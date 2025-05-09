https://sarabic.ae/20250509/التلفزيون-الباكستاني-إسلام-آباد-تبدأ-عملية-عسكرية-ردا-على-هجوم-هندي-1100366677.html
التلفزيون الباكستاني: إسلام آباد تبدأ عملية عسكرية ردا على هجوم هندي
التلفزيون الباكستاني: إسلام آباد تبدأ عملية عسكرية ردا على هجوم هندي
سبوتنيك عربي
09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T23:48+0000
2025-05-09T23:48+0000
2025-05-09T23:49+0000
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توتر الوضع بين الهند وباكستان
توتر الوضع بين الهند وباكستان
التلفزيون الباكستاني: إسلام آباد تبدأ عملية عسكرية ردا على هجوم هندي
23:48 GMT 09.05.2025 (تم التحديث: 23:49 GMT 09.05.2025)