https://sarabic.ae/20250509/الجيش-الباكستاني-3-من-قواعدنا-الجوية-تعرضت-لهجوم-وعلى-الهند-انتظار-ردنا-الآن-1100366528.html
الجيش الباكستاني: 3 من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم وعلى الهند انتظار ردنا الآن
الجيش الباكستاني: 3 من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم وعلى الهند انتظار ردنا الآن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الباكستاني السبت أن ثلاثًا من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي، بينها قاعدة تقع على مشارف العاصمة إسلام آباد بالقرب من مقر قيادة الجيش. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T23:24+0000
2025-05-09T23:24+0000
2025-05-09T23:24+0000
باكستان
قصف باكستاني على كشمير
توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم
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روالبندي – سبوتنيك. وقال المتحدث العسكري أحمد شريف شودري خلال بث مباشر عبر التلفزيون الرسمي: "الهند بعدوانها السافر، شنت هجومًا صاروخيًا استهدف قواعد نور خان ومريد وشوركوت"، محذرًا نيودلهي: "الآن عليكم فقط أن تنتظروا ردنا".وتقع قاعدة نور خان الجوية في روالبندي، حيث مقر الجيش، على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة إسلام آباد.وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو/أيار الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور"، قالت إنها تستهدف "مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند، وبدورها قالت الخارجية الباكستانية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.وتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، الأربعاء الماضي، قصفًا مدفعيًا عنيفًا في أعقاب سلسلة ضربات هندية على باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، غالبيتهم من المدنيين.
https://sarabic.ae/20250509/4-انفجارات-تهز-مدينة-أمريتسار-الهندية-1100366115.html
باكستان
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باكستان, قصف باكستاني على كشمير, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم
باكستان, قصف باكستاني على كشمير, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم
الجيش الباكستاني: 3 من قواعدنا الجوية تعرضت لهجوم وعلى الهند انتظار ردنا الآن
أعلن الجيش الباكستاني السبت أن ثلاثًا من قواعده الجوية تعرضت لهجوم صاروخي هندي، بينها قاعدة تقع على مشارف العاصمة إسلام آباد بالقرب من مقر قيادة الجيش.
روالبندي – سبوتنيك
. وقال المتحدث العسكري أحمد شريف شودري خلال بث مباشر عبر التلفزيون الرسمي: "الهند بعدوانها السافر، شنت هجومًا صاروخيًا استهدف قواعد نور خان ومريد وشوركوت"، محذرًا نيودلهي: "الآن عليكم فقط أن تنتظروا ردنا".
وتقع قاعدة نور خان الجوية في روالبندي، حيث مقر الجيش، على بُعد نحو 10 كيلومترات من العاصمة إسلام آباد.
وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو/أيار الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور"، قالت إنها تستهدف "مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية
التي شنتها الهند، وبدورها قالت الخارجية الباكستانية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.
وتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، الأربعاء الماضي، قصفًا مدفعيًا عنيفًا في أعقاب سلسلة ضربات هندية على باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، غالبيتهم من المدنيين.