https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-يعلق-على-اقتراح-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-1100394575.html
الكرملين يعلق على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
الكرملين يعلق على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا يشير إلى الرغبة في... 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T08:26+0000
2025-05-11T08:26+0000
2025-05-11T09:08+0000
العالم
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2a78ea95348b6414a232956bd5bd94b.jpg
وقال المتحدث باسم الكرملين خلال لقاء عرض على القناة الروسية الأولى: "هذا اقتراح جدي للغاية ويؤكد النية الحقيقية لإيجاد حل سلمي".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.ترامب يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
https://sarabic.ae/20250510/بوتين-يقترح-بدء-المفاوضات-دون-أي-شروط-مسبقة-1100387759.html
https://sarabic.ae/20250511/خبير-في-الشأن-الروسي-روسيا-تطلق-مسارا-جديدا-للسلام--1100393329.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/0a/1072104596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_912ccbda9bd52d9a874cd6e0ca9720aa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الكرملين يعلق على اقتراح بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا
08:26 GMT 11.05.2025 (تم التحديث: 09:08 GMT 11.05.2025)
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن اقتراح الرئيس فلاديمير بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا يشير إلى الرغبة في إيجاد حل سلمي.
وقال المتحدث باسم الكرملين خلال لقاء عرض على القناة الروسية الأولى: "هذا اقتراح جدي للغاية ويؤكد النية الحقيقية لإيجاد حل سلمي".
وأضاف بيسكوف، أن أهداف المفاوضات مع أوكرانيا هي إزالة الأسباب الجذرية للصراع وضمان مصالح روسيا.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد
.