https://sarabic.ae/20250511/زيلينسكي-أنتظر-بوتين-في-تركيا--1100409605.html

زيلينسكي: أنتظر بوتين في تركيا

زيلينسكي: أنتظر بوتين في تركيا

سبوتنيك عربي

صرّح فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه ينتظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس في تركيا. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T17:29+0000

2025-05-11T17:29+0000

2025-05-11T17:59+0000

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رد فلاديمير زيلينسكي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان قد دعا كييف، في وقت سابق، إلى الموافقة الفورية على المحادثات التي اقترحتها روسيا في تركيا.وصرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه ينبغي على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول.يأتي تعليق ترامب بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.

https://sarabic.ae/20250511/ترامب-على-أوكرانيا-الموافقة-فورا-على-مقترح-بوتين-بعقد-محادثات-مباشرة-مع-كييف-1100408557.html

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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم