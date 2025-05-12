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الهند تعيد فتح 32 مطارا بعد ليلة هادئة في كشمير
الهند تعيد فتح 32 مطارا بعد ليلة هادئة في كشمير
سبوتنيك عربي
أعلنت الهند، اليوم الاثنين، إعادة تشغيل 32 مطارا في شمال وغرب البلاد، كانت مغلقة بسبب التوترات مع باكستان. 12.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-12T07:41+0000
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وقالت وسائل إعلام هندية إن "هيئة المطارات الهندية والسلطات الجوية المعنية أصدرت إشعارا للطيارين لإعادة فتح 32 مطارا في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد، والتي تم إغلاقها أمام الرحلات المدنية، وسط تصاعد التوترات بين الهند وباكستان".وذكرت وسائل الإعلام الهندية أنه سيتم إصدار إشعار للطيارين بناءً على تعليمات القوات الجوية الهندية. يذكر أنه وسط تصاعد التوترات مع باكستان، أغلقت السلطات في البلاد 32 مطارا، من أصل 487 مطارا.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، إن نيودلهي وإسلام آباد اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد محادثات مع واشنطن. واتفق الطرفان على وقف جميع أعمال القصف والأعمال العسكرية برًا وجوًا وبحرًا، ابتداء من الساعة 17:00 (14:30 بتوقيت موسكو) يوم السبت (أول أمس).وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل/نيسان، والتي أسفرت عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد. وقالت نيودلهي إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم.وفي ليلة السابع من مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت عملية "سيندور" ردا على الهجوم الإرهابي في باهالغام، حيث ضربت "البنية التحتية للإرهاب" على الأراضي الباكستانية. وأوضحت الإدارة أنه خلال العملية لم يتم مهاجمة أي منشأة عسكرية للدولة المجاورة.من جانبها، تزعم السلطات الباكستانية أن الهند هاجمت خمس بلدات، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين.وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية أن إسلام آباد أطلقت، السبت الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد نيودلهي. وبعد فترة وجيزة، أعلنت القوات المسلحة الهندية أنها صدت هجومًا باستخدام طائرات دون طيار وأسلحة بعيدة المدى وذخائر وطائرات مقاتلة، كما ضربت مواقع تدريب إرهابية في باكستان.الخارجية الهندية: باكستان انتهكت وقف إطلاق النار والجيش الهندي يرد بشكل مناسبالخارجية الباكستانية: الصين تؤكد دعمها لسيادة وسلامة أراضي باكستان
https://sarabic.ae/20250511/الهند-مودي-يعقد-اجتماعا-عاجلا-مع-قادة-الجيوش-بعد-إعلان-وقف-إطلاق-النار-مع-باكستان-1100398205.html
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أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), توتر الوضع بين الهند وباكستان, باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الهند تعيد فتح 32 مطارا بعد ليلة هادئة في كشمير

07:41 GMT 12.05.2025 (تم التحديث: 07:47 GMT 12.05.2025)
© Getty Images / Abhishek Singhطائرة عسكرية هندية
طائرة عسكرية هندية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / Abhishek Singh
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أعلنت الهند، اليوم الاثنين، إعادة تشغيل 32 مطارا في شمال وغرب البلاد، كانت مغلقة بسبب التوترات مع باكستان.
وقالت وسائل إعلام هندية إن "هيئة المطارات الهندية والسلطات الجوية المعنية أصدرت إشعارا للطيارين لإعادة فتح 32 مطارا في الأجزاء الشمالية والغربية من البلاد، والتي تم إغلاقها أمام الرحلات المدنية، وسط تصاعد التوترات بين الهند وباكستان".
وذكرت وسائل الإعلام الهندية أنه سيتم إصدار إشعار للطيارين بناءً على تعليمات القوات الجوية الهندية. يذكر أنه وسط تصاعد التوترات مع باكستان، أغلقت السلطات في البلاد 32 مطارا، من أصل 487 مطارا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الهندية المقدم سونيل بارثوال، اليوم الاثنين، إن "الليل مرّ بهدوء على خط التماس بين الهند وباكستان في جامو وكشمير، دون الإبلاغ عن أي حوادث".

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وأضاف بارثوال: "لم ترد تقارير عن وقوع أي حوادث، وهي الليلة الأولى الهادئة منذ الأيام الأخيرة".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت الماضي، إن نيودلهي وإسلام آباد اتفقتا على وقف إطلاق النار بعد محادثات مع واشنطن. واتفق الطرفان على وقف جميع أعمال القصف والأعمال العسكرية برًا وجوًا وبحرًا، ابتداء من الساعة 17:00 (14:30 بتوقيت موسكو) يوم السبت (أول أمس).
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وتصاعدت التوترات بين البلدين بعد الهجمات الإرهابية التي وقعت بالقرب من بلدة باهالغام في منطقة جامو وكشمير الهندية في 22 أبريل/نيسان، والتي أسفرت عن مقتل 25 هنديا ومواطن نيبالي واحد. وقالت نيودلهي إنها تمتلك أدلة على تورط جهاز الاستخبارات الباكستاني في الهجوم.
وفي ليلة السابع من مايو/أيار، أعلنت وزارة الدفاع الهندية أنها نفذت عملية "سيندور" ردا على الهجوم الإرهابي في باهالغام، حيث ضربت "البنية التحتية للإرهاب" على الأراضي الباكستانية. وأوضحت الإدارة أنه خلال العملية لم يتم مهاجمة أي منشأة عسكرية للدولة المجاورة.
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من جانبها، تزعم السلطات الباكستانية أن الهند هاجمت خمس بلدات، ما أسفر عن مقتل 31 شخصا على الأقل وإصابة 57 آخرين.
وذكرت قناة "جيو" التلفزيونية أن إسلام آباد أطلقت، السبت الماضي، عملية عسكرية واسعة النطاق ضد نيودلهي. وبعد فترة وجيزة، أعلنت القوات المسلحة الهندية أنها صدت هجومًا باستخدام طائرات دون طيار وأسلحة بعيدة المدى وذخائر وطائرات مقاتلة، كما ضربت مواقع تدريب إرهابية في باكستان.
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