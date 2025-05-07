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الخارجية الروسية: روسيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس
الخارجية الروسية: روسيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس
سبوتنيك عربي
أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو العميق إزاء تصعيد المواجهة العسكرية بين نيودلهي وإسلام آباد، ودعت... 07.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-07T06:35+0000
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جاء ذلك في تعليق لزاخاروفا الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، والذي جاء فيه: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي في باهالغام".وأضافت زاخاروفا: "تدين روسيا بشدة أعمال الإرهاب، وتعارض أي مظهر من مظاهره، وتشدد على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي بأسره لمكافحة هذا الشر بفعالية. ندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس لمنع تفاقم الوضع في المنطقة".وأفاد مسؤول هندي بمقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير، مؤكدا أن هناك ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.وفي المقابل، أعلن ‌‏قائد الجيش الباكستاني، مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرا إلى أن القصف الصاروخي الهندي على مسجد باهاوالبور أسفر لوحده عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال.رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتابع عملية "سِندور" بشكل مستمرباكستان تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الهندية إلى 8 قتلى و35 مصابا
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https://sarabic.ae/20250507/مندوب-إسلام-آباد-الأممي-روسيا-قد-تساهم-في-تهدئة-التوترات-بين-الهند-وباكستان-1100236712.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, الأخبار

الخارجية الروسية: روسيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

06:35 GMT 07.05.2025 (تم التحديث: 06:40 GMT 07.05.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
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أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو العميق إزاء تصعيد المواجهة العسكرية بين نيودلهي وإسلام آباد، ودعت الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.
جاء ذلك في تعليق لزاخاروفا الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، والذي جاء فيه: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي في باهالغام".
وأضافت زاخاروفا: "تدين روسيا بشدة أعمال الإرهاب، وتعارض أي مظهر من مظاهره، وتشدد على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي بأسره لمكافحة هذا الشر بفعالية. ندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس لمنع تفاقم الوضع في المنطقة".

وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن يتم حل الوضع بالوسائل السلمية، وتابعت قائلة: "نأمل أن يتم حل الخلافات بين نيودلهي وإسلام آباد سلميا، من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية على أساس ثنائي وفقا لأحكام اتفاقية سيملا لعام 1972 وإعلان لاهور لعام 1999".

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وأفاد مسؤول هندي بمقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير، مؤكدا أن هناك ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.
وفي المقابل، أعلن ‌‏قائد الجيش الباكستاني، مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرا إلى أن القصف الصاروخي الهندي على مسجد باهاوالبور أسفر لوحده عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال.
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