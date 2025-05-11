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محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلام
محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلام
سبوتنيك عربي
قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية استئناف المفاوضات مع أوكرانيا يُعد تطورًا إيجابيًا وخبرًا جيدًا... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T19:19+0000
2025-05-11T19:20+0000
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وأضاف العبدلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن بوتين أظهر شجاعة سياسية حين مدّ يده للسلام، رغم أن جنود الجيش الروسي لا يزالون يقاتلون على جبهات متعددة، مؤكداً أن الرئيس الروسي لم يُغلق باب التفاوض يوماً، بل كان دائم الاستعداد لحلول سلمية تُنهي النزاع المستمر.وأشار إلى أن المفاوضات المرتقبة ستُعقد في تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي حافظت على موقف متوازن منذ بداية الحرب، وكانت من أبرز الدول التي سعت جديًا لوقف إطلاق النار، بفضل علاقاتها الجيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، إلى جانب شركائها الغربيين.وأوضح العبدلي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحّب بالمبادرة الروسية، وأعلن استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات. كما عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن استعداد كييف لعقد اجتماع مباشر "فور التزام موسكو بوقف شامل لإطلاق النار"، اعتبارًا من يوم الاثنين 12 مايو الجاري.واعتبر العبدلي أن موافقة أوكرانيا بدون شروط مسبقة، توازيها نية روسية مماثلة، تشكلان فرصة نادرة لبناء حل طويل الأمد يضمن سلاماً شاملاً ومستدامًا بين البلدين، ويُنهي معاناة المدنيين ويمنح الاقتصاد العالمي متنفسًا في ظل تداعيات الحرب المستمرة.كما أشار إلى أن الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعبت دورًا في دفع الأطراف نحو التسوية، حيث أكد ترامب أن إنهاء الحرب كان أحد أبرز الأهداف التي يسعى إليها، واعتبر ما يجري اليوم "يومًا عظيمًا لروسيا وأوكرانيا".وانتقد العبدلي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن مبادرة بوتين "خطوة أولى لكنها غير كافية"، ملمّحًا إلى نية الغرب فرض عقوبات جديدة على موسكو، في حال تنفيذ وقف إطلاق النار دون شروط واضحة.وقال العبدلي إن "ماكرون يستخدم أسلوب التهديد والوعيد ويعطّل جهود السلام"، متهماً إياه بالسعي لإفشال أي محاولة للتسوية السياسية، مضيفاً أن "ماكرون مستعد للتضحية بالشعب الأوكراني بينما ينعم هو بالراحة في بلاده".وأكد السياسي الليبي أن فرنسا غير قادرة على فرض عقوبات مؤثرة على روسيا، وأن تصريحات ماكرون تنم عن “بغض داخلي وعداء شخصي”، في وقت مدّت فيه روسيا يد السلام بوضوح إلى الشعب الأوكراني.وقال إن "العقلاء هم من يسعون إلى إنهاء حمام الدم"، بينما من يعرقلون السلام “يسعون فقط وراء مصالحهم الضيقة، حتى ولو على حساب الشعوب ومعاناتها".
https://sarabic.ae/20250511/وزير-الخارجية-اللبناني-السابق-اختيار-إسطنبول-للمفاوضات-يعكس-رغبة-روسيا-في-التوجه-نحو-السلام-1100411205.html
https://sarabic.ae/20250511/الرئاسة-التركية-ترد-على-تصريحات-زيلينسكي-حول-لقاء-بوتين-في-إسطنبول-1100409787.html
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حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار

محلل سياسي ليبي: مبادرة بوتين لوقف الحرب خطوة شجاعة.. وماكرون يعطل جهود السلام

19:19 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 19:20 GMT 11.05.2025)
© Фотохост-агентство РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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قال المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، إن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية استئناف المفاوضات مع أوكرانيا يُعد تطورًا إيجابيًا وخبرًا جيدًا يحمل بارقة أمل لعودة السلم بين البلدين، وربما يشكل بداية حقيقية لنهاية حرب "لا طائل منها"، حسب وصفه.
وأضاف العبدلي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن بوتين أظهر شجاعة سياسية حين مدّ يده للسلام، رغم أن جنود الجيش الروسي لا يزالون يقاتلون على جبهات متعددة، مؤكداً أن الرئيس الروسي لم يُغلق باب التفاوض يوماً، بل كان دائم الاستعداد لحلول سلمية تُنهي النزاع المستمر.
وأشار إلى أن المفاوضات المرتقبة ستُعقد في تركيا، الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، التي حافظت على موقف متوازن منذ بداية الحرب، وكانت من أبرز الدول التي سعت جديًا لوقف إطلاق النار، بفضل علاقاتها الجيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا، إلى جانب شركائها الغربيين.
عدنان منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
وزير الخارجية اللبناني السابق: اختيار إسطنبول للمفاوضات يعكس رغبة روسيا في التوجه نحو السلام
18:39 GMT
وأضاف أن تركيا "لم تكن محل شك من أي طرف"، مما يجعلها وسيطًا مقبولاً وجديرًا بالثقة.
وأوضح العبدلي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحّب بالمبادرة الروسية، وأعلن استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات. كما عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر حسابه على منصة "إكس"، عن استعداد كييف لعقد اجتماع مباشر "فور التزام موسكو بوقف شامل لإطلاق النار"، اعتبارًا من يوم الاثنين 12 مايو الجاري.
واعتبر العبدلي أن موافقة أوكرانيا بدون شروط مسبقة، توازيها نية روسية مماثلة، تشكلان فرصة نادرة لبناء حل طويل الأمد يضمن سلاماً شاملاً ومستدامًا بين البلدين، ويُنهي معاناة المدنيين ويمنح الاقتصاد العالمي متنفسًا في ظل تداعيات الحرب المستمرة.
كما أشار إلى أن الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لعبت دورًا في دفع الأطراف نحو التسوية، حيث أكد ترامب أن إنهاء الحرب كان أحد أبرز الأهداف التي يسعى إليها، واعتبر ما يجري اليوم "يومًا عظيمًا لروسيا وأوكرانيا".
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
الرئاسة التركية ترد على تصريحات زيلينسكي حول لقاء بوتين في إسطنبول
18:04 GMT
وانتقد العبدلي تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي قال إن مبادرة بوتين "خطوة أولى لكنها غير كافية"، ملمّحًا إلى نية الغرب فرض عقوبات جديدة على موسكو، في حال تنفيذ وقف إطلاق النار دون شروط واضحة.
وقال العبدلي إن "ماكرون يستخدم أسلوب التهديد والوعيد ويعطّل جهود السلام"، متهماً إياه بالسعي لإفشال أي محاولة للتسوية السياسية، مضيفاً أن "ماكرون مستعد للتضحية بالشعب الأوكراني بينما ينعم هو بالراحة في بلاده".
وأكد السياسي الليبي أن فرنسا غير قادرة على فرض عقوبات مؤثرة على روسيا، وأن تصريحات ماكرون تنم عن “بغض داخلي وعداء شخصي”، في وقت مدّت فيه روسيا يد السلام بوضوح إلى الشعب الأوكراني.
وقال إن "العقلاء هم من يسعون إلى إنهاء حمام الدم"، بينما من يعرقلون السلام “يسعون فقط وراء مصالحهم الضيقة، حتى ولو على حساب الشعوب ومعاناتها".
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