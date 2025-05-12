https://sarabic.ae/20250512/ترامب-الاجتماع-المرتقب-بين-روسيا-وأوكرانيا--مهم-للغاية-1100444781.html

ترامب: الاجتماع المرتقب بين روسيا وأوكرانيا "مهم للغاية"

ترامب: الاجتماع المرتقب بين روسيا وأوكرانيا "مهم للغاية"

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اللقاء المرتقب بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، يوم 15 مايو/أيار الجاري، بأنه مهم للغاية، مشيرًا إلى أنه يؤمن بإمكانية... 12.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-12T14:44+0000

2025-05-12T14:44+0000

2025-05-12T14:44+0000

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وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "الاجتماع بين روسيا وأوكرانيا يوم الخميس مهم للغاية، وقد أصريت بشدة على عقد هذا الاجتماع. أعتقد أن أشياء جيدة ستنتج عن هذا الاجتماع".وقال: "كما تعلمون، لقد حققنا إعادة ضبط كاملة. كانت المفاوضات مثمرة للغاية، علاقتنا تسير على ما يرام"، مؤكدا أن واشنطن "لا تسعى إلى الإضرار" بمصالح بكين.وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.وأعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وأشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ، في 15 مايو/أيار، في مدينة إسطنبول، داعيًا إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلاموزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفا

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