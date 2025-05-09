https://sarabic.ae/20250509/4-انفجارات-تهز-مدينة-أمريتسار-الهندية-1100366115.html
4 انفجارات تهز مدينة أمريتسار الهندية
4 انفجارات تهز مدينة أمريتسار الهندية
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة "رويترز" بسماع دوي أربعة انفجارات في مدينة أمريتسار الهندية بولاية البنجاب. 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T22:13+0000
2025-05-09T22:13+0000
2025-05-09T22:13+0000
توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم
قصف باكستاني على كشمير
باكستان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/14/1039431418_0:0:3525:1983_1920x0_80_0_0_0dd481d955a592dac87e0630c2758a03.jpg
موسكو – سبوتنيك. وذكرت الوكالة في بيان نقلًا عن شهود عيان قولهم: "سماع دوي أربعة انفجارات في أمريتسار الهندية".وتتقاسم ولاية البنجاب الهندية حدودًا تمتد لأكثر من 500 كيلومتر مع باكستان.وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو/أيار الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور"، قالت إنها تستهدف "مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية التي شنتها الهند، وبدورها قالت الخارجية الباكستانية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.وتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، الأربعاء الماضي، قصفًا مدفعيًا عنيفًا في أعقاب سلسلة ضربات هندية على باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، غالبيتهم من المدنيين.
https://sarabic.ae/20250509/السلطات-الهندية-تعلن-رفع-مستوى-تدابير-الأمن-في-الموانئ-والسفن-على-مستوى-البلاد-1100332215.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103943/14/1039431418_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_86e485436563323504eb8f48809f02c4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, قصف باكستاني على كشمير, باكستان
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, قصف باكستاني على كشمير, باكستان
4 انفجارات تهز مدينة أمريتسار الهندية
أفادت وكالة "رويترز" بسماع دوي أربعة انفجارات في مدينة أمريتسار الهندية بولاية البنجاب.
موسكو – سبوتنيك
. وذكرت الوكالة في بيان نقلًا عن شهود عيان قولهم: "سماع دوي أربعة انفجارات في أمريتسار الهندية".
وتتقاسم ولاية البنجاب الهندية حدودًا تمتد لأكثر من 500 كيلومتر مع باكستان.
وأعلنت الهند، ليلة 6 - 7 مايو/أيار الجاري، إطلاق عملية عسكرية ضد باكستان أطلقت عليها عملية "سِندور"، قالت إنها تستهدف "مواقع خُططت ووُجهت منها هجمات إرهابية ضد الهند".
وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الرد على العملية العسكرية
التي شنتها الهند، وبدورها قالت الخارجية الباكستانية في بيان لها إن العملية العسكرية الهندية "عمل حربي صارخ" يهدد سيادة واستقرار باكستان.
وتبادل الجيشان الهندي والباكستاني، الأربعاء الماضي، قصفًا مدفعيًا عنيفًا في أعقاب سلسلة ضربات هندية على باكستان، ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، غالبيتهم من المدنيين.