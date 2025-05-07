https://sarabic.ae/20250507/أبرز-المواجهات-العسكرية-بين-الهند-وباكستان-منذ-1947-1100247744.html

أبرز المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان منذ 1947

أبرز المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان منذ 1947

سبوتنيك عربي

نفذت الهند، اليوم الأربعاء، هجوما استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت ما وصفته بـ "مخيمات إرهابية ومراكز تجنيد ومنصات إطلاق". 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T09:23+0000

2025-05-07T09:23+0000

2025-05-07T09:23+0000

أخبار العالم الآن

تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)

أخبار الهند اليوم

باكستان

رصد عسكري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100248458_0:0:2121:1194_1920x0_80_0_0_31ab5aa0e91033201e3c1ad0f3a18bae.jpg

وقال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية قبل دخولها المجال الجوي للبلاد، مشيرًا إلى أن الهجوم الهندي تسبب في مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين، وأكد أن رد إسلام أباد سيأتي لاحقا.وجاء الهجوم الهندي بعد نحو أسبوعين من هجوم نفذه مسلحون في منطقة باهالغام الهندية وأودى بحياة 26 شخصا.ورغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن المنطقة تشهد تمردا مسلحا منذ عام 1989، تقوده جماعات تطالب بالانفصال أو الانضمام إلى باكستان، التي تتقاسم السيطرة على كشمير مع الهند.وعقب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بمحاسبة المنفذين، واصفًا ما حدث بـ "العمل الشنيع".تسلسل زمني لأبرز المواجهاتعقب الهجوم الهندي على باكستان، نشرت صحيفة أمريكية تقريرًا أوردت فيه تسلسلا زمنيا لأبرز المواجهات بين الهند وباكستان.في عام 1947، كانت بداية الصراع بين الدولتين، عقب استقلالهما عن بريطانيا، حيث أصبح إقليم كشمير منطقة متنازع عليها بينهما وتسببت في اندلاع أو مواجهة عسكرية بين نيودلهي وإسلام أباد في ذلك العام.عام 1949، انتهت الحرب الأولى بين الدولتين وتم وقف إطلاق النار بناء على قرار من الأمم المتحدة ينص على رسم يخط يضع ثلثي كشمير تحت سيطرة الهند والثلث الآخر تحت سيطرة باكستان، على أن يكون ذلك اتفاقا مؤقتا لحين التوصل إلى تسوية كاملة.في 1965، اندلعت الحرب بين الدولتين مرة أخرى واستمرت نحو أسبوعين، لكنها كانت حربا دموية، تبعها توقيع الدولتين اتفاقا لتسوية القضية بالأساليب السلمية عام 1966.وفي عام 1972، توصلت الدولتان لاتفاق يقضي بتغيير خط وقف إطلاق النار إلى "خط السيطرة"، الذي يقضي باحتفاظ كل دولة بالجزء الذي تسيطر عليه، ورغم استمرار الوضع لنحو عقدين إلا أنه لم يضع نهاية للأزمة بين الدولتين.شهد عام 1987، بداية مرحلة جديدة من التمرد في كشمير، الذي نتج عنه عمليات مسلحة وتفجيرات، وأصبحت باكستان متهمة من قبل الهند بدعم تلك الأنشطة.وفي فبراير/ شباط عام 1999، حاولت الدولتان اتخاذ خطوات عملية لتطبيع العلاقات ودعا رئيس وزراء باكستان نواز شريف نظيره الهندي أتال بيهاري فاجبايي، وأكدا ضرورة السعي لتحقيق السلام.لكن بعد 3 أشهر، اندلعت الحرب بين الدولتين بعدما استولى مسلحون تسللوا من باكستان على مواقع تابعة للإدارة الهندية في كشمير.وبينما زعمت الهند أن المتسللين كانوا جنودا باكستانيين، أنكرت باكستان، لكن الحرب انتهت لاحقا بعدما انسحب المسلحون من المواقع التي احتلوها.في 2016، تعرضت قاعدة باثانكوت الجوية الواقعة بالقرب من الحدود الباكستانية لهجوم من قبل مهاجمين، واستعادت القوات الهندية السيطرة بعد اشتباكات استمرت 15 ساعة، وأسفر الهجوم عن مقتل جميع المهاجمين وضابطين وألقت الهند باللوم على باكستان، لكن إسلام أباد أدانت الهجوم وتوقفت محادثات السلام مرة أخرى.وفي سبتمبر/ أيلول من ذات العام، تم قتل 18 جنديا في هجوم على قاعدة عسكرية هندية في قطاع أوري، وقالت الهند بعدها إنها استهدفت ما وصفته بـ "مخابئ الإرهابيين" عبر خط السيطرة في ضربات جوية.في 2019، تسبب تفجير في مقتل 40 جنديا هنديا في كشمير، وردت الهند بغارات جوية في باكستان، لكنها لم تتحول إلى حرب شاملة.وفي أغسطس/ آب من ذات العام، قرر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تجريد كشمير من الحكم الذاتي، الذي تم منحه لها بصورة نسبية، وتلى ذلك حملة اعتقالات وقمع شملت آلاف الكشميريين، وبررت نيوديلي ذلك بأنه يسهم في تراجع العمليات الإرهابية.وشهد 2025، هجوما مسلحا في 22 أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه مقتل 26 شخصا في منطقة باهالغام الهندية، وتلاه هجوم جوي هندي استهدف مواقع في باكستان، اليوم الأربعاء، ونتج عنه مقتل 26 شخصا وإصابة 46 آخرين في باكستان.

https://sarabic.ae/20250423/مقتل-26-شخصا-على-الأقل-في-هجوم-مسلح-استهدف-مجموعة-من-السياح-في-الهند-فيديو-1099812418.html

https://sarabic.ae/20250507/رئيس-الوزراء-الهندي-ناريندرا-مودي-يتابع-عملية-سِندور-بشكل-مستمر-1100236237.html

https://sarabic.ae/20250425/الأمم-المتحدة-تدعو-الهند-وباكستان-لضبط-النفس-بعد-هجوم-كشمير-1099876678.html

https://sarabic.ae/20250507/مندوب-إسلام-آباد-الأممي-روسيا-قد-تساهم-في-تهدئة-التوترات-بين-الهند-وباكستان-1100236712.html

https://sarabic.ae/20250507/الهند-وباكستان-يعلنان-حصيلة-المواجهات-العسكرية-بينهما-1100239713.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار الهند اليوم, باكستان, رصد عسكري