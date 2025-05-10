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السعودية تكثف جهودها لتهدئة التوتر بين الهند وباكستان
السعودية تكثف جهودها لتهدئة التوتر بين الهند وباكستان
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، زيارة دبلوماسية مكثفة إلى الهند وباكستان يومي 8 و9 مايو/ أيار الجاري، بتكليف من القيادة السعودية، في... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T07:58+0000
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ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وزارة الخارجية السعودية بيانا رسميا قالت فيه إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود السعودية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر ووقف المواجهات العسكرية، والعمل على حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية.واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف الوزير الجبير، في العاصمة إسلام آباد، حيث ناقش الجانبان التطورات الأخيرة في الأزمة بين باكستان والهند.وأعرب شريف عن تقديره العميق لجهود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية.وكان الجبير قد أجرى محادثات مكثفة في نيودلهي يوم الأربعاء مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الذي وصف اللقاء بـ"المثمر" عبر منشور على منصة "إكس".تأتي هذه الزيارة استكمالاً للجهود الدبلوماسية السعودية المستمرة، حيث سبق أن أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالين هاتفيين في 25 أبريل/ نيسان مع نظيريه الهندي والباكستاني، ناقش خلالهما مستجدات الأوضاع في المنطقة.وكانت المملكة قد أعربت في 30 أبريل عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين، داعيةً إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على أهمية مبادئ حسن الجوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي.وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا: "تتابع الصين عن كثب التطورات الجارية بين الهند وباكستان، وتعبّر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي".وحثت الخارجية الصينية الجانبين بقوة على التصرف لمصلحة السلام والاستقرار، وضبط النفس، والعودة إلى مسار التسوية السياسية بالوسائل السلمية، وتجنب أي إجراء من شأنه تفاقم التوتر.من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، مشيرة إلى أنه واصل حث الطرفين على إيجاد سبل لخفض التصعيد، مؤكدة أن روبيو عرض مساعدة أمريكا في بدء محادثات بناءة بهدف تجنب صراعات مستقبلية.يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، صباح اليوم، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".وأكدت المصادر أن العملية تشمل ضربات عسكرية مركزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأهداف أو المناطق المستهدفة.ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
https://sarabic.ae/20250510/الصين-تحث-الهند-وباكستان-على-تجنب-العمليات-التي-من-شأنها-تصعيد-التوترات-1100368349.html
https://sarabic.ae/20250510/الهند-الجيش-الباكستاني-ألحق-أضرارا-بمعداتنا-وأفرادنا-خلال-هجومه-على-26-موقعا--1100369363.html
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العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, الأخبار
العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, باكستان, الأخبار

السعودية تكثف جهودها لتهدئة التوتر بين الهند وباكستان

07:58 GMT 10.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirdaوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو في بوخارست في رومانيا
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو في بوخارست في رومانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أجرى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، زيارة دبلوماسية مكثفة إلى الهند وباكستان يومي 8 و9 مايو/ أيار الجاري، بتكليف من القيادة السعودية، في إطار المساعي الحثيثة للمملكة لاحتواء الأزمة بين البلدين الجارين.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن وزارة الخارجية السعودية بيانا رسميا قالت فيه إن هذه المبادرة تأتي ضمن الجهود السعودية الرامية إلى تخفيف حدة التوتر ووقف المواجهات العسكرية، والعمل على حل الخلافات عبر الحوار والدبلوماسية.
واستقبل رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف الوزير الجبير، في العاصمة إسلام آباد، حيث ناقش الجانبان التطورات الأخيرة في الأزمة بين باكستان والهند.
وأعرب شريف عن تقديره العميق لجهود العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية.
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وكان الجبير قد أجرى محادثات مكثفة في نيودلهي يوم الأربعاء مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الذي وصف اللقاء بـ"المثمر" عبر منشور على منصة "إكس".
تأتي هذه الزيارة استكمالاً للجهود الدبلوماسية السعودية المستمرة، حيث سبق أن أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان اتصالين هاتفيين في 25 أبريل/ نيسان مع نظيريه الهندي والباكستاني، ناقش خلالهما مستجدات الأوضاع في المنطقة.
وكانت المملكة قد أعربت في 30 أبريل عن قلقها البالغ إزاء التصعيد العسكري على الحدود بين البلدين، داعيةً إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالوسائل السلمية، مع التأكيد على أهمية مبادئ حسن الجوار لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا: "تتابع الصين عن كثب التطورات الجارية بين الهند وباكستان، وتعبّر عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الحالي".
وحثت الخارجية الصينية الجانبين بقوة على التصرف لمصلحة السلام والاستقرار، وضبط النفس، والعودة إلى مسار التسوية السياسية بالوسائل السلمية، وتجنب أي إجراء من شأنه تفاقم التوتر.
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من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزير ماركو روبيو تحدث مع قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، مشيرة إلى أنه واصل حث الطرفين على إيجاد سبل لخفض التصعيد، مؤكدة أن روبيو عرض مساعدة أمريكا في بدء محادثات بناءة بهدف تجنب صراعات مستقبلية.
يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، صباح اليوم، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".
وأكدت المصادر أن العملية تشمل ضربات عسكرية مركزة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الأهداف أو المناطق المستهدفة.
ويأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
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