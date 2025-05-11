https://sarabic.ae/20250511/زيلينسكي-أنتظر-بوتين-في-تركيا--1100409605.html
زيلينسكي: أنتظر بوتين في تركيا
زيلينسكي: أنتظر بوتين في تركيا
سبوتنيك عربي
صرّح فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه ينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس في تركيا. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T17:29+0000
2025-05-11T17:29+0000
2025-05-11T17:59+0000
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رد فلاديمير زيلينسكي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد دعا كييف، في وقت سابق، إلى الموافقة الفورية على المحادثات التي اقترحتها روسيا في تركيا.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه ينبغي على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول.يأتي تعليق ترامب بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
https://sarabic.ae/20250511/ترامب-على-أوكرانيا-الموافقة-فورا-على-مقترح-بوتين-بعقد-محادثات-مباشرة-مع-كييف-1100408557.html
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
زيلينسكي: أنتظر بوتين في تركيا
17:29 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 17:59 GMT 11.05.2025)
صرّح فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه ينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس في تركيا.
رد فلاديمير زيلينسكي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد دعا كييف، في وقت سابق، إلى الموافقة الفورية على المحادثات التي اقترحتها روسيا في تركيا.
وقال زيلينسكي: "نتوقع وقف إطلاق نار شامل وطويل الأمد ابتداءً من الغد، لتوفير الأساس اللازم للدبلوماسية. لا جدوى من إطالة أمد أعمال القتل. وسأنتظر (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) يوم الخميس في تركيا. شخصيًا".
وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه ينبغي على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول.
جاءت تصريحات ترامب، من خلال منشور على موقع "تروث سوشيال"، أوضح خلاله أن "موافقة أوكرانيا على المقترح الروسي سيمكننا من تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإن لم يكن، فسيعلم القادة الأوروبيون والولايات المتحدة الوضع، وسيتمكنون من المضي قدمًا وفقًا لذلك"، لافتا إلى أنه "بدأ يشك في أن أوكرانيا ستتوصل إلى اتفاق مع بوتين".
يأتي تعليق ترامب بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.