https://sarabic.ae/20250511/الهند-مودي-يعقد-اجتماعا-عاجلا-مع-قادة-الجيوش-بعد-إعلان-وقف-إطلاق-النار-مع-باكستان-1100398205.html

الهند.. مودي يعقد اجتماعا عاجلا مع قادة الجيوش بعد إعلان وقف إطلاق النار مع باكستان

الهند.. مودي يعقد اجتماعا عاجلا مع قادة الجيوش بعد إعلان وقف إطلاق النار مع باكستان

سبوتنيك عربي

عقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مع رؤساء الجيوش، وسط التوتر بين الهند وباكستان. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

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2025-05-11T10:32+0000

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وأفادت وسائل إعلام هندية، بأن "مودي اجتمع بوزير الدفاع راجناث سينج، ورئيس أركان الدفاع أنيل تشوهان، وقادة الأفرع الثلاثة للقوات المسلحة، وسط تقارير عن رصد طائرات بدون طيار في جامو وكشمير حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان أمس السبت".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.

https://sarabic.ae/20250511/ترامب-قد-نتوصل-لحل-بشأن-كشمير-بعد-1000-عام-1100392322.html

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