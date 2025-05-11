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ترامب: قد نتوصل لحل بشأن كشمير بعد "1000 عام"
ترامب: قد نتوصل لحل بشأن كشمير بعد "1000 عام"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه سيعمل مع كل من الهند وباكستان "ليرى ما إذا كان من الممكن، بعد 1000 عام، التوصل إلى حل بشأن كشمير". 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T07:19+0000
2025-05-11T07:19+0000
توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم
باكستان
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشاد ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، بالهند وباكستان لتوصلهما إلى تفاهم ووقف "العدوان الحالي" على الحدود.وكتب ترامب: "أنا فخور جدا بالقيادة القوية والراسخة للهند وباكستان لما تتمتعان به من قوة وحكمة وثبات لإدراك وفهم أن الوقت قد حان لوقف العدوان الحالي الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى موت ودمار الكثيرين، كان من الممكن أن يموت ملايين الأبرياء! إن إرثكم يُعزز بشكل كبير بأفعالكم الشجاعة".وأضاف ترامب أنه "فخور بأن أمريكا تمكنت من مساعدة الهند وباكستان في التوصل إلى هذا القرار التاريخي والبطولي".وفيما يتعلق بقضية جامو وكشمير، قال ترامب: "سأعمل معكما (الهند وباكستان) لنر ما إذا كان بالإمكان، بعد "1000 عام"، التوصل إلى حل بشأن كشمير".وبذكره "ألف عام"، كرر الرئيس الأمريكي ادعاءه السابق بأن "كشمير قائمة منذ 1000 عام، وربما أكثر من ذلك".كما وعد ترامب بزيادة التجارة "بشكل كبير" مع الهند وباكستان، وقال الرئيس الأمريكي: "مع أن الأمر لم يناقش حتى، سأزيد التجارة بشكل كبير مع هاتين الدولتين العظيمتين".وختم منشوره قائلا: "بارك الله قيادة الهند وباكستان على العمل المتقن!".وشهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصعيدا خطيرا في الشهر الجاري، يعد الأعنف منذ عقدين، بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت بهجوم إرهابي في كشمير، أعقبته ضربات صاروخية، وإسقاط طائرات ومسيّرات لكلا الجانبين، واشتباكات حدودية مكثفة.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
https://sarabic.ae/20250511/مصر-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-أمريكا-بشأن-أزمة-غزة-بعد-نجاح-وساطتها-بين-الهند-وباكستان-1100390058.html
https://sarabic.ae/20250510/باكستان-تنفي-صحة-اتهامات-الهند-بشأن-انتهاك-وقف-إطلاق-النار-1100385927.html
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توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب: قد نتوصل لحل بشأن كشمير بعد "1000 عام"

07:19 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Mike Stewartالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
© AP Photo / Mike Stewart
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صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه سيعمل مع كل من الهند وباكستان "ليرى ما إذا كان من الممكن، بعد 1000 عام، التوصل إلى حل بشأن كشمير".
وأشاد ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، بالهند وباكستان لتوصلهما إلى تفاهم ووقف "العدوان الحالي" على الحدود.
وكتب ترامب: "أنا فخور جدا بالقيادة القوية والراسخة للهند وباكستان لما تتمتعان به من قوة وحكمة وثبات لإدراك وفهم أن الوقت قد حان لوقف العدوان الحالي الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى موت ودمار الكثيرين، كان من الممكن أن يموت ملايين الأبرياء! إن إرثكم يُعزز بشكل كبير بأفعالكم الشجاعة".
وأضاف ترامب أنه "فخور بأن أمريكا تمكنت من مساعدة الهند وباكستان في التوصل إلى هذا القرار التاريخي والبطولي".
وفيما يتعلق بقضية جامو وكشمير، قال ترامب: "سأعمل معكما (الهند وباكستان) لنر ما إذا كان بالإمكان، بعد "1000 عام"، التوصل إلى حل بشأن كشمير".
وبذكره "ألف عام"، كرر الرئيس الأمريكي ادعاءه السابق بأن "كشمير قائمة منذ 1000 عام، وربما أكثر من ذلك".
كما وعد ترامب بزيادة التجارة "بشكل كبير" مع الهند وباكستان، وقال الرئيس الأمريكي: "مع أن الأمر لم يناقش حتى، سأزيد التجارة بشكل كبير مع هاتين الدولتين العظيمتين".
وختم منشوره قائلا: "بارك الله قيادة الهند وباكستان على العمل المتقن!".
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
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05:29 GMT
وشهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصعيدا خطيرا في الشهر الجاري، يعد الأعنف منذ عقدين، بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت بهجوم إرهابي في كشمير، أعقبته ضربات صاروخية، وإسقاط طائرات ومسيّرات لكلا الجانبين، واشتباكات حدودية مكثفة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.
ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".
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أمس, 19:34 GMT
جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.
يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".
يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
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