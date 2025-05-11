https://sarabic.ae/20250511/باكستان-تعلق-على-بيان-ترامب-بشأن-حل-قضية-كشمير-مع-الهند-1100395463.html

باكستان تعلق على بيان ترامب بشأن حل قضية كشمير مع الهند

باكستان تعلق على بيان ترامب بشأن حل قضية كشمير مع الهند

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم الأحد، "التزام إسلام آباد بالعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية في جهود تعزيز السلام"، مشيدا بدورها ودول أخرى في دعم... 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T08:43+0000

2025-05-11T08:43+0000

2025-05-11T08:43+0000

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وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان لها، إن "أي تسوية عادلة ودائمة لنزاع جامو وكشمير، يجب أن تشمل حق الكشميريين بتقرير المصير"، مرحبا ببيان ترامب بشأن العلاقات الباكستانية الهندية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب صرح بأنه سيعمل مع كل من الهند وباكستان "ليرى ما إذا كان من الممكن، بعد 1000 عام، التوصل إلى حل بشأن كشمير".وأشاد ترامب في منشور على "تروث سوشيال"، بالهند وباكستان لتوصلهما إلى تفاهم ووقف "العدوان الحالي" على الحدود.وكتب ترامب: "أنا فخور جدا بالقيادة القوية والراسخة للهند وباكستان لما تتمتعان به من قوة وحكمة وثبات لإدراك وفهم أن الوقت قد حان لوقف العدوان الحالي الذي كان من الممكن أن يؤدي إلى موت ودمار الكثيرين، كان من الممكن أن يموت ملايين الأبرياء! إن إرثكم يُعزز بشكل كبير بأفعالكم الشجاعة".وفيما يتعلق بقضية جامو وكشمير، قال ترامب: "سأعمل معكما (الهند وباكستان) لنر ما إذا كان بالإمكان، بعد "1000 عام"، التوصل إلى حل بشأن كشمير".وبذكره "ألف عام"، كرر الرئيس الأمريكي ادعاءه السابق بأن "كشمير قائمة منذ 1000 عام، وربما أكثر من ذلك".كما وعد ترامب بزيادة التجارة "بشكل كبير" مع الهند وباكستان، وقال الرئيس الأمريكي: "مع أن الأمر لم يناقش حتى، سأزيد التجارة بشكل كبير مع هاتين الدولتين العظيمتين".وشهدت العلاقات بين الهند وباكستان تصعيدا خطيرا في الشهر الجاري، يعد الأعنف منذ عقدين، بعد سلسلة من الأحداث التي بدأت بهجوم إرهابي في كشمير، أعقبته ضربات صاروخية، وإسقاط طائرات ومسيّرات لكلا الجانبين، واشتباكات حدودية مكثفة.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار كامل وفوري بين الهند وباكستان، وذلك بعد تصاعد التوترات بينهما في الأيام الأخيرة.ونشر ترامب تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيها: "بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري".جاء ذلك بعدما عرضت كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية التوسط لخفض التصعيد بين الهند وباكستان بعدما أعلنت الأخيرة إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند.يذكر أن مصادر أمنية باكستانية كانت قد أعلنت، لتلفزيون "جيو" المحلي، أن القوات المسلحة الباكستانية بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد الهند، وُصفت بأنها "رد مباشر على الاستفزازات المتواصلة من الجانب الهندي".يأتي هذا التصعيد وسط توتر متزايد بين البلدين، على خلفية الهجوم الذي وقع في 22 أبريل/نيسان قرب مدينة باهالغام في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 25 هنديًا ومواطن نيبالي. وقد اتهمت نيودلهي الاستخبارات الباكستانية بالضلوع في الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد بشدة.

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https://sarabic.ae/20250510/الخارجية-الهندية-باكستان-انتهكت-وقف-إطلاق-النار-والجيش-الهندي-يرد-بشكل-مناسب-1100384637.html

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توتر الوضع بين الهند وباكستان, أخبار الهند اليوم, تصاعد التوتر بين الهند وباكستان (2), باكستان, أخبار العالم الآن, العالم