https://sarabic.ae/20250511/مصر-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-أمريكا-بشأن-أزمة-غزة-بعد-نجاح-وساطتها-بين-الهند-وباكستان-1100390058.html

مصر توجه دعوة عاجلة إلى أمريكا بشأن أزمة غزة بعد نجاح وساطتها بين الهند وباكستان

مصر توجه دعوة عاجلة إلى أمريكا بشأن أزمة غزة بعد نجاح وساطتها بين الهند وباكستان

سبوتنيك عربي

رحبت أعربت جمهورية مصر العربية، بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، وذلك عقب نجاح الوساطة الأمريكية في خفض التصعيد بين البلدين الجارين. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T05:29+0000

2025-05-11T05:29+0000

2025-05-11T05:29+0000

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وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن "هذا التطور يمثل خطوة محورية نحو تحقيق التهدئة المنشودة، بما يعزز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، ويدعم تطلعات الشعبين الهندي والباكستاني نحو السلام والتنمية".وأشادت مصر بالجهود الأمريكية التي أثمرت عن هذا الاتفاق، معربة عن أملها في أن يلتزم الطرفان بشروط وقف إطلاق النار، مما يسهم في بناء الثقة المتبادلة ويفتح آفاقًا للحوار البناء.ودعا البيان، الولايات المتحدة إلى تكثيف جهودها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بهدف إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين.وأكدت مصر، أن "نجاح الوساطة في الأزمة الهندية الباكستانية يعزز من أهمية الدور الدولي في حل النزاعات، وهو ما تأمل مصر أن ينعكس على جهود التهدئة في المنطقة العربية".وشهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصعيدًا خطيرًا هذا الشهر، يُعد الأعنف منذ عقدين، بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت بهجوم إرهابي في كشمير، أعقبته ضربات صاروخية، وإسقاط طائرات ومسيّرات لكلا الجانبين، واشتباكات حدودية مكثفة.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".وتوجه الرئيس الأمريكي بالتهنئة لكلا البلدين على ما وصفه بـ"حسن استخدامهما للحكمة والذكاء الشديد"، كما أكد تقديره لاهتمامهما بمسألة التوصل إلى وقف إطلاق النار.جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.

https://sarabic.ae/20250510/الخارجية-الهندية-باكستان-انتهكت-وقف-إطلاق-النار-والجيش-الهندي-يرد-بشكل-مناسب-1100384637.html

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