https://sarabic.ae/20250510/الخارجية-الباكستانية-الصين-تؤكد-دعمها-لسيادة-وسلامة-أراضي-باكستان-1100379884.html

الخارجية الباكستانية: الصين تؤكد دعمها لسيادة وسلامة أراضي باكستان

الخارجية الباكستانية: الصين تؤكد دعمها لسيادة وسلامة أراضي باكستان

سبوتنيك عربي

أشاد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، "بنهج باكستان المسؤول وضبطها للنفس في ظل الظروف الحالية، وذلك في أعقاب العدوان الهندي الذي وقع الليلة الماضية". 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T15:07+0000

2025-05-10T15:07+0000

2025-05-10T15:07+0000

الصين

توتر الوضع بين الهند وباكستان

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باكستان

العالم

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، اليوم السبت، والذي أكده فيه وانغ أن "بكين بصفتها شريكا استراتيجيا وصديقا مقربا، ستواصل الوقوف بثبات إلى جانب باكستان في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها الوطني".وتناول الاتصال كذلك تطورات الوضع الإقليمي، واستعرض الرد الباكستاني المحكم على تلك التطورات، وفقا لبيان من الخارجية الباكستانية.كما اتفق الجانبان الباكستاني والصيني خلال الاتصال الهاتفي على أهمية الحفاظ على التواصل الوثيق، ومواصلة التنسيق خلال المرحلة المقبلة.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري". وتوجه الرئيس الأمريكي بالتهنئة لكلا البلدين على ما وصفه بـ"حسن استخدامهما للحكمة والذكاء الشديد"، كما أكد تقديره لاهتمامهما بمسألة التوصل إلى وقف إطلاق النار.ومن جهته، أكد وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، أن نيودلهي وإسلام آباد اتفقتا على وقف فوري لإطلاق النار، لافتًا إلى أن باكستان سعت لتحقيق السلام والأمن بالمنطقة.وقال إسحاق دار، في منشور على منصة "إكس" إن "باكستان والهند اتفقتا على وقف إطلاق النار فورا.. ولطالما سعت باكستان إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة، دون المساس بسيادتها وسلامة أراضيها".جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، صباح اليوم، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.

https://sarabic.ae/20250510/السعودية-تكثف-جهودها-لتهدئة-التوتر-بين-الهند-وباكستان-1100369506.html

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الصين, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, باكستان, العالم