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ترامب: الاجتماع المرتقب بين روسيا وأوكرانيا "مهم للغاية"
ترامب: الاجتماع المرتقب بين روسيا وأوكرانيا "مهم للغاية"
سبوتنيك عربي
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اللقاء المرتقب بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، يوم 15 مايو/أيار الجاري، بأنه مهم للغاية، مشيرًا إلى أنه يؤمن بإمكانية... 12.05.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا يوم الخميس مهم للغاية، وقد أصريت بشدة على عقد هذا الاجتماع. أعتقد أن أشياء جيدة ستنتج عن هذا الاجتماع".وقال: "كما تعلمون، لقد حققنا إعادة ضبط كاملة. كانت المفاوضات مثمرة للغاية، علاقتنا تسير على ما يرام"، مؤكدا أن واشنطن "لا تسعى إلى الإضرار" بمصالح بكين.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفا
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

ترامب: الاجتماع المرتقب بين روسيا وأوكرانيا "مهم للغاية"

14:44 GMT 12.05.2025
© AP Photo / Alex Brandonخطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره
خطاب المرشح للرئاسة من الحزب الجمهوري دونالد ترامب أمام أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اللقاء المرتقب بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، يوم 15 مايو/أيار الجاري، بأنه مهم للغاية، مشيرًا إلى أنه يؤمن بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية نتيجة لذلك.
وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا يوم الخميس مهم للغاية، وقد أصريت بشدة على عقد هذا الاجتماع. أعتقد أن أشياء جيدة ستنتج عن هذا الاجتماع".

وفي السياق ذاته، أكد ترامب أن المحادثات بين الوفدين الأمريكي والصيني في جنيف بشأن حل الخلافات التجارية كانت بناءة، وتمكنت الأطراف من تحقيق "إعادة ضبط كاملة" للوضع في هذا المجال.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2025
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وقال: "كما تعلمون، لقد حققنا إعادة ضبط كاملة. كانت المفاوضات مثمرة للغاية، علاقتنا تسير على ما يرام"، مؤكدا أن واشنطن "لا تسعى إلى الإضرار" بمصالح بكين.

وأضاف ترامب أنه قد يتحدث مع نظيره الصيني نهاية الأسبوع الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
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أمس, 20:53 GMT
وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.

في السياق ذاته، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.

وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
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وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
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