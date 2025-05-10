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ترامب يعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري - عاجل
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ترامب يعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري - عاجل
ترامب يعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري - عاجل
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T12:04+0000
2025-05-10T12:13+0000
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ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.وبحسب صحيفة "جي كيه نيوز"، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا: "تتابع الصين عن كثب التطورات الجارية بين الهند وباكستان، وتعبّر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي".وحثت الخارجية الصينية الجانبين بقوة على التصرف لمصلحة السلام والاستقرار، وضبط النفس، والعودة إلى مسار التسوية السياسية بالوسائل السلمية، وتجنب أي إجراء من شأنه تفاقم التوتر.من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، مشيرة إلى أنه واصل حث الطرفين على إيجاد سبل لخفض التصعيد، مؤكدة أن روبيو عرض مساعدة أمريكا في بدء محادثات بناءة بهدف تجنب صراعات مستقبلية.يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، صباح اليوم، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, دونالد ترامب, توتر الوضع بين الهند وباكستان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, دونالد ترامب, توتر الوضع بين الهند وباكستان, الأخبار

ترامب يعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار كامل وفوري - عاجل

12:04 GMT 10.05.2025 (تم التحديث: 12:13 GMT 10.05.2025)
© Photo / AP/ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي
ترامب يتحدث إلى الصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى ميامي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Photo / AP/
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.
ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".
جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.
وبحسب صحيفة "جي كيه نيوز"، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا: "تتابع الصين عن كثب التطورات الجارية بين الهند وباكستان، وتعبّر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي".
وحثت الخارجية الصينية الجانبين بقوة على التصرف لمصلحة السلام والاستقرار، وضبط النفس، والعودة إلى مسار التسوية السياسية بالوسائل السلمية، وتجنب أي إجراء من شأنه تفاقم التوتر.
من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، مشيرة إلى أنه واصل حث الطرفين على إيجاد سبل لخفض التصعيد، مؤكدة أن روبيو عرض مساعدة أمريكا في بدء محادثات بناءة بهدف تجنب صراعات مستقبلية.
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو في بوخارست في رومانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
السعودية تكثف جهودها لتهدئة التوتر بين الهند وباكستان
07:58 GMT
يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، صباح اليوم، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".
يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
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