https://sarabic.ae/20250511/الرئاسة-التركية-ترد-على-تصريحات-زيلينسكي-حول-لقاء-بوتين-في-إسطنبول-1100409787.html
الرئاسة التركية ترد على تصريحات زيلينسكي حول لقاء بوتين في إسطنبول
الرئاسة التركية ترد على تصريحات زيلينسكي حول لقاء بوتين في إسطنبول
سبوتنيك عربي
صرحت الإدارة الرئاسية التركية، بأنه لا توجد معلومات حول خطط فلاديمير زيلينسكي لزيارة الجمهورية في 15 مايو لإجراء محادثات حول حل النزاع في أوكرانيا. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T18:04+0000
2025-05-11T18:04+0000
2025-05-11T18:04+0000
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وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول خطط زيلينسكي لزيارة تركيا يوم الخميس: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات".رد فلاديمير زيلينسكي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد دعا كييف، في وقت سابق، إلى الموافقة الفورية على المحادثات التي اقترحتها روسيا في تركيا.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه ينبغي على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول.
https://sarabic.ae/20250511/زيلينسكي-أنتظر-بوتين-في-تركيا--1100409605.html
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روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
روسيا, أخبار تركيا اليوم, العالم
الرئاسة التركية ترد على تصريحات زيلينسكي حول لقاء بوتين في إسطنبول
صرحت الإدارة الرئاسية التركية، بأنه لا توجد معلومات حول خطط فلاديمير زيلينسكي لزيارة الجمهورية في 15 مايو لإجراء محادثات حول حل النزاع في أوكرانيا.
وأضاف المصدر لوكالة "سبوتنيك"، ردًا على سؤال حول خطط زيلينسكي لزيارة تركيا يوم الخميس: "ليس لدينا مثل هذه المعلومات".
وصرح فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه ينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس في تركيا.
رد فلاديمير زيلينسكي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد دعا كييف، في وقت سابق، إلى الموافقة الفورية على المحادثات التي اقترحتها روسيا في تركيا.
وقال زيلينسكي: "نتوقع وقف إطلاق نار شامل وطويل الأمد ابتداءً من الغد، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية. لا جدوى من إطالة أمد أعمال القتل. وسأنتظر (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يوم الخميس في تركيا. شخصيًا".
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه ينبغي على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول.