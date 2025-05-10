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مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
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عرب بوينت بودكاست
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12:33 GMT
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https://sarabic.ae/20250510/إصابة-3-أشخاص-بينهم-مسؤول-هندي-رفيع-المستوى-في-قصف-باكستاني-في-جامو-وكشمير-1100367292.html
إصابة 3 أشخاص بينهم مسؤول هندي رفيع المستوى في قصف باكستاني في جامو وكشمير
إصابة 3 أشخاص بينهم مسؤول هندي رفيع المستوى في قصف باكستاني في جامو وكشمير
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "برس تراست" الهندية نقلا عن مسؤولين اليوم السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص بينهم مسؤول هندي رفيع المستوى بجروح خطيرة في قصف باكستاني استهدفا منطقة في جامو... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T03:35+0000
2025-05-10T03:35+0000
توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم
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ْموسكو - سبوتنيك. وذكرت الوكالة عن المسؤولين قولهم، أن "مسؤول حكومي كبير من بين ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في قصف باكستاني استهدفا منطقة راجوري في جامو وكشمير".هذا وأكدت مصادر أمنية اليوم السبت، أن الجيش الباكستاني بدأ "ردا انتقاميا على العدوان الهندي"، تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في مناطق مختلفة غرب الهند.وأطلق الجيش الباكستاني اسم "عملية بنيان المرصوص" على عمليته العسكرية الواسعة النطاق، التي تأتي ردا مباشرا على الهجمات الهندية.وقبل بدء العملية، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن "الهند تدفع المنطقة بأكملها نحو الحرب، وباكستان سترد في الوقت المناسب"، داعيا إلى انتظار الرد القادم من إسلام آباد.وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور" قالت إنها تستهدف "مواقع خططت ووجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".بالمقابل، أكدت باكستان أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند التي وصفتها بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.
https://sarabic.ae/20250509/التلفزيون-الباكستاني-إسلام-آباد-تبدأ-عملية-عسكرية-ردا-على-هجوم-هندي-1100366677.html
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توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان

إصابة 3 أشخاص بينهم مسؤول هندي رفيع المستوى في قصف باكستاني في جامو وكشمير

03:35 GMT 10.05.2025
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk / الانتقال إلى بنك الصورتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Sputnik . Aleksandr Kondratuk
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أفادت وكالة "برس تراست" الهندية نقلا عن مسؤولين اليوم السبت، بإصابة ثلاثة أشخاص بينهم مسؤول هندي رفيع المستوى بجروح خطيرة في قصف باكستاني استهدفا منطقة في جامو وكشمير.
ْ
موسكو - سبوتنيك. وذكرت الوكالة عن المسؤولين قولهم، أن "مسؤول حكومي كبير من بين ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة في قصف باكستاني استهدفا منطقة راجوري في جامو وكشمير".
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
باكستان تبدأ عملية عسكرية "واسعة النطاق" ضد الهند
أمس, 23:48 GMT
هذا وأكدت مصادر أمنية اليوم السبت، أن الجيش الباكستاني بدأ "ردا انتقاميا على العدوان الهندي"، تزامنا مع دوي صفارات الإنذار في مناطق مختلفة غرب الهند.
وأطلق الجيش الباكستاني اسم "عملية بنيان المرصوص" على عمليته العسكرية الواسعة النطاق، التي تأتي ردا مباشرا على الهجمات الهندية.
وقبل بدء العملية، أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني أن "الهند تدفع المنطقة بأكملها نحو الحرب، وباكستان سترد في الوقت المناسب"، داعيا إلى انتظار الرد القادم من إسلام آباد.
وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور" قالت إنها تستهدف "مواقع خططت ووجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".
بالمقابل، أكدت باكستان أنها تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند التي وصفتها بأنها "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.
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