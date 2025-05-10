https://sarabic.ae/20250510/الخارجية-الهندية-باكستان-انتهكت-وقف-إطلاق-النار-والجيش-الهندي-يرد-بشكل-مناسب-1100384637.html
الخارجية الهندية: باكستان انتهكت وقف إطلاق النار والجيش الهندي يرد بشكل مناسب
الخارجية الهندية: باكستان انتهكت وقف إطلاق النار والجيش الهندي يرد بشكل مناسب
سبوتنيك عربي
اتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T18:15+0000
2025-05-10T18:15+0000
2025-05-10T18:15+0000
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وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيكرام ميسري خلال مؤتمر صحفي: "هناك خلال الساعتين الماضيتين انتهاكات متكررة للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوقت سابق اليوم بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان. القوات المسلحة ترد بشكل مناسب على هذه الانتهاكات التي نأخذها على محمل الجدية البالغة".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.
https://sarabic.ae/20250510/الخارجية-الباكستانية-الصين-تؤكد-دعمها-لسيادة-وسلامة-أراضي-باكستان-1100379884.html
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العالم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, أخبار الهند اليوم
العالم, توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, أخبار الهند اليوم
الخارجية الهندية: باكستان انتهكت وقف إطلاق النار والجيش الهندي يرد بشكل مناسب
اتهمت الهند باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بينهما بوقت سابق اليوم، داعية إسلام آباد إلى اتخاذ إجراءات فورية للالتزام بوقف إطلاق النار.
وقال وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية فيكرام ميسري خلال مؤتمر صحفي: "هناك خلال الساعتين الماضيتين انتهاكات متكررة للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بوقت سابق اليوم بين المديرين العامين للعمليات العسكرية في الهند وباكستان. القوات المسلحة ترد بشكل مناسب على هذه الانتهاكات التي نأخذها على محمل الجدية البالغة".
وأضاف: "نحث باكستان على اتخاذ الخطوات المناسبة لمعالجة هذه الانتهاكات والتعامل مع هذا الموقف بجدية ومسؤولية".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.
ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".
وتوجه الرئيس الأمريكي بالتهنئة لكلا البلدين
على ما وصفه بـ"حسن استخدامهما للحكمة والذكاء الشديد"، كما أكد تقديره لاهتمامهما بمسألة التوصل إلى وقف إطلاق النار.
جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.