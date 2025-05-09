السلطات الهندية تعلن رفع مستوى تدابير الأمن في الموانئ والسفن على مستوى البلاد

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بث مباشر... العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على النازية... فيديو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
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https://sarabic.ae/20250509/السلطات-الهندية-تعلن-رفع-مستوى-تدابير-الأمن-في-الموانئ-والسفن-على-مستوى-البلاد-1100332215.html
السلطات الهندية تعلن رفع مستوى تدابير الأمن في الموانئ والسفن على مستوى البلاد
السلطات الهندية تعلن رفع مستوى تدابير الأمن في الموانئ والسفن على مستوى البلاد
سبوتنيك عربي
عززت المديرية العامة للطيران المدني في الهند الترتيبات الأمنية في جميع الموانئ والمحطات وترسانات السفن والسفن، حيث راجع نائب مفوض الشرطة لمنطقة الميناء... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T06:48+0000
2025-05-09T06:48+0000
العالم
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توتر الوضع بين الهند وباكستان
باكستان
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وقال موقع "يونايتد نيوز أوف إنديا" إنه تم تنفيذ انتشار أمني شرطي مكثف خارج ميناء جواهر لال نهرو في بانفيل، ورصيف ساسون، وبهاف كا دهاكا، ورصيف إنديرا، والبوابة الصفراء.وطلب المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني من جميع مسؤولي أمن المعلومات في منشآت الموانئ مراجعة أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع/تخفيف تهديدات الهجمات الإلكترونية، كما تم تعزيز النظام الأمني من المستوى الأمني البحري (MARSEC) 1 إلى المستوى 2.وصرح النقيب نيتين موكيش، نائب المستشار البحري والمدير العام المساعد الأول (الفني)، في بيان توجيهي: "صدر هذا التوجيه لمصلحة الأمن البحري الوطني ويجب التعامل معه بأقصى درجات الاستعجال والأولوية، ومن المتوقع الالتزام الصارم به، وسيُنظر إلى أي مخالفة بمنتهى الجدية".ونشر اتحاد البحارة الهندي (AISU) البيان على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي جاء فيه: "في ضوء التطورات الأخيرة والمخاوف المتزايدة بشأن التهديدات المحتملة للساحل الهندي، ستتحقق الموانئ والمحطات والسفن من تنفيذ إجراءات وقائية إضافية خلال فترات رفع مستوى الخطر الأمني".ودعت السلطات الهندية جميع السفن الهندية التي تعمل داخل شبه القارة الهندية أو بالقرب منها وفي الدول المجاورة إلى رفع مستوى الأمن إلى المستوى 2 وتنفيذ الإجراءات الأمنية المناسبة وفقاً لخطة أمن السفينة (SSP).وكانت قناة "إن دي تي في" الهندية قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن البحرية الهندية بدأت تنفيذ "عملية انتقامية" عبر ضرب أهداف متعددة داخل الأراضي الباكستانية، وذلك ردًا على التصعيد الأخير من جانب إسلام آباد.وأشار التقرير إلى أنه "بعد محاولة باكستان تنفيذ ضربات صاروخية في جامو وكشمير، شرعت البحرية الهندية فجر الجمعة في تنفيذ عمليات هجومية في بحر العرب ضد أهداف باكستانية متعددة".وفي وقت سابق، أوضحت القيادة الموحدة للدفاع الهندي أن قواعد عسكرية هندية في جامو، وباثانكوت، وأودهامبور تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل باكستان ليلة الجمعة، دون تسجيل أي خسائر.
https://sarabic.ae/20250508/باكستان-والهند-تجريان-اتصالات-على-مستوى-مجلسي-الأمن-القومي-1100329469.html
https://sarabic.ae/20250508/وزير-الدفاع-الهندي-يعلن-مقتل-أكثر-من-100-إرهابي-نتيجة-الهجوم-ضد-باكستان-1100301587.html
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العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان
العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان

السلطات الهندية تعلن رفع مستوى تدابير الأمن في الموانئ والسفن على مستوى البلاد

06:48 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Eranga Jayawardenaالبحرية الهندية
البحرية الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Eranga Jayawardena
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عززت المديرية العامة للطيران المدني في الهند الترتيبات الأمنية في جميع الموانئ والمحطات وترسانات السفن والسفن، حيث راجع نائب مفوض الشرطة لمنطقة الميناء الترتيبات الأمنية للمنطقة الساحلية في مومباي، وذلك في أعقاب تصاعد التوتر بين الهند وباكستان.
وقال موقع "يونايتد نيوز أوف إنديا" إنه تم تنفيذ انتشار أمني شرطي مكثف خارج ميناء جواهر لال نهرو في بانفيل، ورصيف ساسون، وبهاف كا دهاكا، ورصيف إنديرا، والبوابة الصفراء.
وطلب المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني من جميع مسؤولي أمن المعلومات في منشآت الموانئ مراجعة أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع/تخفيف تهديدات الهجمات الإلكترونية، كما تم تعزيز النظام الأمني من المستوى الأمني البحري (MARSEC) 1 إلى المستوى 2.
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الهندي، 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي
أمس, 23:16 GMT
وصرح النقيب نيتين موكيش، نائب المستشار البحري والمدير العام المساعد الأول (الفني)، في بيان توجيهي: "صدر هذا التوجيه لمصلحة الأمن البحري الوطني ويجب التعامل معه بأقصى درجات الاستعجال والأولوية، ومن المتوقع الالتزام الصارم به، وسيُنظر إلى أي مخالفة بمنتهى الجدية".
ونشر اتحاد البحارة الهندي (AISU) البيان على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي جاء فيه: "في ضوء التطورات الأخيرة والمخاوف المتزايدة بشأن التهديدات المحتملة للساحل الهندي، ستتحقق الموانئ والمحطات والسفن من تنفيذ إجراءات وقائية إضافية خلال فترات رفع مستوى الخطر الأمني".
ودعت السلطات الهندية جميع السفن الهندية التي تعمل داخل شبه القارة الهندية أو بالقرب منها وفي الدول المجاورة إلى رفع مستوى الأمن إلى المستوى 2 وتنفيذ الإجراءات الأمنية المناسبة وفقاً لخطة أمن السفينة (SSP).
الجيش الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
وزير الدفاع الهندي يعلن مقتل أكثر من 100 "إرهابي" نتيجة الهجوم ضد باكستان
أمس, 09:13 GMT
وكانت قناة "إن دي تي في" الهندية قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن البحرية الهندية بدأت تنفيذ "عملية انتقامية" عبر ضرب أهداف متعددة داخل الأراضي الباكستانية، وذلك ردًا على التصعيد الأخير من جانب إسلام آباد.
وأشار التقرير إلى أنه "بعد محاولة باكستان تنفيذ ضربات صاروخية في جامو وكشمير، شرعت البحرية الهندية فجر الجمعة في تنفيذ عمليات هجومية في بحر العرب ضد أهداف باكستانية متعددة".
وفي وقت سابق، أوضحت القيادة الموحدة للدفاع الهندي أن قواعد عسكرية هندية في جامو، وباثانكوت، وأودهامبور تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل باكستان ليلة الجمعة، دون تسجيل أي خسائر.
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