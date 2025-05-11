https://sarabic.ae/20250511/برلماني-مصري-الموقف-العربي-يدعم-مبادرة-بوتين-لتحقيق-السلام-والاستقرار-1100407794.html
برلماني مصري: الموقف العربي يدعم "مبادرة بوتين" لتحقيق السلام والاستقرار
برلماني مصري: الموقف العربي يدعم "مبادرة بوتين" لتحقيق السلام والاستقرار
سبوتنيك عربي
أكد عضو مجلس النواب المصري النائب مصطفى بكري أن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، تأتي في وقت تجاوزت... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T16:18+0000
2025-05-11T16:18+0000
2025-05-11T16:29+0000
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وأضاف بكري في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الجانب العربي يرحب بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا، خاصة أن مصر والسعودية سعتا كثيرا للتوصل لحل بشأن الأزمة.ويرى أن مبادرة بوتين التي تدعمها العديد من دول العالم، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد مساعي روسيا الداعمة للسلام والتفاوض دون تجاوز الخطوط الحمراء التي من شأنها تهديد الأمن القومي الروسي.وأشار بكري إلى أن ترحيب الجانب الأمريكي بالمبادرة يمثل أهمية خاصة، مستبعدا وقوف الجانب الأوروبي في وجه المبادرة الحالية التي اقترحها بوتين.وتابع بكري: "أوكرانيا تحولت لخنجر في الظهر الروسي، وتنازع روسيا في أرضها المشروعة، وتحرض الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا".وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، مشيرا إلى أن القرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ورحب رؤساء دول ونواب ومسؤولون من مختلف أنحاء العالم بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "هذا اليوم قد يكون يوما عظيما لكل من روسيا وأوكرانيا"، مضيفا أن "هذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين البلدين، وهو ما قد يكون بداية لحل النزاع المستمر".كما أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه يؤيد اقتراح فلاديمير بوتين بإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.وذكرت الرئاسة التركية، أن أردوغان قال، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، إن تصريحه بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستستمر في إسطنبول من حيث توقفت كان موضع ترحيب، وأن تركيا مستعدة لاستضافة مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى حل دائم".وأضاف البيان، أن أردوغان أكد خلال المكالمة، على أن "هناك فرصة سانحة للتوصل إلى السلام، وأن وقف إطلاق النار الشامل سيخلق البيئة اللازمة لمحادثات السلام".
https://sarabic.ae/20250511/الرئيس-الفنزويلي-يعرب-عن-دعمه-لمقترح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100404299.html
https://sarabic.ae/20250511/أردوغان-يعلق-على-مقترح-بوتين-ويعلن-استعداد-تركيا-لاستضافة-مفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1100398500.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, حصري
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار روسيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, حصري
برلماني مصري: الموقف العربي يدعم "مبادرة بوتين" لتحقيق السلام والاستقرار
16:18 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 16:29 GMT 11.05.2025)
حصري
أكد عضو مجلس النواب المصري النائب مصطفى بكري أن مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة، تأتي في وقت تجاوزت فيه كييف كل الثوابت، خاصة أنها مضت نحو الانضمام إلى حلف الناتو منذ بداية الأمر.
وأضاف بكري في حديثه مع "سبوتنيك
"، أن الجانب العربي يرحب بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا، خاصة أن مصر والسعودية سعتا كثيرا للتوصل لحل بشأن الأزمة.
ويرى أن مبادرة بوتين التي تدعمها العديد من دول العالم، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد مساعي روسيا الداعمة للسلام والتفاوض دون تجاوز الخطوط الحمراء التي من شأنها تهديد الأمن القومي الروسي.
وأشار بكري إلى أن ترحيب الجانب الأمريكي بالمبادرة يمثل أهمية خاصة، مستبعدا وقوف الجانب الأوروبي في وجه المبادرة الحالية التي اقترحها بوتين.
وتابع بكري: "أوكرانيا تحولت لخنجر في الظهر الروسي، وتنازع روسيا في أرضها المشروعة، وتحرض الغرب والولايات المتحدة الأمريكية ضد روسيا".
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، مشيرا إلى أن القرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي
للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورحب رؤساء دول ونواب ومسؤولون من مختلف أنحاء العالم بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن "هذا اليوم قد يكون يوما عظيما لكل من روسيا وأوكرانيا"، مضيفا أن "هذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين البلدين، وهو ما قد يكون بداية لحل النزاع المستمر".
كما أعلن الرئيس الفنزويلي
نيكولاس مادورو، أنه يؤيد اقتراح فلاديمير بوتين بإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
وذكرت الرئاسة التركية، أن أردوغان قال، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي، إن تصريحه بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا ستستمر في إسطنبول من حيث توقفت كان موضع ترحيب، وأن تركيا مستعدة لاستضافة مفاوضات من شأنها أن تؤدي إلى حل دائم".
وأضاف البيان، أن أردوغان أكد خلال المكالمة، على أن "هناك فرصة سانحة للتوصل إلى السلام، وأن وقف إطلاق النار الشامل سيخلق البيئة اللازمة لمحادثات السلام".