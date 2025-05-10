الخارجية الباكستانية: الصين تؤكد دعمها لسيادة وسلامة أراضي باكستان
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي
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أشاد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، "بنهج باكستان المسؤول وضبطها للنفس في ظل الظروف الحالية، وذلك في أعقاب العدوان الهندي الذي وقع الليلة الماضية".
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم السبت، والذي أكده فيه وانغ أن "بكين بصفتها شريكا استراتيجيا وصديقا مقربا، ستواصل الوقوف بثبات إلى جانب باكستان في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها الوطني".
وتناول الاتصال كذلك تطورات الوضع الإقليمي، واستعرض الرد الباكستاني المحكم على تلك التطورات، وفقا لبيان من الخارجية الباكستانية.
كما اتفق الجانبان الباكستاني والصيني خلال الاتصال الهاتفي على أهمية الحفاظ على التواصل الوثيق، ومواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة.
Deputy Prime Minister/Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 spoke today with the Foreign Minister of China, Wang Yi.— Ministry of Foreign Affairs - Pakistan (@ForeignOfficePk) May 10, 2025
During the conversation, the DPM/FM briefed Foreign Minister Wang Yi on the evolving regional situation in the wake of last night’s Indian… pic.twitter.com/U7dV4QdtGM
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.
ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".
وتوجه الرئيس الأمريكي بالتهنئة لكلا البلدين على ما وصفه بـ"حسن استخدامهما للحكمة والذكاء الشديد"، كما أكد تقديره لاهتمامهما بمسألة التوصل إلى وقف إطلاق النار.
ومن جهته، أكد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أن نيودلهي وإسلام آباد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار، لافتًا إلى أن باكستان سعت لتحقيق السلام والأمن بالمنطقة.
Pakistan and India have agreed to a ceasefire with immediate effect. Pakistan has always strived for peace and security in the region, without compromising on its sovereignty and territorial integrity!— Ishaq Dar (@MIshaqDar50) May 10, 2025
وقال إسحاق دار، في منشور على منصة "إكس" إن "باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق النار فورا.. ولطالما سعت باكستان إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها".
جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.
يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، صباح اليوم، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".
يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.