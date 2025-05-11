https://sarabic.ae/20250511/الرئيس-الفنزويلي-يعرب-عن-دعمه-لمقترح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100404299.html

الرئيس الفنزويلي يعرب عن دعمه لمقترح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول

الرئيس الفنزويلي يعرب عن دعمه لمقترح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أنه يؤيد اقتراح فلاديمير بوتين بإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول. 11.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-11T13:29+0000

2025-05-11T13:29+0000

2025-05-11T13:32+0000

روسيا

العالم

رئاسة فنزويلا

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وقال مادورو أثناء زيارته لمعرض للجمعية الوطنية "لينريزيرف": "كوننا هنا في لينينغراد (سان بطرسبورغ)، شاهدنا خطاب الرئيس بوتين الذي أعلن فيه عن إجراء محادثات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول في 15 مايو/أيار. وأريد أن أعبر عن فرحة حكومتنا وشعب فنزويلا بهذه المناسبة".وتابع: "نعرب عن دعم شعب فنزويلا الكامل. أنا متأكد من أن معظم بلدان وحكومات أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تفكر بنفس الطريقة، وتدعم جهود الرئيس بوتين، رئيس روسيا، من خلال استئناف المفاوضات للعودة إلى مسار ما كان ينبغي التخلي عنه. هذا هو مسار الحوار المباشر، هذا التفاهم المتبادل بين روسيا وأوكرانيا دون أي تدخل".وأضاف: "لروسيا الحق في السلام، وللدول الأخرى الحق أيضًا في السلام. أعرب عن دعمي الكامل للرئيس فلاديمير بوتين، ودعمي لروسيا".كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.الكرملين يعلق على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250511/خبراء-مبادرة-بوتين-للتفاوض-مع-أوكرانيا-تزيل-العقبات-وأوروباتكابر-بعد-فشل-أهدافها-1100395669.html

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