4 انفجارات تهز مدينة أمريتسار الهندية

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مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
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مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
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الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
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ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
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عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
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شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
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4 انفجارات تهز مدينة أمريتسار الهندية
4 انفجارات تهز مدينة أمريتسار الهندية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "رويترز" بسماع دوي أربعة انفجارات في مدينة أمريتسار الهندية بولاية البنجاب. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T22:13+0000
2025-05-09T22:13+0000
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موسكو – سبوتنيك. وذكرت الوكالة في بيان نقلًا عن شهود عيان قولهم: "سماع دوي أربعة انفجارات في أمريتسار الهندية".وتتقاسم ولاية البنجاب الهندية حدودًا تمتد لأكثر من 500 كيلومتر مع باكستان.وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو/أيار الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور"، قالت إنها تستهدف "مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند، وبدورها قالت الخارجية الباكستانية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.وتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، الأربعاء الماضي، قصفًا مدفعيًا عنيفًا في أعقاب سلسلة ضربات هندية على باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، غالبيتهم من المدنيين.
https://sarabic.ae/20250509/السلطات-الهندية-تعلن-رفع-مستوى-تدابير-الأمن-في-الموانئ-والسفن-على-مستوى-البلاد-1100332215.html
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توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, قصف باكستاني على كشمير, باكستان
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, قصف باكستاني على كشمير, باكستان

4 انفجارات تهز مدينة أمريتسار الهندية

22:13 GMT 09.05.2025
© AP Photo / Anjum Naveedتصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018
تصاعد التوتر بين الهند و باكستان - جنود الجيش الباكستاني، 23 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© AP Photo / Anjum Naveed
تابعنا عبر
أفادت وكالة "رويترز" بسماع دوي أربعة انفجارات في مدينة أمريتسار الهندية بولاية البنجاب.
موسكو – سبوتنيك. وذكرت الوكالة في بيان نقلًا عن شهود عيان قولهم: "سماع دوي أربعة انفجارات في أمريتسار الهندية".
البحرية الهندية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
السلطات الهندية تعلن رفع مستوى تدابير الأمن في الموانئ والسفن على مستوى البلاد
06:48 GMT
وتتقاسم ولاية البنجاب الهندية حدودًا تمتد لأكثر من 500 كيلومتر مع باكستان.
وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو/أيار الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور"، قالت إنها تستهدف "مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند، وبدورها قالت الخارجية الباكستانية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.
وتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، الأربعاء الماضي، قصفًا مدفعيًا عنيفًا في أعقاب سلسلة ضربات هندية على باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، غالبيتهم من المدنيين.
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