مصر توجه دعوة عاجلة إلى أمريكا بشأن أزمة غزة بعد نجاح وساطتها بين الهند وباكستان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
08:17 GMT
36 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:28 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
10:34 GMT
13 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:47 GMT
9 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
11:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:33 GMT
27 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
16:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
مشاركة زعماء الدول في عرض عيد النصر يكشف فشل الغرب في عزل روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:19 GMT
35 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
10:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
11:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء تهديدات إسرائيل بأن إيران ستلقى مصير حلفاءها بالمنطقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سوسة النخيل الحمراء: الخطر الصامت
16:03 GMT
17 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
16:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250511/مصر-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-أمريكا-بشأن-أزمة-غزة-بعد-نجاح-وساطتها-بين-الهند-وباكستان-1100390058.html
مصر توجه دعوة عاجلة إلى أمريكا بشأن أزمة غزة بعد نجاح وساطتها بين الهند وباكستان
مصر توجه دعوة عاجلة إلى أمريكا بشأن أزمة غزة بعد نجاح وساطتها بين الهند وباكستان
سبوتنيك عربي
رحبت أعربت جمهورية مصر العربية، بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وذلك عقب نجاح الوساطة الأمريكية في خفض التصعيد بين البلدين الجارين. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T05:29+0000
2025-05-11T05:29+0000
باكستان
توتر الوضع بين الهند وباكستان
أخبار الهند اليوم
تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2)
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098836141_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2a2930077472a39633eb76f0d707fc4f.jpg
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "هذا التطور يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التهدئة المنشودة، بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، ويدعم تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني نحو السلام والتنمية".وأشادت مصر بالجهود الأمريكية التي أثمرت عن هذا الاتفاق، معربة عن أملها في أن يلتزم الطرفان بشروط وقف إطلاق النار، مما يسهم في بناء الثقة المتبادلة ويفتح آفاقًا للحوار البناء.ودعا البيان، الولايات المتحدة إلى تكثيف جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.وأكدت مصر، أن "نجاح الوساطة في الأزمة الهندية الباكستانية يعزز من أهمية الدور الدولي في حل النزاعات، وهو ما تأمل مصر أن ينعكس على جهود التهدئة في المنطقة العربية".وشهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصعيدًا خطيرًا هذا الشهر، يُعد الأعنف منذ عقدين، بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت بهجوم إرهابي في كشمير، أعقبته ضربات صاروخية، وإسقاط طائرات ومسيّرات لكلا الجانبين، واشتباكات حدودية مكثفة.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".وتوجه الرئيس الأمريكي بالتهنئة لكلا البلدين على ما وصفه بـ"حسن استخدامهما للحكمة والذكاء الشديد"، كما أكد تقديره لاهتمامهما بمسألة التوصل إلى وقف إطلاق النار.جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
https://sarabic.ae/20250510/الخارجية-الهندية-باكستان-انتهكت-وقف-إطلاق-النار-والجيش-الهندي-يرد-بشكل-مناسب-1100384637.html
https://sarabic.ae/20250510/باكستان-تنفي-صحة-اتهامات-الهند-بشأن-انتهاك-وقف-إطلاق-النار-1100385927.html
باكستان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/15/1098836141_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_caeef70ac017891932db76e851e80c87.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار العالم الآن, العالم
باكستان, توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), أخبار العالم الآن, العالم

مصر توجه دعوة عاجلة إلى أمريكا بشأن أزمة غزة بعد نجاح وساطتها بين الهند وباكستان

05:29 GMT 11.05.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafiالفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025.
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© AP Photo / Jehad Alshrafi
تابعنا عبر
رحبت أعربت جمهورية مصر العربية، بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وذلك عقب نجاح الوساطة الأمريكية في خفض التصعيد بين البلدين الجارين.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "هذا التطور يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التهدئة المنشودة، بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، ويدعم تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني نحو السلام والتنمية".
وأشادت مصر بالجهود الأمريكية التي أثمرت عن هذا الاتفاق، معربة عن أملها في أن يلتزم الطرفان بشروط وقف إطلاق النار، مما يسهم في بناء الثقة المتبادلة ويفتح آفاقًا للحوار البناء.
جنديان في حالة تأهب على طريق بالقرب من ميناء كراتشي الباكستاني في أعقاب تصاعد التوتر العسكري بين باكستان والهند - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
الخارجية الهندية: باكستان انتهكت وقف إطلاق النار والجيش الهندي يرد بشكل مناسب
أمس, 18:15 GMT
ودعا البيان، الولايات المتحدة إلى تكثيف جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأكدت مصر، أن "نجاح الوساطة في الأزمة الهندية الباكستانية يعزز من أهمية الدور الدولي في حل النزاعات، وهو ما تأمل مصر أن ينعكس على جهود التهدئة في المنطقة العربية".
وشهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصعيدًا خطيرًا هذا الشهر، يُعد الأعنف منذ عقدين، بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت بهجوم إرهابي في كشمير، أعقبته ضربات صاروخية، وإسقاط طائرات ومسيّرات لكلا الجانبين، واشتباكات حدودية مكثفة.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.
ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".
الهجوم الهندي على باكستان، إقليم البنجاب الباكستاني، الأربعاء 7 مايو/أيار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
باكستان تنفي صحة اتهامات الهند بشأن انتهاك وقف إطلاق النار
أمس, 19:34 GMT
وتوجه الرئيس الأمريكي بالتهنئة لكلا البلدين على ما وصفه بـ"حسن استخدامهما للحكمة والذكاء الشديد"، كما أكد تقديره لاهتمامهما بمسألة التوصل إلى وقف إطلاق النار.
جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.
يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".
يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала