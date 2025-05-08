https://sarabic.ae/20250508/باكستان-والهند-تجريان-اتصالات-على-مستوى-مجلسي-الأمن-القومي-1100329469.html
باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي
باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي
سبوتنيك عربي
أكد سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، اليوم الجمعة، أن الهند وباكستان أجرتا اتصالات على مستوى مجالس الأمن القومي لكل منهما. 08.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-08T23:16+0000
2025-05-08T23:16+0000
2025-05-08T23:16+0000
باكستان
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وأجاب السفير على سؤال وجهته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية حول ما إذا كانت هناك اتصالات جارية بين الدولتين الجارتين المسلحتين نوويًا، مؤكدًا أن هذه الاتصالات تأتي في سياق التنسيق بين البلدين على أعلى المستويات.وأضاف السفير الباكستاني أن "مسؤولية خفض التصعيد تقع على الهند". تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات بين البلدين في أعقاب سلسلة من الهجمات المتبادلة والتصريحات العدائية، وهو ما أثار المخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة.إذ تتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، في وقت سابق، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان وجامو وكشمير.ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد.
https://sarabic.ae/20250508/واشنطن-الأزمة-بين-الهند-وباكستان-ليست-من-شأننا-1100329089.html
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باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, كشمير
باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, كشمير
باكستان والهند تجريان اتصالات على مستوى مجلسي الأمن القومي
أكد سفير باكستان لدى الولايات المتحدة، رضوان سعيد شيخ، اليوم الجمعة، أن الهند وباكستان أجرتا اتصالات على مستوى مجالس الأمن القومي لكل منهما.
وأجاب السفير على سؤال وجهته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية حول ما إذا كانت هناك اتصالات جارية بين الدولتين الجارتين المسلحتين نوويًا، مؤكدًا أن هذه الاتصالات تأتي في سياق التنسيق بين البلدين على أعلى المستويات.
وأضاف السفير الباكستاني أن "مسؤولية خفض التصعيد تقع على الهند".
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات بين البلدين في أعقاب سلسلة من الهجمات المتبادلة والتصريحات العدائية، وهو ما أثار المخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة.
إذ تتواصل المواجهات العسكرية بين الهند وباكستان، حيث أعلن الطرفان، في وقت سابق، سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في قصف متبادل.
وفي الـ 7 من مايو/ أيار 2025، نفذت الهند هجوما جويا وبحريا استمر 25 دقيقة ضد مواقع في باكستان، وقالت إنها دمرت "مخيمات إرهابية بالكامل واستهدفت مراكز تجنيد ومنصات إطلاق" في باكستان
وجامو وكشمير.
ومن جانبه، قال الجيش الباكستاني إنه أسقط 5 طائرات هندية في المجال الجوي الهندي، مؤكدا تضرر السد الواقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وأردف أن الهجوم الهندي تسبب بمقتل وإصابة عشرات المدنيين.
ووصفت وزارة الخارجية الباكستانية العملية بأنها "عمل حربي صارخ يهدد السيادة والاستقرار"، بينما شدد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على احتفاظ بلاده بحقها في الرد
.