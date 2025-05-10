https://sarabic.ae/20250510/باكستان-تنفي-صحة-اتهامات-الهند-بشأن-انتهاك-وقف-إطلاق-النار-1100385927.html
باكستان تنفي صحة اتهامات الهند بشأن انتهاك وقف إطلاق النار
باكستان تنفي صحة اتهامات الهند بشأن انتهاك وقف إطلاق النار
سبوتنيك عربي
نفت باكستان صحة اتهامات الهند إسلام آباد بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين البلدين بوقت سابق اليوم. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T19:34+0000
2025-05-10T19:34+0000
2025-05-10T19:34+0000
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وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في تصريحات لقناة "جيو نيوز" الباكستانية: "إن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من جانبنا أمر غير وارد... الشعب الباكستاني يحتفل بانتصاره على الهند".واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار.وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيكرام ميسري خلال مؤتمر صحفي: "هناك خلال الساعتين الماضيتين انتهاكات متكررة للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوقت سابق اليوم بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان. القوات المسلحة ترد بشكل مناسب على هذه الانتهاكات التي نأخذها على محمل الجدية البالغة".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.
https://sarabic.ae/20250510/الخارجية-الهندية-باكستان-انتهكت-وقف-إطلاق-النار-والجيش-الهندي-يرد-بشكل-مناسب-1100384637.html
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العالم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان
العالم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان
باكستان تنفي صحة اتهامات الهند بشأن انتهاك وقف إطلاق النار
نفت باكستان صحة اتهامات الهند إسلام آباد بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بين البلدين بوقت سابق اليوم.
وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار في تصريحات لقناة "جيو نيوز" الباكستانية: "إن انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار من جانبنا أمر غير وارد... الشعب الباكستاني يحتفل بانتصاره على الهند".
واتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيكرام ميسري خلال مؤتمر صحفي: "هناك خلال الساعتين الماضيتين انتهاكات متكررة للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوقت سابق اليوم بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان. القوات المسلحة ترد بشكل مناسب على هذه الانتهاكات التي نأخذها على محمل الجدية البالغة".
وأضاف: "نحث باكستان على اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة هذه الانتهاكات والتعامل مع هذا الموقف بجدية ومسؤولية".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.