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الرئيس الفنزويلي يعرب عن دعمه لمقترح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
الرئيس الفنزويلي يعرب عن دعمه لمقترح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يؤيد اقتراح فلاديمير بوتين بإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T13:29+0000
2025-05-11T13:32+0000
روسيا
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رئاسة فنزويلا
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وقال مادورو أثناء زيارته لمعرض للجمعية الوطنية "لينريزيرف": "كوننا هنا في لينينغراد (سان بطرسبورغ)، شاهدنا خطاب الرئيس بوتين الذي أعلن فيه عن إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار. وأريد أن أعبر عن فرحة حكومتنا وشعب فنزويلا بهذه المناسبة".وتابع: "نعرب عن دعم شعب فنزويلا الكامل. أنا متأكد من أن معظم بلدان وحكومات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تفكر بنفس الطريقة، وتدعم جهود الرئيس بوتين، رئيس روسيا، من خلال استئناف المفاوضات للعودة إلى مسار ما كان ينبغي التخلي عنه. هذا هو مسار الحوار المباشر، هذا التفاهم المتبادل بين روسيا وأوكرانيا دون أي تدخل".وأضاف: "لروسيا الحق في السلام، وللدول الأخرى الحق أيضًا في السلام. أعرب عن دعمي الكامل للرئيس فلاديمير بوتين، ودعمي لروسيا".كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.الكرملين يعلق على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250511/خبراء-مبادرة-بوتين-للتفاوض-مع-أوكرانيا-تزيل-العقبات-وأوروباتكابر-بعد-فشل-أهدافها-1100395669.html
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روسيا, العالم, رئاسة فنزويلا
روسيا, العالم, رئاسة فنزويلا

الرئيس الفنزويلي يعرب عن دعمه لمقترح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول

13:29 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 13:32 GMT 11.05.2025)
© Sputnik . Aleksey Druzhinin / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين في موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو في الكرملين في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . Aleksey Druzhinin
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أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يؤيد اقتراح فلاديمير بوتين بإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول.
وقال مادورو أثناء زيارته لمعرض للجمعية الوطنية "لينريزيرف": "كوننا هنا في لينينغراد (سان بطرسبورغ)، شاهدنا خطاب الرئيس بوتين الذي أعلن فيه عن إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار. وأريد أن أعبر عن فرحة حكومتنا وشعب فنزويلا بهذه المناسبة".

وفي تعليقه على مبادرة بوتين، أكد أن هذا خطاب رجل يدافع عن مصالح الوطن، لكنه في الوقت نفسه يفهم بوضوح كيف ينبغي أن يكون الوضع الدولي من أجل تحقيق السلام.

وتابع: "نعرب عن دعم شعب فنزويلا الكامل. أنا متأكد من أن معظم بلدان وحكومات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تفكر بنفس الطريقة، وتدعم جهود الرئيس بوتين، رئيس روسيا، من خلال استئناف المفاوضات للعودة إلى مسار ما كان ينبغي التخلي عنه. هذا هو مسار الحوار المباشر، هذا التفاهم المتبادل بين روسيا وأوكرانيا دون أي تدخل".

ودعا الزعيم الفنزويلي أيضًا إلى تحقيق السلام العادل.

وأضاف: "لروسيا الحق في السلام، وللدول الأخرى الحق أيضًا في السلام. أعرب عن دعمي الكامل للرئيس فلاديمير بوتين، ودعمي لروسيا".
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
خبراء: مبادرة بوتين للتفاوض مع أوكرانيا تزيل العقبات وأوروبا "تكابر" بعد فشل أهدافها
08:59 GMT
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.

وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.

في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
الكرملين يعلق على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
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