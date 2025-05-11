https://sarabic.ae/20250511/ترامب-يعلق-على-عرض-بوتين-بإجراء-مفاوضات-مباشرة-مع-أوكرانيا-في-إسطنبول-1100389834.html
ترامب يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
ترامب يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
سبوتنيك عربي
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول. 11.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-11T05:19+0000
2025-05-11T05:19+0000
2025-05-11T05:19+0000
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وقال ترامب، إن "هذا اليوم قد يكون يوماً عظيماً لكل من روسيا وأوكرانيا"، مضيفا أن "هذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين البلدين، وهو ما قد يكون بداية لحل النزاع المستمر".وأكد أنه "سيواصل العمل مع روسيا وأوكرانيا لضمان انتهاء الأزمة"، موضحا: أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد التركيز على إعادة البناء والتجارة".وأردف ترامب: "تخيلوا مئات الآلاف من الأرواح التي ستُنقذ مع انتهاء هذا حمام الدم الذي لا ينتهي، على أمل أن ينتهي. سيكون عالمًا جديدًا كليًا، وأفضل بكثير".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا، وذلك دون أي شروط مسبقة.كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد.وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.
https://sarabic.ae/20250511/الكرملين-يحدد-شرط-إرساء-السلام-المستدام-في-أوكرانيا-1100389412.html
https://sarabic.ae/20250510/الكرملين-بوتين-يبذل-كل-ما-في-وسعه-لحل-الصراع-في-أوكرانيا-1100367041.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, ترامب, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم
ترامب يعلق على عرض بوتين بإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإجراء مفاوضات مباشرة مع أوكرانيا في إسطنبول.
وقال ترامب، إن "هذا اليوم قد يكون يوماً عظيماً لكل من روسيا وأوكرانيا"، مضيفا أن "هذه الخطوة تمثل فرصة كبيرة لتحقيق السلام بين البلدين، وهو ما قد يكون بداية لحل النزاع المستمر".
وأكد أنه "سيواصل العمل مع روسيا وأوكرانيا لضمان انتهاء الأزمة"، موضحا: أن "الولايات المتحدة الأمريكية تريد التركيز على إعادة البناء والتجارة".
وأردف ترامب: "تخيلوا مئات الآلاف من الأرواح التي ستُنقذ مع انتهاء هذا حمام الدم الذي لا ينتهي، على أمل أن ينتهي. سيكون عالمًا جديدًا كليًا، وأفضل بكثير".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن اقتراح لاستئناف المفاوضات المباشرة مع أوكرانيا
، وذلك دون أي شروط مسبقة.
كما أعلن بوتين أنه سيناقش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية إجراء هذه المحادثات في إسطنبول، مؤكدًا أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه الرئيس التركي في تسهيل الحوار بين الجانبين.
وقد أشار إلى أن المفاوضات يمكن أن تبدأ في 15 مايو في مدينة إسطنبول، داعياً إلى إجراء محادثات بناءة بين الجانبين.
في السياق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلام لا يمكن أن يتحقق من خلال تصعيد الصراع و"الحفر المتهور للخنادق"، بل من خلال التوصل إلى تسوية طويلة الأمد
.
وفي تصريحات صحفية، شدد بوتين على أن روسيا عرضت بالفعل على أوكرانيا المفاوضات، والقرار الآن يعود إلى كييف والقوى الغربية التي تدعمها.
وأشار بوتين أيضًا إلى أن روسيا تشكر جميع الوسطاء الذين ساعدوا في محاولة الوصول إلى حل سلمي للنزاع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
من جانبه، قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، إن وفدًا روسيًا سيغادر إلى إسطنبول، وأنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تكوين الوفد قريبًا.