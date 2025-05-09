https://sarabic.ae/20250509/السلطات-الهندية-تعلن-رفع-مستوى-تدابير-الأمن-في-الموانئ-والسفن-على-مستوى-البلاد-1100332215.html

السلطات الهندية تعلن رفع مستوى تدابير الأمن في الموانئ والسفن على مستوى البلاد

السلطات الهندية تعلن رفع مستوى تدابير الأمن في الموانئ والسفن على مستوى البلاد

سبوتنيك عربي

عززت المديرية العامة للطيران المدني في الهند الترتيبات الأمنية في جميع الموانئ والمحطات وترسانات السفن والسفن، حيث راجع نائب مفوض الشرطة لمنطقة الميناء... 09.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-09T06:48+0000

2025-05-09T06:48+0000

2025-05-09T06:48+0000

العالم

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توتر الوضع بين الهند وباكستان

باكستان

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وقال موقع "يونايتد نيوز أوف إنديا" إنه تم تنفيذ انتشار أمني شرطي مكثف خارج ميناء جواهر لال نهرو في بانفيل، ورصيف ساسون، وبهاف كا دهاكا، ورصيف إنديرا، والبوابة الصفراء.وطلب المدير العام للمديرية العامة للطيران المدني من جميع مسؤولي أمن المعلومات في منشآت الموانئ مراجعة أمن أنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع/تخفيف تهديدات الهجمات الإلكترونية، كما تم تعزيز النظام الأمني من المستوى الأمني البحري (MARSEC) 1 إلى المستوى 2.وصرح النقيب نيتين موكيش، نائب المستشار البحري والمدير العام المساعد الأول (الفني)، في بيان توجيهي: "صدر هذا التوجيه لمصلحة الأمن البحري الوطني ويجب التعامل معه بأقصى درجات الاستعجال والأولوية، ومن المتوقع الالتزام الصارم به، وسيُنظر إلى أي مخالفة بمنتهى الجدية".ونشر اتحاد البحارة الهندي (AISU) البيان على منصته على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي جاء فيه: "في ضوء التطورات الأخيرة والمخاوف المتزايدة بشأن التهديدات المحتملة للساحل الهندي، ستتحقق الموانئ والمحطات والسفن من تنفيذ إجراءات وقائية إضافية خلال فترات رفع مستوى الخطر الأمني".ودعت السلطات الهندية جميع السفن الهندية التي تعمل داخل شبه القارة الهندية أو بالقرب منها وفي الدول المجاورة إلى رفع مستوى الأمن إلى المستوى 2 وتنفيذ الإجراءات الأمنية المناسبة وفقاً لخطة أمن السفينة (SSP).وكانت قناة "إن دي تي في" الهندية قد نقلت عن مصادر مطلعة، أن البحرية الهندية بدأت تنفيذ "عملية انتقامية" عبر ضرب أهداف متعددة داخل الأراضي الباكستانية، وذلك ردًا على التصعيد الأخير من جانب إسلام آباد.وأشار التقرير إلى أنه "بعد محاولة باكستان تنفيذ ضربات صاروخية في جامو وكشمير، شرعت البحرية الهندية فجر الجمعة في تنفيذ عمليات هجومية في بحر العرب ضد أهداف باكستانية متعددة".وفي وقت سابق، أوضحت القيادة الموحدة للدفاع الهندي أن قواعد عسكرية هندية في جامو، وباثانكوت، وأودهامبور تعرضت لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل باكستان ليلة الجمعة، دون تسجيل أي خسائر.

https://sarabic.ae/20250508/باكستان-والهند-تجريان-اتصالات-على-مستوى-مجلسي-الأمن-القومي-1100329469.html

https://sarabic.ae/20250508/وزير-الدفاع-الهندي-يعلن-مقتل-أكثر-من-100-إرهابي-نتيجة-الهجوم-ضد-باكستان-1100301587.html

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العالم, أخبار العالم الآن, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان