https://sarabic.ae/20250507/الخارجية-الروسية-روسيا-تدعو-الهند-وباكستان-إلى-ضبط-النفس-1100239222.html

الخارجية الروسية: روسيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

الخارجية الروسية: روسيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

سبوتنيك عربي

أعربت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو العميق إزاء تصعيد المواجهة العسكرية بين نيودلهي وإسلام آباد، ودعت... 07.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-07T06:35+0000

2025-05-07T06:35+0000

2025-05-07T06:40+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار الهند اليوم

باكستان

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/0f/1084997461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2d6ec952017ea9712ea8b217b659c325.jpg

جاء ذلك في تعليق لزاخاروفا الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، والذي جاء فيه: "نشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد المواجهة العسكرية بين الهند وباكستان في أعقاب الهجوم الإرهابي في باهالغام".وأضافت زاخاروفا: "تدين روسيا بشدة أعمال الإرهاب، وتعارض أي مظهر من مظاهره، وتشدد على ضرورة توحيد جهود المجتمع الدولي بأسره لمكافحة هذا الشر بفعالية. ندعو الأطراف المعنية إلى ضبط النفس لمنع تفاقم الوضع في المنطقة".وأفاد مسؤول هندي بمقتل 10 وإصابة 48 في قصف باكستاني استهدف الشطر الهندي من كشمير، مؤكدا أن هناك ثلاث مقاتلات هندية تحطمت على الأراضي الهندية لأسباب غير معروفة.وفي المقابل، أعلن ‌‏قائد الجيش الباكستاني، مقتل 26 مدنيا وإصابة 46 آخرين جراء القصف الهندي، مشيرا إلى أن القصف الصاروخي الهندي على مسجد باهاوالبور أسفر لوحده عن مقتل 13 شخصا بينهم نساء وأطفال.رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يتابع عملية "سِندور" بشكل مستمرباكستان تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الهندية إلى 8 قتلى و35 مصابا

https://sarabic.ae/20250507/مقتل-36-شخصا-وإصابة-مالايقل-عن-100-في-تبادل-القصف-بين-الهند-وباكستان-1100237408.html

https://sarabic.ae/20250507/مندوب-إسلام-آباد-الأممي-روسيا-قد-تساهم-في-تهدئة-التوترات-بين-الهند-وباكستان-1100236712.html

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم, الأخبار