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الدفاع الروسية: 14043 انتهاكا لوقف إطلاق النار من الجانب الأوكراني خلال هدنة عيد النصر
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https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-يعلق-على-اقتراح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1100394575.html
الكرملين يعلق على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
الكرملين يعلق على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا يشير إلى الرغبة في... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T08:26+0000
2025-05-11T09:08+0000
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أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم الكرملين خلال لقاء عرض على القناة الروسية الأولى: "هذا اقتراح جدي للغاية ويؤكد النية الحقيقية لإيجاد حل سلمي".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.ترامب يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

الكرملين يعلق على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا

08:26 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 09:08 GMT 11.05.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظر الكرملين من جسر "بارياشي" فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023
منظر الكرملين من جسر بارياشي فوق نهر موسكو في حديقة زارياديه في موسكو، روسيا 7 يناير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا يشير إلى الرغبة في إيجاد حل سلمي.
وقال المتحدث باسم الكرملين خلال لقاء عرض على القناة الروسية الأولى: "هذا اقتراح جدي للغاية ويؤكد النية الحقيقية لإيجاد حل سلمي".

وأضاف بيسكوف، أن أهداف المفاوضات مع أوكرانيا هي إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
بوتين يقترح بدء المفاوضات مع أوكرانيا دون أي شروط مسبقة.. فيديو
أمس, 22:56 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمام ممثلي وسائل الإعلام الروسية والأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خبير في الشأن الروسي: روسيا تطلق مسارا جديدا للسلام
07:55 GMT
في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.
ترامب يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
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