 26 شخصا على الأقل في هجوم مسلح استهدف مجموعة من السياح في الهند... فيديو
23 أبريل, 07:19 GMT
ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن المنطقة تشهد تمردا مسلحا منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، التي تتقاسم السيطرة على كشمير مع الهند.
وعقب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمحاسبة المنفذين، واصفًا ما حدث بـ "العمل الشنيع".
16 سبتمبر 2022. رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتابع عملية "سِندور" بشكل مستمر
02:25 GMT

تسلسل زمني لأبرز المواجهات

عقب الهجوم الهندي على باكستان، نشرت صحيفة أمريكية تقريرًا أوردت فيه تسلسلا زمنيا لأبرز المواجهات بين الهند وباكستان.
في عام 1947، كانت بداية الصراع بين الدولتين، عقب استقلالهما عن بريطانيا، حيث أصبح إقليم كشمير منطقة متنازع عليها بينهما وتسببت في اندلاع أو مواجهة عسكرية بين نيودلهي وإسلام أباد في ذلك العام.
عام 1949، انتهت الحرب الأولى بين الدولتين وتم وقف إطلاق النار بناء على قرار من الأمم المتحدة ينص على رسم يخط يضع ثلثي كشمير تحت سيطرة الهند والثلث الآخر تحت سيطرة باكستان، على أن يكون ذلك اتفاقا مؤقتا لحين التوصل إلى تسوية كاملة.
في 1965، اندلعت الحرب بين الدولتين مرة أخرى واستمرت نحو أسبوعين، لكنها كانت حربا دموية، تبعها توقيع الدولتين اتفاقا لتسوية القضية بالأساليب السلمية عام 1966.
كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
الأمم المتحدة تدعو الهند وباكستان لضبط النفس بعد هجوم كشمير
25 أبريل, 07:11 GMT
وفي عام 1972، توصلت الدولتان لاتفاق يقضي بتغيير خط وقف إطلاق النار إلى "خط السيطرة"، الذي يقضي باحتفاظ كل دولة بالجزء الذي تسيطر عليه، ورغم استمرار الوضع لنحو عقدين إلا أنه لم يضع نهاية للأزمة بين الدولتين.
شهد عام 1987، بداية مرحلة جديدة من التمرد في كشمير، الذي نتج عنه عمليات مسلحة وتفجيرات، وأصبحت باكستان متهمة من قبل الهند بدعم تلك الأنشطة.
وفي فبراير/ شباط عام 1999، حاولت الدولتان اتخاذ خطوات عملية لتطبيع العلاقات ودعا رئيس وزراء باكستان نواز شريف نظيره الهندي أتال بيهاري فاجبايي، وأكدا ضرورة السعي لتحقيق السلام.
لكن بعد 3 أشهر، اندلعت الحرب بين الدولتين بعدما استولى مسلحون تسللوا من باكستان على مواقع تابعة للإدارة الهندية في كشمير.
علم باكستاني يرفرف في إسلام أباد، باكستان في 27 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
مندوب إسلام آباد الأممي: روسيا قد تساهم في تهدئة التوترات بين الهند وباكستان
03:19 GMT
وبينما زعمت الهند أن المتسللين كانوا جنودا باكستانيين، أنكرت باكستان، لكن الحرب انتهت لاحقا بعدما انسحب المسلحون من المواقع التي احتلوها.
في 2016، تعرضت قاعدة باثانكوت الجوية الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية لهجوم من قبل مهاجمين، واستعادت القوات الهندية السيطرة بعد اشتباكات استمرت 15 ساعة، وأسفر الهجوم عن مقتل جميع المهاجمين وضابطين وألقت الهند باللوم على باكستان، لكن إسلام أباد أدانت الهجوم وتوقفت محادثات السلام مرة أخرى.
وفي سبتمبر/ أيلول من ذات العام، تم قتل 18 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية هندية في قطاع أوري، وقالت الهند بعدها إنها استهدفت ما وصفته بـ "مخابئ الإرهابيين" عبر خط السيطرة في ضربات جوية.
مركبة عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
الهند وباكستان تعلنان حصيلة المواجهات العسكرية بينهما
07:02 GMT
في 2019، تسبب تفجير في مقتل 40 جنديا هنديا في كشمير، وردت الهند بغارات جوية في باكستان، لكنها لم تتحول إلى حرب شاملة.
وفي أغسطس/ آب من ذات العام، قرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تجريد كشمير من الحكم الذاتي، الذي تم منحه لها بصورة نسبية، وتلى ذلك حملة اعتقالات وقمع شملت آلاف الكشميريين، وبررت نيوديلي ذلك بأنه يسهم في تراجع العمليات الإرهابية.
وشهد 2025، هجوما مسلحا في 22 أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه مقتل 26 شخصا في منطقة باهالغام الهندية، وتلاه هجوم جوي هندي استهدف مواقع في باكستان، اليوم الأربعاء، ونتج عنه مقتل 26 شخصا وإصابة 46 آخرين في باكستان.
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