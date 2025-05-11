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https://sarabic.ae/20250511/ترامب-على-أوكرانيا-الموافقة-فورا-على-مقترح-بوتين-بعقد-محادثات-مباشرة-مع-كييف-1100408557.html
ترامب: يجب على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد محادثات مباشرة معها
ترامب: يجب على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد محادثات مباشرة معها
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه ينبغي على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T16:26+0000
2025-05-11T16:56+0000
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جاءت تصريحات ترامب، من خلال منشور على موقع "تروث سوشيال"، أوضح خلاله أن "موافقة أوكرانيا على المقترح الروسي سيمكننا من تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإن لم يكن، فسيعلم القادة الأوروبيون والولايات المتحدة الوضع، وسيتمكنون من المضي قدمًا وفقًا لذلك"، لافتا إلى أنه "بدأ يشك في أن أوكرانيا ستتوصل إلى اتفاق مع بوتين".يأتي تعليق ترامب بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين، مشيرا إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبا.
https://sarabic.ae/20250511/برلماني-مصري-الموقف-العربي-يدعم-مبادرة-بوتين-لتحقيق-السلام-والاستقرار-1100407794.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

ترامب: يجب على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد محادثات مباشرة معها

16:26 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 16:56 GMT 11.05.2025)
© Sputnik . Stringer / الانتقال إلى بنك الصورزيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن
زيلينسكي يزور الولايات المتحدة لتوقيع اتفاقية المعادن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . Stringer
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صرح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأنه ينبغي على أوكرانيا الموافقة فورا على مقترح بوتين بعقد مفاوضات مباشرة بين موسكو وكييف في إسطنبول.
جاءت تصريحات ترامب، من خلال منشور على موقع "تروث سوشيال"، أوضح خلاله أن "موافقة أوكرانيا على المقترح الروسي سيمكننا من تحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق، وإن لم يكن، فسيعلم القادة الأوروبيون والولايات المتحدة الوضع، وسيتمكنون من المضي قدمًا وفقًا لذلك"، لافتا إلى أنه "بدأ يشك في أن أوكرانيا ستتوصل إلى اتفاق مع بوتين".
يأتي تعليق ترامب بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين، مشيرا إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
برلماني مصري: الموقف العربي يدعم "مبادرة بوتين" لتحقيق السلام والاستقرار
16:18 GMT
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبا.
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