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معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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هل ينجح أنصار الله في فرض حصار جوي على إسرائيل
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كيف تفاعل رابط الإلهام الشعري بين العم فاسيلي وألكسندر بوشكين
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
08:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجيش السوداني ينسحب من بلدة النهود... والدعم السريع يسيطر على مدينة الخوي بكردفان
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بيارق النصر
معركة كورسك وانكسار آلة الحرب النازية
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بايرن ميونخ يتوّج بالدوري الألماني وبرشلونة للوصول إلى النهائي الأوروبي
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https://sarabic.ae/20250506/الجيش-باكستان-تتوعد-بالرد-على-هجوم-عسكري-هندي-على-أراضيها-1100234640.html
الجيش: باكستان تتوعد بالرد على هجوم عسكري هندي على أراضيها
الجيش: باكستان تتوعد بالرد على هجوم عسكري هندي على أراضيها
سبوتنيك عربي
توعد الجيش الباكستاني بالرد على هجوم عسكري هندي استهدف مواقع على الأراضي الباكستانية والجزء الخاضع لسيطرة باكستان بإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه. 06.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-06T21:44+0000
2025-05-06T21:47+0000
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القاهرة –سبوتنيك. وقال المدير العام للجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري "سترد باكستان على هذا [الهجوم] في الوقت والمكان اللذين تختارهما".كانت . أعلنت وزارة الدفاع الهندية أعلنت إطلاق عملية عسكرية لضرب "بنى تحتية إرهابية" في باكستان والجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، ردًا على هجوم إرهابي في إقليم جامو وكشمير الشهر الماضي، تتهم نيودلهي إسلام آباد بتدبيره.ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن آي" عن وزارة الدفاع الهندية إعلانها أنه "قبل قليل، أطلقت القوات المسلحة الهندية عملية "سندور" لضرب بنى تحتية إرهابية في باكستان من إقليم جامو وكشمير، وهي مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".ويأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين البلدين عقب الهجوم الذي وقع، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في مدينة باهالجام ضمن الشطر الهندي من كشمير، ونتج عنه مقتل 26 شخصا.واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الحادث دون تقديم أدلة على ادعائها، بينما نفت إسلام أباد تلك الاتهامات بشدة، وطالبت بتحقيق دولي محايد.
https://sarabic.ae/20250506/وزير-الدفاع-الباكستاني-الهند-تشن-هجوما-من-ثلاث-جبهات-على-بلدنا-والرد-سيأتي-لاحقا-1100233610.html
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أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان
أخبار الهند اليوم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان

الجيش: باكستان تتوعد بالرد على هجوم عسكري هندي على أراضيها

21:44 GMT 06.05.2025 (تم التحديث: 21:47 GMT 06.05.2025)
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
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توعد الجيش الباكستاني بالرد على هجوم عسكري هندي استهدف مواقع على الأراضي الباكستانية والجزء الخاضع لسيطرة باكستان بإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه.
القاهرة –سبوتنيك. وقال المدير العام للجناح الإعلامي للجيش الباكستاني أحمد شريف تشودري "سترد باكستان على هذا [الهجوم] في الوقت والمكان اللذين تختارهما".

وأضاف، "لن يمر هذا الاستفزاز دون رد. هذا هجومٌ مُخزٍ وجبانٌ نُفِّذَ من داخل المجال الجوي الهندي، ولم يُسمح لهم قط باختراق المجال الجوي الباكستاني".

كانت . أعلنت وزارة الدفاع الهندية أعلنت إطلاق عملية عسكرية لضرب "بنى تحتية إرهابية" في باكستان والجزء الخاضع للسيطرة الباكستانية في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه، ردًا على هجوم إرهابي في إقليم جامو وكشمير الشهر الماضي، تتهم نيودلهي إسلام آباد بتدبيره.
ونقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن آي" عن وزارة الدفاع الهندية إعلانها أنه "قبل قليل، أطلقت القوات المسلحة الهندية عملية "سندور" لضرب بنى تحتية إرهابية في باكستان من إقليم جامو وكشمير، وهي مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2025
وزير الدفاع الباكستاني: الهند تشن هجوما من 3 جبهات على بلدنا والرد سيأتي لاحقا
20:37 GMT
ويأتي ذلك في الوقت الذي توترت فيه العلاقات بين البلدين عقب الهجوم الذي وقع، في 22 أبريل/ نيسان الماضي، في مدينة باهالجام ضمن الشطر الهندي من كشمير، ونتج عنه مقتل 26 شخصا.
واتهمت الهند باكستان بالضلوع في الحادث دون تقديم أدلة على ادعائها، بينما نفت إسلام أباد تلك الاتهامات بشدة، وطالبت بتحقيق دولي محايد.
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